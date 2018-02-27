Слепой болельщик «Хоукс» играет в баскет лучше тебя

Кристофер Морган родился с одним глазом и ослеп, когда ему было шесть. После того как братья дали ему мяч в руки, он влюбился в баскет.

Сейчас Кристоферу десять, и пацан все еще мечтает об НБА. Все свободное время он тренируется с мячом, а когда промахивается, то продолжает бросать (раньше каждый смазанный бросок расстраивал парня). Крис живет по принципу «тренировка закаляет». Морган слушает каждый матч «Атланты» по радио и является самым преданным фаном команды.