Cappuccino&Catenaccio пригласил Евгения Калешина, чтобы обсудить игру «Акрона» в Кубке России, и заодно поговорить про «карманный турнир» Тодда Боули – Лигу чемпионов.

Кто сильнее: «Акрон» или РПЛ?

Первые полчаса посвятили российскому футболу. У нас была уважительная причина: Игорь Порошин побывал на матчах «Торпедо» – «Факел», «Динамо» – «Акрон» и поделился впечатлениями. Узнали, как Евгений Калешин оценивает игру своей команды против московских команд и что происходило в раздевалке «Акрона» в перерыве матча с «Динамо». Что интересного может узнать футбольный тренер на стажировке в хоккейном «Торпедо» Игоря Ларионова?

Особенная красота «Реала»

Пациент Порошин, наконец, прозрел и увидел, что «Реал» – самая красивая и зрелищная команда мира. Евгений Калешин с ним согласен: «Игра «Реала» – завораживающее зрелище. Как описать «Реал»? «Сити» играет в сверхгениальный футбол, мне очень нравится, я почти каждый матч пересматриваю по несколько раз… но «Реал» играет выше, чем гениально! Это невероятная красота простоты!.. Там нет вещей, которые делают на 9 с плюсом. Они все делают на 10 баллов!»

Бессознательный протест Киммиха против увольнения Нагельсмана

Попытка не говорить ни слова об увольнении Нагельсмана и влиянии этого события на игру «Баварии» против «Сити» с треском провалена! Обсудили все возможные версии поражения «Баварии», включая психологию и метафизику. Разобрали прессинг «Сити» и нащупали переломную точку в матче. Евгений поделился важным наблюдением по Кевину де Брюйне: 181 сантиметр его роста на поле ощущается как нечто большее.

«Сверхложная девятка» в матче «Милан» – «Наполи»

Обсудили противостояние двух итальянских команд в ЛЧ. Можно ли назвать «Милан» чемпионом мира по игре с «Наполи»? Спаллетти сделал работу над ошибками, но, возможно, без Осимхена ее оказалось недостаточно. Разбираемся, что может пойти иначе в ответном матче.

Тодд Боули сделал хуже сразу две команды

Находим общее слабое звено в матчах «Реал» – «Челси» и «Бенфика» – «Интер». Спойлер: это Энцо Фернандес. Вадим Лукомский объясняет: что хорошо для «Бенфики», то для «Челси» – смерти подобно. Есть ли интрига в ответных матчах?

Можно ли назвать Кассано «итальянским Мостовым»?

В конце выпуска – тест для тех, кто точно уверен: Кассано и Мостового невозможно перепутать. Или нет? Включайте подкаст и мысленно проходите тест вместе с нами:

00:00 Приветствие. Нарушаем традиции: вместе с Евгением Калешиным обсуждаем… команду Евгения Калешина – «Акрон» (Тольятти).

01:44 Можно ли отличить «Манчестер Сити» от «Акрона»? Не болит ли у Евгения голова от просмотра матчей Лиги чемпионов? Кто самый безыскусный игрок «Манчестер Сити»?

08:15 Свежие впечатления Пациента от просмотра российского футбола.

16:45 Есть ли что-то общее у трех побед «Акрона» над командами РПЛ? Речь и решения Евгения в перерыве матча «Динамо» – «Акрон».

23:56 Никита Салтыков: возможный «хайп нового дня» в российском футболе.

25:14 Анонс викторины «Кассано или Мостовой». Реклама МатчТВ и телеграм-канала «C&C Daily».

26:33 Пациент прозрел: ода «Реалу»! Самая красивая и зрелищная команда мира. «Невероятная красота простоты». Есть ли на свете кто-то еще милее, румяней и белее?

33:41 «Ман Сити» – «Бавария». Была ли «Бавария» слабее? Отказываемся от сослагательного наклонения: что было бы, если бы командой все еще руководил Нагельсман. Или нет? Трио гангстеров от футбола.

39:24 Увернулся ли Киммих? Бессознательный протест. Метафизика в футболе.

48:03 Доктор выводит конспирологию на новый уровень: при чем тут Гвардиола? Драка в раздевалке «Баварии».

54:14 Почему уволили Нагельсмана? Что общего у айфона и «Баварии»?

1:04:53 Прессинг «Сити» в матче против «Баварии». Замена Кевина де Брейне на Хулиана Альвареса. Нужен ли де Брейне «Сити»? Камео Габи Жезуса. Попытка нащупать переломную точку в матче. Роль Грилиша.

1:13:17 Откуда взялся супер-прессинг «Сити»? Роль антропометрических данных.

1:21:22 У жопы Данило Перейры появился конкурент. Обсуждение претендентов на премию «Задница века».

1:22:58 Стажировка Евгения у Игоря Ларионова в хоккейном «Торпедо».

1:25:40 Верит ли Доктор, что «Бавария» может отыграться? Возможный сценарий ответного матча.

1:29:39 «Реал» – «Челси». В чем причина отставания «Реала» в Ла Лиге? IQ и уровень таланта Родриго.

1:37:40 «Реал» – системная команда? «Научить играть «как «Реал» невозможно».

1:40:27 «Челси» Лэмпарда: побег из автобуса. Роль Энцо Фернандеса. Антонио Конте – «Лэмпард здорового человека». Анонс следующего выпуска подкаста.

1:48:23 «Милан» – чемпион мира по игре с «Наполи». Почему Спалетти не хватило работы над ошибками после матча в чемпионате? Правый фланг «Наполи» – ключ к возможному перевороту в ответном матче. Нехороший человек Тео Эрнандес.

1:56:06 «Сверхложная девятка» Элмаз. Осимен – как дьявол – в деталях!

2:02:02 Самый неинтересный матч ответных четвертьфиналов: «Интер» – «Бенфика». Перемудрил ли Шмидт? Самый результативный матч Жоау Мариу за «Интер». Ограниченность центра поля «Бенфики» без Энцо Фернандеса.

2:11:19 Лига чемпионов – карманный турнир Тодда Боули. Фактор Энцо Эрнандеса: «Бенфике» без него плохо, а в «Челси» ему неудобно.

2:12:19 Квиз «Кассано или Мостовой».