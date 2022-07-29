Путь Кержакова к тренерству: от магических ритуалов Петржелы до увлечения идеями Конте

Александр Кержаков — легенда российского футбола, хотя таковой себя не считает. В новом выпуске подкаста Cappuccino & Catenaccio мы прошли с ним путь от знаменитого фанатского «гимна» «Саша Кержаков» до мема и неожиданного начала тренерской карьеры.

Что еще в выпуске:

чем Кержаков похож на Кройффа;

почему Кержакова сравнивают с Конте, хотя от него ждали стиля Гвардиолы;

«кинорастление» фон Триером и просмотре с Аршавиным авторского кино;

отношения со Спаллетти;

лучшая сборная России с мышлением топовой команды;

опоздание, которое изменило его жизнь;

за что Кержаков-тренер мог бы попрощаться с футболистом.

00:00 — О первом голе за «Зенит» из первых уст.

00:19 — Музыкальное виртуозное исполнение: за диджейским пультом Даур Дбар.

00:36 — Редкий выпуск, за которым не стоит информационный повод и тенденция, а человек-галактика.

01:07 — Что такое легенда в современном контексте и почему Кержаков не считает себя таковым.

03:48 — О болениии за «Зенит» и финале в Лиссабоне. Почему Игорь пел «Саша Кержаков».

04:59 — Почему можно перестать болеть за «Зенит» и можно ли болеть за команду, которая постоянно выигрывает.

10:10 — Как игрок во славе может стать тренером. И почему Кержаков в чем-то похож на Кройфа.

12:20 — Как Кержаков стал тренером и опоздание на первую лекцию о тренерстве изменило его судьбу.

16:04 — Спаллетти и Кержаков — вдохновение или отторжение, подражание?

19:37 — «Нижний Новгород» — последний бюджет и Кержакова-Конте вместо Кержакова-Гвардиолы.

24:28 — Доктор ставит диагноз тактике «Нижнего Новгорода». И причем здесь все-таки Конте.

25:53 — Цитата Горького и атаке «Нижнего».

29:19 — Каких игроков очень мало в российском футболе.

30:04 — О главной новости, которую буду обсуждать все. И почему «Нижний» станет богатейшим клубом.

33:59 — Что Кержаков больше всего любит вспоминать о предыдущем сезоне

35:55 — Минута о силе и европейских перспективах Юлдашева.

37:48 — Невозможность работы с Конте и знакомство с Грановской.

40:18 — Ситуация-заноза, о которой постоянно вспоминает Кержаков.

44:25 — Первый профессиональный контракт: Юрий Морозов и «Зенит».

47:16 — Игровое несогласие Кержакова и тренерское переосмысление.

47:56 — Что теперь самое главное для Кержакова.

50:22 — За что Кержаков-тренер мог бы попрощаться с игроком.

53:33 — 1%, из которого состоит работа тренера.

54:22 — Как Кержаков опередил время и «бьющее бытие».

57:44 — Какого нападающего предпочел бы Кержаков: от Икарди к Агаларову.

1:00:39 — Когда Кержаков стал международным мемом.

1:05:11 — Почему Бензема мог стать тем же мемом вместо Кержакова.

1:06:19 — О лучшей сборной России за всю историю и скандале с Аршавиным.

1:09:04 — Когда Кержаков готов не забивать.

1:09:24 — Какое бы место заняла сборная России в лиге сильнейших сборных.

1:14:22 — Что делает сильнее игроков сборной.

1:16:07 — Единственный турнир, на который сборная России подходила с мышлением топового клуба.

1:17:57 — Какую оценку Кержаков-тренер даст оценку Кержакову-игроку.

1:20:37 — О претензиях товарищей по команде Кержакова.

1:21:46 — Любовь, доверие болельщиков и разобщенность российского общества на фоне выступления в 2012 и вреде 2008.

1:26:19 — Ваши ожидания — ваши проблемы. История одного скандала.

1:27:55 — Кинорастление фон Триером: какие диски приносил Кержаков и какие фильмы они смотрели вместе с Аршавиным.

1:29:03 — Как игроки смотрели «Танцующую в темноте» и «Догвилль».

1:30:43 — Что стоило делать со сборной 2012 года с точки зрения тренеров.

1:32:28 — Петржела: веселый анекдот и первый зарубежный тренер в российском чемпионате.

1:37:21 — Понимал ли Кержаков Петржелу, и как тренер не мешал.

1:41:00 — Уход Кержакова за мечтой в эпоху больших денег «Зенита».

1:42:58 — Как все изменяется за секунду и какой матч Кержаков показывает сыну.

1:45:48 — Встреча с Хуанде Рамосом, почему его карьера не сложилась.

1:49:04 — Про один случай и отношения с Рамосом перед матчем с «Барселоной»

1:50:25 — Какими бывают тренеры.

1:51:33 — Большая амплитуда эмоций и нынешнее отношение к Спаллетти.

1:55:23 — Один и тот же цикл Спаллетти. Смог бы он поработать в «Зените» сейчас.

2:00:17 — О развитии «Зенита»-гегемона.

2:01:56 — Майкл Кокс о Кержакове и почему он не всегда был классическим нападающим.

2:04:05 — Когда можно было перестать болеть за «Зенит».

2:06:00 — «Бунт» Игоря Денисова и денежная реальность: правдоруб и справедливость.

2:10:46 — Денисов и Кержаков в бане и восприятие реальности.

2:13:04 — Кризис форвардов и подготовки футболистов, и как это связано с уходом с улицы.

2:15:16 — О современных «неигровых» футболистах. Вред стандартизации и антропологическая проблема.

2:17:58 — Каких решений в РПЛ стало значительно меньше.

2:19:21 — Будущее Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

2:22:32 — Самое сложное в работе тренера-Кержакова.

2:24:59 — О потере контроля над собой и коллективом.

2:25:57 — Гвардиола и Филиппс. «Жирность» Гвардиолы и безответственность по отношению к игроку?

2:30:59 — Чего хочет каждый тренер каждую секунду.

2:32:50 — Клопп или Гвардиола?

2:33:04 — Лучший тренер на планете Земля прямо сейчас.