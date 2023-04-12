21 комментарий

Привет!

На Sports.ru финишировал проект «100 лучших спортсменов в истории России» – голосовали редакция и пользователи, и фигурное катание здесь отличилось.

1) Фигуристов упоминали чаще всех! 114 654 раза они встречались в анкетах; для сравнения, ближайшие преследователи – хоккеисты – на 20 тысяч раз реже.

2) 1606 пользователей поставили на первое место Алину Загитову (при этом в итоговом рейтинге она не попала даже в топ-20). 1253 пользователя считают лучшей спортсменкой в истории Александру Трусову, а 710 – Евгению Медведеву. Чаще или на том же уровне первую строку в анкетах занимали только титаны: Карелин, Овечкин, Большунов, Аршавин, Шарапова, Исинбаева.

3) Лучший из фигуристов в итоговом рейтинге – Евгений Плющенко, у него 5-е место. Затем – Алексей Ягудин (18-й).

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов осмысляют все это в «Чистом хвосте» и заодно рассказывают интересное о собственных вариантах топ-10.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! Сегодня говорим про 100 лучших российских спортсменов – и, конечно, про фигуристов среди них

03:35 как проходило голосование? Была ли защита от накруток? Победила не Алина?

0:08:09 почему такие голосования нравятся пользователям?

0:11:05 в топе нет гимнасток и синхронисток – это справедливо?

0:15:17 сколько фигуристов попало в топ-100? И что за сексизм в результатах?

0:20:09 Паша рассказывает, почему Загитова в его личном рейтинге выше Хабиба и Акинфеева

0:24:42 «Шарапова – проводник русской культуры и русского характера»

0:29:18 рейтинг Полины – единственный, в котором Акинфеев выше Аршавина (а Плющенко – вообще круче всех!)

0:34:56 можно ли избежать субъективности в рейтингах и комментариях?

0:39:06 Липницкая не вошла даже в топ-100, но есть человек, который включил ее в десятку

0:44:01 больше 1000 человек считают лучшей спортсменкой в российской истории Трусову. Что?

0:51:22 «Российские хоккеисты – это как бразильские футболисты»

0:55:24 не стесняется корней и без дешевого тиктокерства: Ваня рисует портрет идеальной женщины

1:02:29 допрос человека, поставившего Загитову на 30-е место

1:08:22 чем цепляет Трусова и почему она так высоко в голосовании?

1:16:08 ищем пасхалки в посте Самохина про Худайбердиеву и Базина

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.