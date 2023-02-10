🎧 Почему «Ливерпуль» сдулся – расследуем тайну года (плюс превью первого раунда ЛЧ)

Свежий выпуск подкаста Порошина и Лукомского.

После долгой разлуки Доктор и Пациент встретились, чтобы разгадать главную загадку сезона: что случилось с «Ливерпулем». На помощь зовем Алексея Ярошевского и Никиту Васюхина. Битва «физиков» и «клириков», «доппельгенгер» Клоппа и другие приятные извращения. По-прежнему ли Клопп не трус?

Во второй части выпуска – трансферное окно «Челси» и превью матчей 1/8 Лиги чемпионов. Соскучились?

0:00 О жизни подкаста в ближайшее время.

01:16 Доктор и Пациент обмениваются свежими футбольными впечатлениями. «Брайтон» Де Дзерби и «Аланьяспор» Фариоли. Новый слоган «Юве».

10:02 Доктор и Пациент приглашают 22 февраля в московский бар «Север» смотреть матч «Лейпциг» – «Ман Сити».

12:57 Главная загадка сезона. Говорим про оборотничество «Ливерпуля» с Алексеем Ярошевским.

17:25 Возможно ли было предвидеть события этого сезона и стоит ли гнать Клоппа в шею?

19:49 Что на самом деле происходит в «Ливерпуле»? Шестилетняя битва идеологий: «физики» и «клирики». Доппельгенгер Клоппа.

27:45 Лирическое отступление: Пациент и остеопат.

29:35 Важность бега в предсезонке Клоппа. Травмы. Злополучное «азиатское турне».

39:59 Перестановки в медштабе «Ливерпуля». Сюрприз: главный врач команды – не стоматолог (удивлены вместе с Доктором)!

43:42 В чем виноват Клопп? Конспирологические версии.

55:08 Призываем экзорциста: на связи аналитик футбольного клуба «Сабах» Никита Васюхин. Вечное сияние чистого разума. Загадка ТАА.

1:10:30 Перспективы противостояния «Ливерпуля» и «Реала» в 1/8 ЛЧ с точки зрения Никиты.

1:12:09 Доктор диагностирует больной «Ливерпуль». Переломный матч с «Брайтоном». Смена схемы, прессинг, проблемы без мяча.

1:20:30 Неужели Клопп оказался трусом? Очевидное – невероятное.

1:23:26 Проблемы сыгранности состава: «одиннадцать (стартовых) друзей Клоппа».

1:27:23 Кто виноват и что делать с центром полузащиты «Ливерпуля»?

1:30:01 Приобретения последних трансферных окон: Нуньес, Артур, Гакпо.

1:45:05 Матч «Ливерпуль» – «Реал»: что должен сделать Клопп, чтобы пройти дальше? «Стояние на «Энфилде».

1:49:22 Английский футбол и редкие формы приятных извращений. Мат в футболе. Даем более широкий контекст (и глубину).

1:56:59 Радикальное обновление «Челси».

2:08:08 Переходим к Лиге чемпионов. «Боруссия Дортмунд» – «Челси». Фаворит ли «Дортмунд»? Проблемы с позиционной атакой. Что роднит Поттера и Терзича?

2:18:26 Пеший побег Жоржиньо из «Челси» в «Арсенал».

2:19:11 Самая нарядная пара: «ПСЖ» – «Бавария». Камео Левона. Низшая точка при Гальтье в «ПСЖ». Доступность лидеров.

2:29:06 Угадайте самый яркий переход зимнего ТО по мнению Доктора! Два человека, которые поняли шутку – напишите в комментариях, если вы еще с нами.

2:32:05 Самая скромная вывеска 1/8 ЛЧ: «Брюгге» – «Бенфика». На связи специалист по бельгийскому футболу Артем Прожога. Потеря Энцо Фернандеса для «Бенфики».

2:46:09 «Милан» – «Тоттенхэм». Вторая загадка этого сезона: что случилось с «Миланом»? Перспективы Леау в роли дублера Мудрика.

2:56:23 «Айнтрахт» – «Наполи». «Юве» косплеит команду из Франкфурта.

3:00:24 «Интер» – «Порто». Завораживающий центр поля у «Интера» без Брозовича. Уязвимые места обеих команд.

3:05:00 «Лейпциг» – «Ман Сити». Приходите – вместе разберемся, кто же такой настоящий лысый шарлатан.