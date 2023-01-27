«Загитова вошла в роль: хочу выиграть, рулю Красной машиной». Как объяснить слова Алины?

Привет!

Это первый «Чистый хвост» в 2023-м: Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова осмысляют главное за первые недели января.

Куда исчез шарм Кубка Первого канала? Почему Загитова так среагировала на вычет баллов у Яметовой? Автограф-сессия Трусовой в подтрибунке во время прокатов – что это было? Без аплодисментов (временами – ироничных), конечно, никуда: Мозалев получает их за качество на льду, Туктамышева – за связь эпох, а Дэвис и Смолкин – за изобретательность в поисках новой команды.

Слушаем.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! И сразу выбираем победителя новогоднего конкурса

4:07 атмосфера на Кубке Первого канала уже не та?

8:04 реплика Загитовой в защиту Яметовой – перебор или сильный ход?

10:30 Паша объясняет, почему Гуменника и Семененко никогда не сделают капитанами

14:20 а может, устроить командный баттл Плющенко и Тутберидзе?

19:08 стоило ли ждать иного решения РУСАДА по делу Валиевой?

23:40 опровергаем миф о том, что причина пустых секторов на Кубке – демарш Трусовой

27:00 проводить автограф-сессии во время соревнований, где ты не участвуешь – это ок?

32:08 обнуление баллов Яметовой – единственный способ спасти интригу

37:56 Мозалев, Туктамышева и «Тарасов, поднимающий Морозову»: топ-3 прокатов по версии Вани

43:29 организаторы каждый раз меняют правила – какой формат оптимальный?

46:38 у «Красной машины» не было шансов проиграть? Полина все посчитала

51:30 что общего между российскими одиночниками и футболистом Кокориным?

56:46 США, Израиль, Грузия – где все-таки ждать Дэвис и Смолкина?

1:01:20 если Дэвис и Смолкин действительно хотят выступать, почему они пропускают целый сезон?

1:05:49 ждать ли Диану и Глеба обратно, когда Россию разбанят?

1:10:25 Настя рассказывает, почему больше всего в истории с Дэвис и Смолкиным жаль российские танцы

1:13:34 боль, сожаление, ревность и другие эмоции от ухода Косторной в парное катание

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.