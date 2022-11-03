«Девушка надрывается: I Believe I Can Fly – а Саша стоит на месте и машет руками». Что не так с новой Трусовой?
Привет! Позади сочинский этап Гран-при и первый старт Александры Трусовой в сезоне.
Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова обсуждают свежие постановки и форму Саши. Короткая программа – потенциально бриллиант, но угнаться за этой музыкой будет сложно (по крайней мере, в текущем состоянии). А произвольная – что это было и как исправлять ситуацию? Похоже, даже третье место, на которое судьи отправили Трусову, во многом подарок.
А вы как считаете? Слушаем и решаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 начинаем! Нужно ли ждать фейерверк четверных от Трусовой в этом сезоне?
04:00 фигурное катание теряет популярность? Полина все подсчитала
08:05 как привлечь зрителей на арены? Снизить цены, вернуть показательные, позвать Плющенко и Авербуха
20:40 четверной лутц Трусовой – ожидаемо или нет?
25:05 чем необычна новая короткая Трусовой? Модерн, гранж, агрессия и тикток-аналитика
29:36 третье место Трусовой – трагедия или удача?
34:14 почему Петросян сильнее своей произвольной программы?
38:03 Паша двигает в лидеры Худайбердиеву / Базина и сравнивает их с Колядой
46:43 гадаем по финальной позе в произвольной Бойковой и Козловского
50:54 щедрое судейство только в России? Изучаем протоколы на канадском этапе
55:28 возвращение Кихиры, риттбергер Риццо и программа под сериал – что посмотреть на канадском этапе?
1:04:56 Настя рассказывает, как ее чуть не побили за американский флаг на трибуне
«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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