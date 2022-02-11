Как Валиевой оправдаться? Поможет ли ей возраст и каких санкций ждать? Экстренный выпуск подкаста «SILA Права» с разбором

Максимально подробный юридический взгляд на дело Камилы.

Экстренный выпуск подкаста «SILA Права»: юристы Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров разбирают детали неприятной и запутанной истории с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

Чтобы избежать дисквалификации и отстранения от личного турнира Олимпиады, нужно очень продуманно доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм ненамеренно.

❓Как это сделать?

👧 Играет ли роль, что Камиле всего 15?

❌ И почему ни в коем случае нельзя говорить «не знаю, как это случилось»?