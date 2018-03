Слепой болельщик «Хоукс» играет в баскет лучше тебя

Кристофер Морган родился с одним глазом и ослеп, когда ему было шесть. После того как братья дали ему мяч в руки, он влюбился в баскет.

Сейчас Кристоферу десять, и пацан все еще мечтает об НБА. Все свободное время он тренируется с мячом, а когда промахивается, то продолжает бросать (раньше каждый смазанный бросок расстраивал парня). Крис живет по принципу «тренировка закаляет». Морган слушает каждый матч «Атланты» по радио и является самым преданным фаном команды.

Christopher Morgan was born with one eye and went blind by the age of 6. Now 10 years old, losing his vision hasn’t changed his dreams of making the NBA 🙏 pic.twitter.com/UQTWH5Y0YV