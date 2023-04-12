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На финише сезона я перешел на новую тактику – выбирал перед просмотром матчей отдельных исполнителей и следил только за ними, не отрываясь. Полезное упражнение, хотя желательно его проделывать на более длинной дистанции.

Джарен Джексон-младший, «Мемфис»

У меня сложилось противоречивое мнение относительно Джексона. Во-первых, если смотреть матчи чисто ради него и перематывать моменты, когда его нет на площадке, то некоторые встречи сокращаются очень уж сильно. Проблема Джексона с фолами никуда не уходит, поэтому тренеры «Мемфиса» вынуждены регулярно ограничивать его по игровому времени.

На фоне этого соперники как будто бы не считались с присутствием Джексона в трехсекундной. Нет ощущения, что Джексон как-то меняет планы игроков, идущих под кольцо. Игроки с мячом либо верят, что смогут заработать штрафные, либо забывают, что он вообще находится на площадке. Так что Джексон однозначно заслуживает быть в All-Defensive сборной за цифры, и то влияние, которое оказывает во время нахождения на паркете, огромно. Но 1800 минут за сезон – это прям мало. Леброн еле-еле перевалил за 50 матчей в регулярке и то отыграл больше.

Джексону еще нет 24 лет, у него все впереди. Средний возраст игроков, получавших приз Защитнику года – 27,6 лет. Правда, на FiveThirtyEight высчитали, что Защитники года в среднем участвуют в 94% игр своей команды, а за отметку в 80% не перешли только Кавай в 2015-м и Гобер в 2018-м. Плюс, обладатели этой награды проводят 35,1 минуту на площадке, а Джексон еще ни разу не проводил больше 28,5 минут. Похожие минуты среди лауреатов имели лишь Майкл Купер (27,5 в 1987-м) и Деннис Родман (29,0 в 1990-м).

И дело не только в фолах, но и травмах, которые в случае с Джексоном кажутся членовредительством. Он врубается в некоторые ситуации, как это делал Кириленко или Джеральд Уоллес времен «Бобкэтс» – оба закончили карьеры относительно рано. Постоянное раскидывание конечностей в разные стороны, неловкие падения, от которых морщишь лицо. Если составить символическую сборную игроков, за здоровье которых становится страшно после падений, то лидером в ней, конечно, будет Энтони Дэвис, но Джексон тоже будет где-то рядом с первой тройкой.

Микал Бриджес, «Бруклин»

В этом сезоне еще в «Финиксе» его стали больше задействовать как игрока с мячом, показал в этом деле очень приличный прогресс. На мой вкус юседж у него все равно низкий – лишние броски на себя не берет, мяч не стопорит. С другой стороны, в семи играх за «Бруклин» у него 23,4 при 15,4 броска с игры, но в НБА-2023 такими цифрами хвастаться уже вроде бы как бессмысленно.

Заметно, что Бриджеса пока нельзя отнести к снайперам с естественной изобретательностью в нападении. Скорее, 20 очков за игру от Бриджеса даже подтверждают тезис о том, что подобная результативность в сегодняшней НБА значительно девальвировалась.

Есть заученные движения, нет креативности как у Кайри, Букера, Дюрэнта или даже Динуидди. Плюс не хватает необходимого как воздух чередования пауз и ускорений, горизонтальных перемещений и переводов плюс навыков атаки из нестандартных положений туловища. Когда он пытается включить это в игру то получаются броски через руки и неудобные ситуации. Очень приличная эффективность, когда смещается с дриблингом влево – считается, что правшам после этого удобнее ориентировать туловище под бросок (не страшно, даже если по инерции будет нести дальше в сторону).

После перехода в «Бруклин» и до конца марта Бриджес имел бросковую линейку 50,5/43,4/91,1. Одно продуктивное межсезонье – и Бриджес может вписать себя в гонку за место на Матч звезд и третьей сборной All-NBA.

Кавай Ленард, «Клипперс»

Про Кавая шутят, что он ведет себя как робот, пытающийся казаться человеком. Шутят так болельщики, потому что игроки НБА про него рассказывают, что он любит шутить и вообще классный парень за кулисами. А вот машинный привкус остается именно от стиля игры Кавая. Каждое владение в нападении в его исполнении похоже на код:

Получение мяча – оценка вариантов для передачи, показ на бросок

Если финт сработал – перейти к следующему маневру. Если защитник не поддался, активируем дриблинг

Джеб-степ и удар в пол – результат неудовлетворительный, защитник все еще сидит на бедре. Удерживаем соперника свободной рукой на безопасном расстоянии, анализ дальнейших действий

Сайд-степ, показ на бросок. Желаемый результат не достигнут, разворот на опорной ноге. Ситуация не улучшилась. Поиск удовлетворительной опции для передачи, скидка на партнера

И весь этот алгоритм Кавай проходит за две секунды. Как только защитник дает слабину хотя бы в одном пункте, Леонард тут же этим пользуется. Плюс, Кавай обладает элитнейшим навыком не форсировать события. У него всегда чувствуется железобетонная уверенность в том, что свои броски он непременно найдет.

Хладнокровие Кавая заставляет воспринимать его игру как цепь прогнозируемых событий. Он как будто бы так играет в защите – исключает самый вероятный сценарий действий оппонента. От его игры веет фатализмом, потому что он выбирает самые беспроигрышные варианты.

С Нового года Кавай бомбил по 26,7 очков с процентами 52,4/46,3/89,8 на дистанции в 36 игр. Он не тратит ни одного движения впустую и входит в мой топ-5 самых эстетически приятных игроков современного баскетбола. Уже как-то не ощущается, что «Клипперс» и Кавая кто-то боится или воспринимает всерьез, но я даже не знаю, какого игрока на пике кондиций я бы боялся больше в качестве оппонента.

«Сан-Антонио Сперс»

Одна из двух команд, которые я не понял в этом сезоне (второй стала «Атланта», но мне она иррационально неприятна, поэтому ее матчи так и не смог заставить себя смотреть). Вроде бы сливаются, а вроде иногда упираются. Ротация постоянно менялась, от всех ключевых исполнителей остались смешанные впечатления. Келдон Джонсон, например, набирал 20 очков за игру, но уверенности в его перспективах эта результативность не внушала. Девин Васселл отрезками смотрелся впечатляюще, но не провел и 40 игр за сезон. На 20-матчевое камео выскочил Девонте Грэм. Джереми Сохан был хорош всем понемногу, но ничем определенным.

В отношении «Сперс» казалось, что они применяют тактику, которую американцы называют «бросай в стену и посмотрим, что прилипнет». То есть метод проб и ошибок без больших ставок. Даг Макдермотт получил кард-бланш на любые броски в свои небольшие минуты и один раз даже отвалил тридцатку. Впечатление все равно такое, что в проекте «Сперс» на будущее его нет.

Два самых интригующих персонажа – это подобранные «Сан-Антонио» за ненадобностью Джулиан Шампенни и Сандро Мамукелашвили. Грузин казался мне перспективным чисто по данным еще в период пребывания в резерве «Милуоки», а на финише сезона получил вот минуты. И получилось классно как в случае с ним, так и с Шампенни. Что это, пустые цифры, минуты и броски в мусорное время регулярки или задел на будущее? Ответа нет. Что-то из имеющегося в «Сперс» материала вырастет, а что именно – покажет только время.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Shaina Benhiyoun/SPP, IMAGO/@guelbergoes, ARIANA RUIZ/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Ronald Cortes