Подкасты Sports.ru
Блог
Подкасты

Как Валиевой оправдаться? Поможет ли ей возраст и каких санкций ждать? Экстренный выпуск подкаста «SILA Права» с разбором

Камила Валиева Камила Валиева
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Михаил Прокопец
Подкасты Подкасты
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
женское катание
допинг
Фигурное катание Фигурное катание

Максимально подробный юридический взгляд на дело Камилы.

Экстренный выпуск подкаста «SILA Права»: юристы Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров разбирают детали неприятной и запутанной истории с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

Чтобы избежать дисквалификации и отстранения от личного турнира Олимпиады, нужно очень продуманно доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм ненамеренно.

❓Как это сделать?

👧 Играет ли роль, что Камиле всего 15?

❌ И почему ни в коем случае нельзя говорить «не знаю, как это случилось»?

Почему вскрылось дело Валиевой? Ей 15 лет и она – защищенное лицо, но повышенный интерес заставил всех огласить информацию

Шум вокруг Валиевой: иностранные журналисты достают, наши звезды поддерживают, а тренеры молчат

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные