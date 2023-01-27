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«Загитова вошла в роль: хочу выиграть, рулю Красной машиной». Как объяснить слова Алины?

Алина Загитова Алина Загитова
женское катание
сборная России сборная России
Кубок Первого канала по фигурному катанию Кубок Первого канала по фигурному катанию
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Привет! 

Это первый «Чистый хвост» в 2023-м: Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова осмысляют главное за первые недели января.

Куда исчез шарм Кубка Первого канала? Почему Загитова так среагировала на вычет баллов у Яметовой? Автограф-сессия Трусовой в подтрибунке во время прокатов – что это было? Без аплодисментов (временами – ироничных), конечно, никуда: Мозалев получает их за качество на льду, Туктамышева – за связь эпох, а Дэвис и Смолкин – за изобретательность в поисках новой команды.

Слушаем.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! И сразу выбираем победителя новогоднего конкурса

4:07 атмосфера на Кубке Первого канала уже не та?

8:04 реплика Загитовой в защиту Яметовой – перебор или сильный ход?

10:30 Паша объясняет, почему Гуменника и Семененко никогда не сделают капитанами

14:20 а может, устроить командный баттл Плющенко и Тутберидзе?

19:08 стоило ли ждать иного решения РУСАДА по делу Валиевой?

23:40 опровергаем миф о том, что причина пустых секторов на Кубке – демарш Трусовой

27:00 проводить автограф-сессии во время соревнований, где ты не участвуешь – это ок?

32:08 обнуление баллов Яметовой – единственный способ спасти интригу

37:56 Мозалев, Туктамышева и «Тарасов, поднимающий Морозову»: топ-3 прокатов по версии Вани

43:29 организаторы каждый раз меняют правила – какой формат оптимальный?

46:38 у «Красной машины» не было шансов проиграть? Полина все посчитала

51:30 что общего между российскими одиночниками и футболистом Кокориным?

56:46 США, Израиль, Грузия – где все-таки ждать Дэвис и Смолкина?

1:01:20 если Дэвис и Смолкин действительно хотят выступать, почему они пропускают целый сезон?

1:05:49 ждать ли Диану и Глеба обратно, когда Россию разбанят?

1:10:25 Настя рассказывает, почему больше всего в истории с Дэвис и Смолкиным жаль российские танцы

1:13:34 боль, сожаление, ревность и другие эмоции от ухода Косторной в парное катание

Команде Загитовой помогли выиграть? Проверяем главный миф Кубка Первого канала

«Меня не пропустили». Трусова устроила встречу с фанатами во время прокатов на Кубке Первого канала (с которым не дружит) 🤷‍♂️

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

84 комментария

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Альфира Смирнова
Ответ Anatiana
Но не надо ничего кропотливо считать, чтобы видеть, что в синей команде собрались все валидольники. Изначально было понятно, что 1-2 из них наваляют основательно. Семененко считался стабильным, но у него в противостоянии Гуменник, который нынче шарашит форму и выглядит свежим, сильным и не менее стабильным.
1. Ваши доводы можно опровергнуть сравнением сумм рейтинга Красных и Синих .
2.Синие все были свежие и нщё больше освежили команду ---на ПП ввели новую фигуристку со свежими силами (замена)
3. у Касных отняли из результата 69,56 балла в пользу синих.
Но "Бог не Тимошка и видит немножко" , вот Красные и обыграли на сумму отнятых баллов-- разница составляет 68,77
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Альфира Смирнова
"Грамотеям " на Спортсе ответка пришла в виде ЗАПЯТЫХ .
Жду грамотный разбор пунктуационных и стилистических ошибок в оглавлении :
« Загитова выиграла, хотя и недовольна, Валиеву оправдали».
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Ольга Ив
Ответ Anatiana
Но не надо ничего кропотливо считать, чтобы видеть, что в синей команде собрались все валидольники. Изначально было понятно, что 1-2 из них наваляют основательно. Семененко считался стабильным, но у него в противостоянии Гуменник, который нынче шарашит форму и выглядит свежим, сильным и не менее стабильным.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним - ходить».
Это лёд, он скользкий, шанс синие упустили.
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Anatiana
Но не надо ничего кропотливо считать, чтобы видеть, что в синей команде собрались все валидольники. Изначально было понятно, что 1-2 из них наваляют основательно.
Семененко считался стабильным, но у него в противостоянии Гуменник, который нынче шарашит форму и выглядит свежим, сильным и не менее стабильным.
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Лариса Стародубцева
По поводу 3 КПК -- оригинал всегда будет лучше чем последующие копии
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lanfqk
Ответ tanis mc
Вы уже замучали, это не спортс.ру, а фигурноекатание24/7.ру!! Представьте себе, другие виды спорта тоже существуют!
Так вы зачем на фигурнокатательную ветку зашли??? Идите читайте про бокс, футбол и т д. На спортсе куча разделов про разные виды спортса
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Лариса Стародубцева
Хорошо задели. Фамилию забыла короче Ваней его зовут .
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И это все о нем
Сколько можно трепать имя Алины ,придумывать дурацкие заголовки ,чтобы в очередной раз хайпануть на её имени и привлечь хоть какое то внимание к своей пустой болтовне ,не знаю хватило ли у кого терпения всё слушать ,я честно признаюсь ,прочитав заголовок поняла ,что ничего умного не услышу и не стала себя неволить ,ставлю жирный минус просто за то ,что тема уже обсужденна и не раз ,и нет смысла повторяться ,да ещё такие заголовки писать ,просто фу!
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Иван Маунтбаттен
заголовок от Самбура:)
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buturlinomo
Ответ Ирина Чунаева
Аня взрослая девочка, пусть чего хочет поёт, если душа желает. Всё так хорошо начиналось... На форумах пишут, что ролик с вокалом посморели первые лица 1 канала. Аня исчезла с радаров, ей велели пересидеть. Пение обернулось репутационными потерями, а могла бы блистать на КПК. Самое интересное, а что фанаты? Или их нет, или Аня совсем никого не интересует. За все время турнира никто даже имени не вспомнил, словно и не было... Зато зрелищный турнир, капитанов, спортсменов, ведущих обсуждают, обсуждают, обсуждают
самое интересное, кто же слил ролик:)
Хотя на мой взгляд, ничего ужасного нет в этом
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И это все о нем
Ответ Ольга Долгова
Жил был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Начинай с начала.... Автор! Сейчас происходит столько интересных собыйтий в ФК. Уже к концу подходит ЧЕ, но нет никакого аналитического разбора выступлений и прикидок на перспективы фигуристов. Начался чемпионат Америки и тоже тишина. Почему бы вам не придложить П. Крутихиной и И. Кузнецову быть на острие событий, а не плестись в хвосте и выдавать разбор события, которое уже многократно рассмотрели со всех сторон. Чтобы материал был интересен и востребован читателями журналисты должны помнить поговорку "Дорого яичко ко Христову дню", в противном случае, он уже не интересен никому. .
Просто в данном случае в теме присутствует магическое имя Алина ,а значит хоть сто раз обсуди одно и тоже ,всё равно это найдёт отклик, вот мы же пришли сюда ,чтобы ещё раз сказать ,что Алина протестовала уж как то очень корректно ,т.е. чуть -чуть не согласна ,а вы представляете ,чтобы творилось на этом сайте ,если бы этого чуть-чуть не было ,если к запятой в тексте Алины цепляются и на полном серьёзе обсуждают правила правописания ,то это такой повод ,что можно организовать целую серию постов на эту тему.Тут явная заказуха идёт ,только никак не возьму в толк ,какая от всего этого шума заказчику польза ,реально сделать ничего не могут и тешатся вот такими набросами .
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Mad_Skates
Ответ elisei sokol
Все банально просто, все вопросы к организаторам турнира, они должны были все предусмотреть в процессе турнира и иметь запасную фигуристку, получил игрок травму, элементарно происходит замена на запасного фигуриста и никаких проблем. ЭТО БОЛЬШОЙ СПОРТ, ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ! ПРОИГРАВШИМ НАДО УМЕТЬ ДОСТОЙНО ДЕРЖАТЬ ЛИЦО...а не шантажировать, прикрываясь словом благородство... Просто парадоксальная ситуация получается. Значит на ОИ, когда обнаружили запрещенное вещество у Валиевой, она еще ребенок..почти 16 лет... без двух месяцев ..... Яметова ,15 лет, у себя в России, тоже почти ребенок, защищенное лицо, запросто без зазрения совести, снимают честно, чисто, блистательно, заработанные баллы....нанеся ей ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ на всю жизнь, а тем более ей на следующий день надо было соревноваться.. Однако, двойные стандарты у Федры, Валиевой, Транькова .. А Алина умница, не побоялась грязного хейта от неадекватных грязных хейтеров, ПОСТУПИЛА ПРАВИЛЬНО и ЧЕСТНО, ПО СПОРТИВНОМУ ПРИНЦИПУ , ЧТО ЗАЩИТИЛА ЧЛЕНА СВОЕЙ КОМАНДЫ ВЕРОНИКУ ЯМЕТОВУ от НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ..
Согласна. Алина Загитова в этой ситуации проявила себя как человек с эмпатией, тем, что вообще заметила (в отличие от людей из Федерации), что такое "вычеркивание" баллов обесценивает спортсменку, результат её катания и сил, выложенных на льду и многолетние тренировки, которые спортсменку сюда привели. Всем остальным просто пофиг - ну вычеркнули и вычеркнули. Если б их результат так удалили, завыли бы по-другому.
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Мира2024
Ответ Syndycate
Нет, именно та и выиграла, кого Ротенберг продвигает, #### и кормит ее)
Получается, "кормит" он не только Алину. Если Камила, первой вытащила свой шарик и вытащила "нужный", чтобы "победила" КМ, значит она в доле и свой куш получила за это.
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Lapo Elkann
Когда выступала , была такой неуверенной, зажатой, а начальница из нее то что надо , за нее ведь другие все делают отлично. Атилла позавидовал бы такому выражению лица.
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JSV
Ответ Сайтама
Хоть кто-нибудь дослушал до конца? У кого хватило терпения? Красной нитью идёт фраза "Загитова глупая". После этого не удивляет "фанаты Загитовой неадекватные". Профессиональную этику и банальную корректность на журфаке не преподают?
Если они где-то учились, то явно плохо. В каждом блоге их авторства полно ошибок, как грамматических, так и лексических. Чем меньше человек знает, тем больше претензий к другим.
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Жемчужинка Вселенной
Алине еще раз хочу выразить свое уважение за твердую позицию в защите права своего спортсмена БЫТЬ, за смелость , ведь она тем самым вызвала огонь на себя, зная, что за этим послледует!
Про таких как Алина говорят- с ней можно ходить на разведку, на таких стоит мир!
А еще, очень рада за спортсменов команды " Красная машина!", они полностью ощутили командный дух, где каждый встал плечом к плечу друг за друга, ощутили надежность своего капитана, проявили характер, мужество, оказав поддержку, рядом с Алиной юные совсем Вероника и Адель учились держать удар, именно так формируется настоящая личность! Команда "Красная машина" напомнила всем об истинных ценностях в жизни каждого человека.
А кто как это переворачивает, искажает, это просто их лицо.
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Sebilya Fezaziyeva
Ответ Сайтама
Видимо Вы правы.. Подскажу, там и без тайм-кодов по Алине проходятся. С самых первых минут.. Не саму ситуацию обсуждают, а Алину полощут , не забывая попутно похваливать Женечку Медведеву. Ничего нового, зря потраченное время.
Именно так))
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komronkomi lev
oh so boring now
+1
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ТАТка
Ответ Lana-shu
А кто кормит ками? Платочек?
Видимо поздравление от Ромы всем спать спокойно не даёт)
+8
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Olgacher
Ответ Olgacher
Эту бредятина ни читать, ни слушать не хочется, тем более обсуждать. Заголовок, конечно.. Когда это Загитова была чем-то не довольна. Высказала свое мнение, как капитан команды
Кстати, Алина сказала, что "чуть-чуть не согласна" с решением организаторов. Это "не довольна"?
+22
-2
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Olgacher
Эту бредятина ни читать, ни слушать не хочется, тем более обсуждать. Заголовок, конечно.. Когда это Загитова была чем-то не довольна. Высказала свое мнение, как капитан команды
+34
-3
+31
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Сайтама
Ответ Sebilya Fezaziyeva
По таймкодам послушала что про Алину говорят. У Кузнецова что-то личное к Алине, наверное, она его, как Губерниева, чем-то обидела, что он так отреагировал на слова Алины😏
Видимо Вы правы.. Подскажу, там и без тайм-кодов по Алине проходятся. С самых первых минут..
Не саму ситуацию обсуждают, а Алину полощут , не забывая попутно похваливать Женечку Медведеву. Ничего нового, зря потраченное время.
+23
0
+23
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Karina kolesnikova
Ответ Mal Swansky
Девушкам (Полине и Насте) надо срочно делать свой подкаст, без этих хамоватых ослов, которые несут лишь грязь и желчь, выставляют собственный бред за высшую обьективность и засоряют эфир тупейшими шутками.
Дааа! Никакого смысла от этих "смотрел турнир с бодуна, никто не впечатлил, все отстой". Хотя бы ради эксперимента можно сделать М и Ж подкасты и сравнить потом результаты.
+1
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Сайтама
Ответ екибастосЪ
"Болельщики" любой завершившей карьеру фигуристки, Алины или Чичолины, непринципиально, -- не совсем люди. Похожи внешне, да, но это другая, тупиковая ветвь эволюции.
Вот пожалуйста уже и до порно дошло. А комментарий висит.
Это в порядке вещей ?
+5
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Lana-shu
Ответ Syndycate
Нет, именно та и выиграла, кого Ротенберг продвигает, #### и кормит ее)
А кто кормит ками? Платочек?
+22
-2
+20
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