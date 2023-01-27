«Загитова вошла в роль: хочу выиграть, рулю Красной машиной». Как объяснить слова Алины?
Привет!
Это первый «Чистый хвост» в 2023-м: Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова осмысляют главное за первые недели января.
Куда исчез шарм Кубка Первого канала? Почему Загитова так среагировала на вычет баллов у Яметовой? Автограф-сессия Трусовой в подтрибунке во время прокатов – что это было? Без аплодисментов (временами – ироничных), конечно, никуда: Мозалев получает их за качество на льду, Туктамышева – за связь эпох, а Дэвис и Смолкин – за изобретательность в поисках новой команды.
Слушаем.
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 начинаем! И сразу выбираем победителя новогоднего конкурса
4:07 атмосфера на Кубке Первого канала уже не та?
8:04 реплика Загитовой в защиту Яметовой – перебор или сильный ход?
10:30 Паша объясняет, почему Гуменника и Семененко никогда не сделают капитанами
14:20 а может, устроить командный баттл Плющенко и Тутберидзе?
19:08 стоило ли ждать иного решения РУСАДА по делу Валиевой?
23:40 опровергаем миф о том, что причина пустых секторов на Кубке – демарш Трусовой
27:00 проводить автограф-сессии во время соревнований, где ты не участвуешь – это ок?
32:08 обнуление баллов Яметовой – единственный способ спасти интригу
37:56 Мозалев, Туктамышева и «Тарасов, поднимающий Морозову»: топ-3 прокатов по версии Вани
43:29 организаторы каждый раз меняют правила – какой формат оптимальный?
46:38 у «Красной машины» не было шансов проиграть? Полина все посчитала
51:30 что общего между российскими одиночниками и футболистом Кокориным?
56:46 США, Израиль, Грузия – где все-таки ждать Дэвис и Смолкина?
1:01:20 если Дэвис и Смолкин действительно хотят выступать, почему они пропускают целый сезон?
1:05:49 ждать ли Диану и Глеба обратно, когда Россию разбанят?
1:10:25 Настя рассказывает, почему больше всего в истории с Дэвис и Смолкиным жаль российские танцы
1:13:34 боль, сожаление, ревность и другие эмоции от ухода Косторной в парное катание
Команде Загитовой помогли выиграть? Проверяем главный миф Кубка Первого канала
«Меня не пропустили». Трусова устроила встречу с фанатами во время прокатов на Кубке Первого канала (с которым не дружит) 🤷♂️
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
2.Синие все были свежие и нщё больше освежили команду ---на ПП ввели новую фигуристку со свежими силами (замена)
3. у Касных отняли из результата 69,56 балла в пользу синих.
Но "Бог не Тимошка и видит немножко" , вот Красные и обыграли на сумму отнятых баллов-- разница составляет 68,77
Жду грамотный разбор пунктуационных и стилистических ошибок в оглавлении :
« Загитова выиграла, хотя и недовольна, Валиеву оправдали».
Это лёд, он скользкий, шанс синие упустили.
Семененко считался стабильным, но у него в противостоянии Гуменник, который нынче шарашит форму и выглядит свежим, сильным и не менее стабильным.
Хотя на мой взгляд, ничего ужасного нет в этом
Про таких как Алина говорят- с ней можно ходить на разведку, на таких стоит мир!
А еще, очень рада за спортсменов команды " Красная машина!", они полностью ощутили командный дух, где каждый встал плечом к плечу друг за друга, ощутили надежность своего капитана, проявили характер, мужество, оказав поддержку, рядом с Алиной юные совсем Вероника и Адель учились держать удар, именно так формируется настоящая личность! Команда "Красная машина" напомнила всем об истинных ценностях в жизни каждого человека.
А кто как это переворачивает, искажает, это просто их лицо.
Не саму ситуацию обсуждают, а Алину полощут , не забывая попутно похваливать Женечку Медведеву. Ничего нового, зря потраченное время.
Это в порядке вещей ?