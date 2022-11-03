«Девушка надрывается: I Believe I Can Fly – а Саша стоит на месте и машет руками». Что не так с новой Трусовой?

Привет! Позади сочинский этап Гран-при и первый старт Александры Трусовой в сезоне.

Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова обсуждают свежие постановки и форму Саши. Короткая программа – потенциально бриллиант, но угнаться за этой музыкой будет сложно (по крайней мере, в текущем состоянии). А произвольная – что это было и как исправлять ситуацию? Похоже, даже третье место, на которое судьи отправили Трусову, во многом подарок.

А вы как считаете? Слушаем и решаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! Нужно ли ждать фейерверк четверных от Трусовой в этом сезоне?

04:00 фигурное катание теряет популярность? Полина все подсчитала

08:05 как привлечь зрителей на арены? Снизить цены, вернуть показательные, позвать Плющенко и Авербуха

20:40 четверной лутц Трусовой – ожидаемо или нет?

25:05 чем необычна новая короткая Трусовой? Модерн, гранж, агрессия и тикток-аналитика

29:36 третье место Трусовой – трагедия или удача?

34:14 почему Петросян сильнее своей произвольной программы?

38:03 Паша двигает в лидеры Худайбердиеву / Базина и сравнивает их с Колядой

46:43 гадаем по финальной позе в произвольной Бойковой и Козловского

50:54 щедрое судейство только в России? Изучаем протоколы на канадском этапе

55:28 возвращение Кихиры, риттбергер Риццо и программа под сериал – что посмотреть на канадском этапе?

1:04:56 Настя рассказывает, как ее чуть не побили за американский флаг на трибуне

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.