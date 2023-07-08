7 комментариев

Очень проникся.

Кажется, что черногорец Лука Джорджевич в России уже очень давно. И это почти так – за 11 лет он поиграл по всей стране с периодическими командировками в Европу. Последняя была в датский «Вайле».

«Мне кажется, что я во многом уже русский, я чувствую это каждый день в маленьких жизненных ситуациях. Многие вещи я делаю как русский.

Наверное, это понятно, потому что я давно живу в России, в крупных городах, и почувствовал, что такое жить в мегаполисе. Я ведь приехал из небольшого города и не знал этого, а сейчас уже нет дискомфорта», – объяснял форвард русификацию.

На этой неделе Джорджевич продлил контракт с «Сочи». В первой части сезона-2022/203 он не так часто мелькал в составе, зато весной расцвел: 2+2 в шести матчах, причем все очки за результативность набрал, выходя на замену. Настоящий джокер.

Джорджевич родился в самом русском городе Балкан. И сравнивает с ним Сочи

Черногорец быстро решился, когда осенью ему предложили перебраться в «Сочи», – договорились за неделю.

«Очень хороший клуб, красивый город. Счастлив, что у меня есть такая возможность, – говорил он вскоре после перехода. – Недолго принимал решение. «Сочи» – очень хороший вариант. Команда заняла второе место в российском чемпионате в прошлом сезоне. И Сочи похож на мой город в Черногории – это плюс».

Лука родом из Будвы – это один из самых красивых и старых городов Адриатики (первые свидетельства поселения здесь людей зафиксированы пятым веком до нашей эры).

Югославские войны не так сильно зацепили черногорское побережье: «Я не помню войны, был слишком молод. Родители всегда рядом, делали все, чтобы я был счастливым. Я не почувствовал все эти плохие моменты на своей коже. Война, конечно, коснулась всех близких. Когда я повзрослел, начал изучать об этом информацию, мне было интересно. История – очень интересная наука для меня, я обо всем в курсе».

Но вот стихия била по Будве сильнее – в 1979-м город ранили последствия разрушительного землетрясения.

Впрочем, все это не мешает Будве быть очень популярным курортом для сербских и российских туристов – ее называют чуть ли не самым русским городом Балкан. В Будве есть даже русские школы с аккредитацией Минобразования РФ, а также детские сады с русскоговорящими сотрудниками.

Похоже на Сочи?

Джорджевич уезжал в Данию в 2021-м, но заскучал за пару месяцев (и искал сгущенку). И снова захотел в РПЛ

У Луки давняя любовь к России, и за год в датском «Вайле» он понял, что хочет снова поиграть в Премьер-лиге – форвард рассказывал, что соскучился за пару месяцев.

«Когда я уехал в Данию, мне хотелось вернуться в Россию почти сразу. Я даже мог остаться в РПЛ и не уезжать в другую страну, но в тот момент хотелось поменять обстановку, попробовать что-то новое. До отъезда в Данию у меня было непростое время. Меня в России все знают, я всегда чувствовал себя тут как дома. Мне хотелось играть в РПЛ», – говорил Джорджевич.

Черногорец здорово прочувствовал русскую культуру – и описывал ее диалогом с Браниславом Ивановичем: «Иванович рассказывал о своих впечатлениях, когда он только приехал в «Зенит». Эта фраза хорошо описывает, как русский человек ведет себя за рулем. У Ивановича первое время был водитель, и Бранислав спросил его во время движения, нельзя ли развернуться в определенном месте. Водитель ответил: «Нельзя, но если очень хочется, то можно».

В Дании Лука скучал по русской еде – особенно по борщу и сгущенке. В Вайле (небольшой город на 50 тысяч человек) у него нигде не получалось ее найти. Но помощь пришла из команды. «У нас был третий вратарь в команде, он приехал из России. Ему отправляли сгущенку, я брал у него. Мне действительно не хватало сгущенки», – рассказывал Джорджевич.

Этим вратарем был воспитанник «Калуги» Алексей Чернов. После перехода из «Уфы» он провел в «Вайле» полгода, но сыграл только один матч – и тот за дубль. После чего вернулся в «Калугу» зимой 2022-го, а уже летом снова перешел в «Уфу». Кстати, еще в «Вайле» играет Герман Онугха – тоже знакомый любителям РПЛ по «Краснодару», «Рубину» и «Крыльям Советов» форвард.

Первые слова Джорджевича на русском – «яблочный сок». Он признавался, что любит язык и мог получить паспорт

Еще в «Зените» Лука рассказывал, что любит русский язык. Интерес к нему зарождался до перехода в Россию: отец Луки, спортивный журналист, учил русский в школе, а сам Лука общался с русскими туристами в Будве.

«Я помню слова, которые выучил впервые. Это было в самолете, когда мы с папой летели первый раз в Россию. Он сказал: «Яблочный сок», – и мне оно запомнилось.

На самом деле нам, жителям Югославии, намного легче выучить русский, нежели бразильцам или ребятам из других стран. Первое время, когда я еще играл в «Зените», было, конечно, тяжеловато с языком. Тогда в команде выступали два серба, и я общался в основном только с ними. Когда долго играю в России, то уже кажется, что думать начинаю тоже на русском. Книги читаю на своем родном языке, но иногда могу и на русском что-то прочесть».

В России Лука с 2012-го (приехал в 17 и тогда даже не закончил школу). В «Зените» он провел семь лет, но часто катался по арендам – в «Твенте», «Сампдорию» и«Понферрадину». И всегда возвращался. Правда, в Петербурге у него так и не получилось стать основным.

«У них настолько качественные иностранцы, что молодые россияне даже не успевают задержаться с основной командой. Для молодых непросто заиграть в «Зените», а в Европе больше молодежи, потому что у многих нет столько денег, как у «Зенита», чтобы приобретать готовых игроков, – рассуждал он о питерской карьере. – Но это «Зенит» – здесь 25 футболистов высокого уровня, каждый хочет быть в основном составе. Конкурировать очень сложно. Я согласен с мнением Кокорина: либо ты выигрываешь там, куда тебя поставят, либо жалуешься. У меня получалось играть и не на своей позиции – справа и слева. Мне нравится быть центрфорвардом, но тогда в команде были Дзюба, Кокорин и Кержаков – все менялись по позициям, кроме Артема».

Затем были «Локо» и тульский «Арсенал» – и если в «Локомотиве» (и с этим согласен сам Джорджевич) был полный провал, то в Туле – лучший отрезок в карьере. Интересно, что и «Зенит», и «Локо», и «Арсенал» – не чужие клубы для Артема Дзюбы. И Джорджевич очень лестно о нем отзывался:

«Артем – пример для многих игроков в том, как он играет, как себя ведет. В последние лет пять Дзюба совершенно точно лучший нападающий в России. Против него играть очень сложно. Я это знаю: разговаривал на эту тему со многими защитниками. Так что мне и правда есть, чему научиться у него. Рад, что поиграл с Артемом в «Зените» и в «Арсенале».

В запас меня посадил все-таки не Дзюба, а тренер. Все, что Артем мог сделать – перестать забивать. Но не мог же я к нему подойти и сказать: «Пожалуйста, перестань забивать, я тоже хочу играть».

Когда Лука играл за «Зенит», изучал вопрос о российском паспорте: «Я думал, но, похоже, сейчас это невозможно. Я общался с клубом, там посмотрели и сказали, что нет возможности».

Сейчас же он не видит смысла в получении паспорта. «Если бы он помог для футбола как-то, но сейчас уже не понадобится», – объяснял он. И жить в России по окончании карьеры Лука все же не планирует: «Наверное, нет. Хочется после окончания карьеры жить дома, где я вырос, со своей семьей и друзьями. И с языком будет легче».

***

«Если в будущем так сложится, буду рад вернуться в Россию. Я долгое время там жил, поэтому для меня это любимая и близкая страна. Точно туда вернусь: если не футболистом, то просто так», – говорил Джорджевич летом-2021, когда подписал контракт с «Вайле».

Надежда реализовалась быстрее, чем он ждал.

Фото: Maksim Konstantinov, Martin Siepmann, Alexander Kulebyakin/Global Look Press