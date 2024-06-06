Обиды на Кидда, Кайри и Порзингис против бывших, защита от Луки. 6 главных сюжетов финала НБА-2024

Уже этой ночью «Бостон» и «Даллас» начнут финальную серию НБА. Первый матч – в 3:30 мск.

За чем следить в первую очередь?

Тренерская дуэль

Возможно, это какой-то системный сдвиг, говорящий о том, что сегодня важны не только главный тренер, но весь его штаб. Тем не менее, в финале сошлись два специалиста, которых сложно назвать гуру своего дела. Для Джейсона Кидда «Даллас» стал уже третьим клубом за 10 лет работы тренером, и он успел собрать весь спектр результатов, кроме чемпионства. Просочившись в тренеры сразу после завершения карьеры игрока, он сменил амплуа не сказать, чтобы безболезненно, но настолько органично и плавно, насколько этот может сделать только великий разыгрывающий. Начав работать тренером в «Бруклине», он перешел в «Милуоки» по старой памяти как еще действующий баскетболист – в результате обмена. Потом сначала превзошел ожидания, а затем разочаровал. В «Далласе» картина повторилась – «Маверикс» сначала вышли в финал конференции, но в следующем же сезоне не попали в плей-офф (да еще и слили концовку сезона, чтобы сохранить выбор на драфте).

В сезоне-2023/24 – снова 50 побед в регулярке. Но вердикт относительно его навыков до сих пор висит в воздухе. Входит ли Кидд в список топ-тренеров? Ох, с этим всегда сложно. Но он и его помощники объегорили Марка Дэйгнолта, признанного тренером года в НБА, а потом нейтрализовали «Миннесоту». Рядовому болельщику всегда непонятно, много ли в этом заслуги главного тренера – есть ощущение, что в сегодняшней НБА надежных тренеров с крепкой репутацией и не вызывающими сомнение навыками можно пересчитать по пальцам одной руки. В прошлое межсезонье болельщики и эксперты призывали «Даллас» расстаться с Киддом. Теперь вот его клуб поспорит за титул. Поди разберись.

То же самое касается Джо Мазуллы. Он очень молод (35 лет – Кидд в этом возрасте еще на Матче звезд играл) и получил должность чуть ли не случайно после ухода Уилла Харди в «Юту» и отстранения Име Удоки. Учиться тренерскому ремеслу Мазулле пришлось прямо по ходу пьесы, поэтому после вылета «Селтикс» из плей-офф-2022/23 его перспективы оказались под сомнением. «Бостон» тогда претендовал на второй финал подряд, но улетел в 0-3 против «Майами». Да, в итоге дело дошло до седьмого матча, но Мазуллу все равно критиковали за пассивность и несвоевременные решения, за слабость лидерских навыков и другие грехи, приписываемые неопытному специалисту.

В сезоне-2023/24 «Селтикс» выиграли 64 матча в регулярке, а Мазулла стал четвертым в голосовании за Тренера года, обойдя мастодонтов Тома Тибодо и Эрика Споэльстру. Вопросов относительно умений Мазуллы меньше не стало. Выход «Бостона» в финал – это его заслуга или сочетание классного состава и сильных ассистентов, вроде Сэма Касселла (которого пророчат в главные на следующий сезон)?

Хорош ли тренер команды НБА и в чем именно он хорош – разобраться всегда непросто. Мазулла же не так просто стал самым молодым тренером в финале НБА со времен Билла Расселла? В финале спрятаться будет некуда – самое время для оценки его прогресса.

Что касается Кидда – ему в заслуги можно поставить то, как он вернул к жизни Кайри Ирвинга, наладил ротацию в передней линии и адаптировался к различным вызовам по ходу плей-офф. Тем не менее, в финале встречаются сразу два специалиста, которые не так уж чтобы далеко ушли от восприятия в качестве «физруков». И один из них завоют перстень, которого нет у, скажем Рика Адельмана. Неисповедимы пути успеха в НБА.

Кидд – злодей для фанатов «Селтикс»

Тут нужно быть олдом, чтобы помнить – но в нулевые его ненавидели в «Бостоне». «Нетс» Кидда на короткий промежуток времени стали реальной силой на Востоке в начале века и дважды выбили «Селтикс» из плей-офф – 4-2 в финале конференции-2002 и 4-0 во втором раунде-2003.

Вот статистика Кидда в тех матчах. Почти трипл-дабл в среднем — 18,1 очка при 10,3 подборах и 9,7 передачах.

Маэстро быстрой атаки на своем пике, игру которого приятно вспоминать.

В 2001-м году Кидда обвинили в домашнем насилии, а фанаты «Селтикс» скандировали в его адрес «wife beater» (по-русски кривовато, но «избиватель жены»). С женой Кидд помирился до развода в 2007-м, а обвинения в свой адрес отрицал. Возможно, вы помните этот конфликт по ритуалу Кидда перед штрафными – изначально он посылал кольцу воздушный поцелуй, а затем вроде бы как переделал жест в оскорбительный, поскольку начал касаться своей задницы перед его исполнением. Фольклор НБА полон забавными легендами, да.

Короче говоря, я не удивлюсь, если услышу «wife beater» от какого-нибудь великовозрастного фаната «Селтикс» на домашних матчах. И точно не удивлюсь, если Кидд улыбнется, если встретится с этим болельщиком взглядами. Как никак общая история, какой бы неприятной она ни была. Никто не вернет 2007-й? А как насчет 2002-го?

Возвращение Кайри в Бостон

Эту историю уже напомнили и без меня . Меня в этом сюжете привлекает то, что у «Селтикс» есть оптимальные опции и исполнители, чтобы устроить Ирвингу кошмар наяву в финальной серии. В этом плей-офф Кайри был хорош в первом раунде с «Клипперс» и в финале конференции против «Миннесоты», но во втором раунде «Оклахома» его, считай, выключила – так мало (15,7 очка) Ирвинг на набирал в серии плей-офф с 2015 года. Причем тогда еще 22-летний Кайри испытывал проблемы с коленом, а против «Тандер»-2024 проводил на площадке больше 40 минут и выглядел вполне здоровым.

По части репертуара защитников у «Селтикс» шикарный выбор. Против Кайри можно поставить игрока поменьше и поподвижней (Уайт), поменьше и помощнее (Холидей) или даже отрядить на него крупного винга (Браун). Если Порзингис будет здоров, то Кайри придется использовать весь свой недюжинный талант атаки из-под кольца, чтобы не оказаться сторонним наблюдателем в серии. Если Ирвинг найдет в себе ресурсы, чтобы стать ключевым снайпером «Маверикс» в финале – это будет достойное похвалы преодоление.

Кто против Луки?

У Дончича слишком серьезный послужной список, чтобы пророчить ему провал в финальной серии. Статистика у него, скорее всего, будет космической, но вот смогут ли «Селтикс» вывести его из равновесия? Во втором раунде против «Оклахомы» у Дончича возникли проблемы даже на фоне статистики 24+10+8 – он выглядел уставшим и травмированным, двигался еще медленней обычного. Казалось, что подобное состояние не может улучшиться по ходу плей-офф, но уже против «Миннесоты» словенец снова был бодрым и готовым к подвигам злобным киллером.

Была ли опека Лу Дорта эффективной или против Луки нет приема, только если он не играет через боль? Правда ли, что Луку мало заботят худосочные и длиннорукие защитники формата Макдэниелса, в то время как физически мощные крупняки доставляют ему проблемы? Как и в случае с Кайри – у «Бостона» в наличии есть и те, и другие.

Возвращение Порзингиса

Самый аппетитный сюжет серии. Во-первых, Кристапс чуть было не наиграл на Матч звезд и был козырной картой, отличающей эту итерацию «Селтикс» от предыдущих. С ним и без него это две разных ротации, потолок которых тоже следует оценивать по-разному.

С другой стороны, слишком много вопросов и разного рода «если». Если он успел за месяц с лишним восстановиться, то он станет для «Далласа» головной болью. Если он умудрится вернуться в удобоваримых кондициях, то это значительно облегчит жизнь лидерам «Селтикс». Если он не будет соответствовать требованиям решающей серии сезона (или еще того хуже – получит рецидив)… Вот тут начнется самое интересное. Потому что 38-летний Хорфорд (3 июня был день рождения) в финале с «Маверикс» – это повод для болельщиков «Бостона» нервно поежиться. Особенно если от него будет требоваться 40+ минут в усеченной ротации.

В-скольких-то-там, Порзингис сыграет с бывшей командой, где он провел два неплохих, но немного филлерных сезона. Как он поприветствует Дончича после расставания? Как Порзингиса встретят фанаты «Далласа»? Окажет ли он то влияние на результат финала, какой от него ожидали после обмена?

Спектр возможностей для Порзингиса широк, как ни у кого. Может быть, вообще не выйдет на площадку, а все разговоры насчет возвращения окажутся пшиком. Может быть, выйдет и окажется не готов к уровню интенсивности важнейших игр. Закончит финальную серию с 18+8 и заслужит голос при выборе MVP финальной серии? Тоже можно себе представить.

Глубина против звезд

Есть мнение, что в финале уже не время для экспериментов, а на игровые минуты могут рассчитывать от силы 7-8 игроков в каждой команде. Одновременно с этим «Бостон» отличает выдающийся средний уровень исполнителей за пределами двух звезд. У «Мэверикс» в теории все наоборот – есть два топ топыча, а за ними идет группа ролевиков. В полуфинале конференции «Тандер» решили, что готовы смириться, если решающие броски отдадут на откуп актерам второго плана. А они возьми и попади все важное.

Любопытно и то, как распределится ответственность в паре Тейтум – Браун. Браун снимает с Тейтума ответственность и затыкает его периодические пролапсы. Это великолепный дуэт, который достаточно повзрослел для серьезных свершений. Но как будет работать их тяни-толкай в решающие моменты? Может, нас ждет каминг-аут Тейтума как суперлидера? Или Браун решит использовать этот свет софитов, чтобы заткнуть критиков своего контракта? И финальное – возможно ли сочетание этих сценариев?

Ставки, как всегда, высоки. Победитель, как всегда, будет один. Чемпионам, как всегда, простятся все прошлые грехи. Проигравшим, как всегда, припомнят все промахи. Осталось только увидеть, как именно этот пазл разложится на паркете.

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer, Joshua Gateley