21 комментарий

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Плющенко обогнал Ягудина, а Загитова – только 23-я. Фигуристы доминировали в выборах 100 лучших спортсменов

Александра Трусова Александра Трусова
женское катание женское катание
Алина Загитова Алина Загитова
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
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мужское катание мужское катание
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

На Sports.ru финишировал проект «100 лучших спортсменов в истории России» – голосовали редакция и пользователи, и фигурное катание здесь отличилось.

1) Фигуристов упоминали чаще всех! 114 654 раза они встречались в анкетах; для сравнения, ближайшие преследователи – хоккеисты – на 20 тысяч раз реже. 

2) 1606 пользователей поставили на первое место Алину Загитову (при этом в итоговом рейтинге она не попала даже в топ-20). 1253 пользователя считают лучшей спортсменкой в истории Александру Трусову, а 710 – Евгению Медведеву. Чаще или на том же уровне первую строку в анкетах занимали только титаны: Карелин, Овечкин, Большунов, Аршавин, Шарапова, Исинбаева.

3) Лучший из фигуристов в итоговом рейтинге – Евгений Плющенко, у него 5-е место. Затем – Алексей Ягудин (18-й).

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов осмысляют все это в «Чистом хвосте» и заодно рассказывают интересное о собственных вариантах топ-10.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! Сегодня говорим про 100 лучших российских спортсменов – и, конечно, про фигуристов среди них

03:35 как проходило голосование? Была ли защита от накруток? Победила не Алина?

0:08:09 почему такие голосования нравятся пользователям?

0:11:05 в топе нет гимнасток и синхронисток – это справедливо?

0:15:17 сколько фигуристов попало в топ-100? И что за сексизм в результатах?

0:20:09 Паша рассказывает, почему Загитова в его личном рейтинге выше Хабиба и Акинфеева

0:24:42 «Шарапова – проводник русской культуры и русского характера»

0:29:18 рейтинг Полины – единственный, в котором Акинфеев выше Аршавина (а Плющенко – вообще круче всех!)

0:34:56 можно ли избежать субъективности в рейтингах и комментариях?

0:39:06 Липницкая не вошла даже в топ-100, но есть человек, который включил ее в десятку

0:44:01 больше 1000 человек считают лучшей спортсменкой в российской истории Трусову. Что?

0:51:22 «Российские хоккеисты – это как бразильские футболисты»

0:55:24 не стесняется корней и без дешевого тиктокерства: Ваня рисует портрет идеальной женщины

1:02:29 допрос человека, поставившего Загитову на 30-е место

1:08:22 чем цепляет Трусова и почему она так высоко в голосовании?

1:16:08 ищем пасхалки в посте Самохина про Худайбердиеву и Базина

«Я собирал бутылки и не стыдился. Очень хотелось есть». Каким был Плющенко, когда еще ничего не выиграл

Вселенная Алины Загитовой: путь от непринятия бомондом к слепому обожанию

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

21 комментарий

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A555775
В моём рейтинге нет Плющенко Загитова пятая есть ещё Щербакова
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Dina2
Ответ Jessi
Ягудин проучил ОЗ и слился , не стоит его сравнивать с великим Плющенко, прошедшим 4 ОИ
Не знаю, кого Ягудин проучил, но помню в какой борьбе, не дрогнув ни на грамм в битве за золото Олимпиады, он стал Олимпийским Чемпионом. При этом кто из великих ещё является четырехкратным ЧМ в мужском фигурном. А то получается, когда удобно можно об этом и забыть, отстаивая Плющенко, которого я также считаю великим фигуристом.
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Askorbinka
Ответ Зоя Кудряшова
Сама-то веришь своей фантазии? Как может середнячок быть первым?
Загитова первая среди фигуристок в данном голосовании. И третья из всех фигуристов после Плющенко и Ягудина. Так что поумерьте свой пыл.
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Askorbinka
Ответ Perfeksionistka
Еще бы ей не быть первой среди ЖО, когда загибонская отара, без намека на объективность, поставили ее на 1 место в лучших спортсменах России..
А у других спортсменов не такие же отары? Совсем уже
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The Only
Фигуристов очень много, голоса рассеялись.
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Verysia
Ответ Perfeksionistka
Еще бы ей не быть первой среди ЖО, когда загибонская отара, без намека на объективность, поставили ее на 1 место в лучших спортсменах России..
Слова подбирайте. Вам кто не давал голосовать? Ставили бы своих на первое место. Загитова по праву занимает своё место.
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Verysia
Ответ Зоя Кудряшова
Сама-то веришь своей фантазии? Как может середнячок быть первым?
Да-да, человек, завоевавший все титулы фк по юниорам и взрослым? А куда вы отнесёте тех, у кого и близко такого нет? Да и само голосование говорит - только Овечкина на первое место поставили больше голосовавших. Озаботились бы лучше своей жизнью.
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Jessi
Ответ Dina2
Не понимаю такого разрыва в местах между Плющенко и Ягудиным. В десятке место великому Александру Попову. А Плющенко рядом с главным и лютым соперником))) Саша Трусова должна быть не шестьдесят какая-то, а гораздо выше, фигуристка, совершившая революцию в женском фигурном, это же исторический факт. Всё это очень субъективно. Но ничего страшного. Выдающихся, великих спортсменов мир и так будет помнить. Дай Бог им всем здоровья. Ведь столько сил ушло у них в этой борьбе.
Ягудин проучил ОЗ и слился , не стоит его сравнивать с великим Плющенко, прошедшим 4 ОИ
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Perfeksionistka
Ответ Быть Добру
Алина - первая в ЖО! Даже учитывая некоторую анонимность голосования,с отсылкой на субъективность.
Еще бы ей не быть первой среди ЖО, когда загибонская отара, без намека на объективность, поставили ее на 1 место в лучших спортсменах России..
+4
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-6
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Jessi
Естественно Плющенко впереди Ягудина , тот ОЧ, как и Урманов и Кулик. Плющенко двукратный ОЧ, двукратный серебряный призёр ОИ и многократный ЧМ, ЧР и ЧЕ
+6
-1
+5
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Зоя Кудряшова
Ответ Быть Добру
Алина - первая в ЖО! Даже учитывая некоторую анонимность голосования,с отсылкой на субъективность.
Сама-то веришь своей фантазии? Как может середнячок быть первым?
+2
-10
-8
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Николай Бережной
Я за пловцов голосовал, Попов №1
+2
0
+2
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Маргарита В Сафронова
Но говорят, в основном, о Загитовой. Она первая по разгооворам о ней..
+11
-4
+7
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Быть Добру
Алина - первая в ЖО! Даже учитывая некоторую анонимность голосования,с отсылкой на субъективность.
+14
-5
+9
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KMR
Место Плющенко заслуженое. Жаль,что про Кафельникова молодежь ничего не знает.
+6
-2
+4
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Dina2
Ответ banchik1
Трусова должна быть не шестидесятая, а сто шестидесятая, максимум. Революцию она совершила, ога. Прямо перевернула весь российский спорт.
Всего лишь ваше предвзятое и язвительное мнение о выдающейся фигуристке.
+7
-2
+5
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Николай Иванов
Дайте посмотреть результаты без редакции!
+12
-2
+10
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banchik1
Ответ Dina2
Не понимаю такого разрыва в местах между Плющенко и Ягудиным. В десятке место великому Александру Попову. А Плющенко рядом с главным и лютым соперником))) Саша Трусова должна быть не шестьдесят какая-то, а гораздо выше, фигуристка, совершившая революцию в женском фигурном, это же исторический факт. Всё это очень субъективно. Но ничего страшного. Выдающихся, великих спортсменов мир и так будет помнить. Дай Бог им всем здоровья. Ведь столько сил ушло у них в этой борьбе.
Трусова должна быть не шестидесятая, а сто шестидесятая, максимум. Революцию она совершила, ога. Прямо перевернула весь российский спорт.
+2
-9
-7
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Lilek Li
И только в этой статье , Алину вспомнили несколько раз. Вот такая "любовь" у редакции к "никомуненужной" Алины )
+22
-10
+12
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Lilek Li
Алина 23, а все остальные новоэрные +туктик и МЖ, самые первые с конца)
+16
-11
+5
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Dina2
Не понимаю такого разрыва в местах между Плющенко и Ягудиным. В десятке место великому Александру Попову. А Плющенко рядом с главным и лютым соперником))) Саша Трусова должна быть не шестьдесят какая-то, а гораздо выше, фигуристка, совершившая революцию в женском фигурном, это же исторический факт. Всё это очень субъективно. Но ничего страшного. Выдающихся, великих спортсменов мир и так будет помнить. Дай Бог им всем здоровья. Ведь столько сил ушло у них в этой борьбе.
+5
-7
-2
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