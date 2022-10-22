Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА

От редакции: вы читаете блог «Персональный фол», в котором задаются нестандартными вопросами касательно российского баскетбола. Не забывайте о плюсах.

Перед стартом сезона-2022/23 Единая лига ВТБ представила бюджеты российских команд в сезоне-2021/22. Вот эти цифры:

ЦСКА — 2809 млн руб.; «Зенит» — 2430 млн руб.; «Локомотив-Кубань» — 1333 млн руб.; УНИКС — 1253 млн руб.; «Нижний Новгород» — 360 млн руб.; «Парма» — 311 млн руб.; «Енисей» — 246 млн руб.; «Автодор» — 190 млн руб.

Вот как бюджеты российский команд выглядели в сезоне-2020/21:

ЦСКА – 2,81 млрд «Зенит» – 1,97 млрд «Химки» – 1,71 млрд «Локомотив-Кубань» – 1,28 млрд УНИКС – 988 млн «Парма» – 362 млн «Нижний Новгород» – 327 млн «Енисей» – 203 млн «Автодор» – 199 млн.

ЦСКА остался примерно на прежнем уровне, но «Зенит» перешагнул отметку в два миллиарда и (я уверен, это совпадение) стал чемпионом. УНИКС чуть ближе подобрался к самым богатым команда, но все равно тратит вполовину меньше, чем финалисты. При этом казанский клуб обгоняет ближайшего преследователя аж в 3,4 раза. Команды нижней половины таблицы живут более-менее на те же деньги, что и раньше.

Естественно, в первую очередь в глаза бросается тот факт, что бюджеты самой богатой команды (ЦСКА) и самой бедной («Автодор») отличаются почти в 15 раз.

А как дела обстоят в НБА? Там есть потолок зарплат (123,6 млн в сезоне-2022/23), но благодаря разным ухищрениям его можно обойти, поэтому все равно возникает материальное расслоение – «Клипперс» в новом сезоне потратят на состав 192 млн, в то время как «Сперс» – всего 93,8 млн. Получается, что «Клипперс» превышают потолок зарплат в 1,5 раза, в то время как зарплатная ведомость «Сан-Антонио» составляет 75% от потолка зарплат. Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными – чуть больше двух раз.

Как выглядела бы в НБА, если бы в ней были те же экономические разрывы, что и в Единой лиге?

Давайте считать. Платежка «Сперс» – 93,8 млн. Если бы существовал клуб, который бы тратил на состав в 15 раз больше, то его платежная ведомость составляла бы 1 миллиард 407 млн. Сборная Западной конференции прошлого Матча звезд (Карри, Леброн, Морант, Уиггинс, Йокич, Букер, Дончич, Митчелл, Мюррей, Крис Пол, Дреймонд, Гобер и Таунс) по сумме контрактов обошлась бы сейчас в 411 млн, сборная Востока (Янг, Дерозан, Яннис, Дюрант, Эмбид, Ламело, Гарленд, Харден, Лавин, Ванвлит, Батлер, Мидлтон, Тейтум, Джаррет Аллен) – в 416 млн. Любая из команд может нанять Рассела Уэстбрука (47 млн) махать полотенцем или держать на скамейке Брэдли Била (42 млн) или Дэмиена Лилларда (42 млн) и все равно превосходить платежку «Сперс» только в пять раз (469 млн), а не в пятнадцать.

Рассмотрим обратную ситуацию. Допустим, мы формируем клуб, который будет не в 15 раз богаче самого бедного, а самый бедный, который будет обходиться в 15 раз дешевле самого дорогого. Получается, что платежка нашего воображаемого клуба будет составлять 1/15 от платежки «Клипперс» (192 млн). Получаем 12,8 млн.

Можно ли в НБА собрать команду на 12,8 млн? Ну, новички первого раунда получают от 1,8 до 9,2 млн, так что выбирать на драфте нашей команде было бы тяжело экономически. Я набрал состав из не-новичков на зарплаты в районе одного миллиона.

Вот что получилось изначально:

РЗ: Хосе Альварадо (1,5 млн), Мэттью Деллаведова (1,8 млн);

АЗ: Святослав Михайлюк (1,8 млн), Остин Риверс (1,8);

ЛФ: Макс Струс (1,8 млн), Сэм Хаузер (1,6 млн);

МФ: Хуанчо Эрнангомес (1,8 млн), Фрэнк Камински (1,8 млн);

Ц: Омер Юртсевен (1,7 млн); Серж Ибака (1,8 мн);

Резерв: Ник Стаускас (700 тыс); Хуан Тоскано-Андерсон (1,8).

Даже вот такая красота стоит 19,9 млн, так что надо сбрасывать лишний жирок. Придется идти на махинации и разбавлять состав игроками на негарантированных контрактах. Меняем Камински (1,8 млн) на Джувана Моргана (576 тысяч), Ибаку (1,8) на Малика Фитса (555 тысяч), Риверса на Ди Джей Огастина (333 тысячи – вообще-то уже не играет в НБА, но нам подойдет). Итого 15,9 млн. Придется выкидывать Деллаведову и Тоскано-Андерсона ради игроков на двусторонних контрактах. Можно еще вызвонить Майка Джеймса и пообещать ему амплуа первой опции команды НБА за 1,2-1,5 млн и вообще вытащить из Европы всех, кто готов играть в НБА за еду. Плюс, постоянно ротировать парней на 10-дневных контрактах, не подписывая с ними соглашений до конца сезона из экономических соображений.

Ну, вы поняли.

Может, крайние значения совсем уж смазывают картину и нужно оценивать средние показатели?

В НБА потолок зарплат составляет 123,6 млн, но в среднем команды тратят на составы 145 млн (размеры всех платежек разделить на число команд). В таком случае самый дорогой состав (192 млн) превышает среднее значение (145 млн) в 1,3 раза, а самый дешевый (93,8) оказывается меньше в 1,5 раза.

В Лиге ВТБ средний бюджет российской команды составляет 1116 млн рублей (все бюджеты разделить на число команд). ЦСКА превышает эту планку в 2,5 раза, а самый бедный клуб не дотягивает в 5,8 раз. В НБА это бы означало, что платежная ведомость самого богатого клуба составляла бы 362,5 млн (145*2,5), а самый бюджетная команда собирала бы состав на 25 млн (145/5,8). Вот! Уже и мой собранный выше состав оказывается легальным, да еще и новичка в середине первого раунда можно выбрать!

(голосом Кевина Харлана) «Долгожданное субботнее противостояние – Хуанчо «Бо Крус» Эрнангомес против Стефена Карри, Леброна Джеймса и еще шестерых самых высокооплачиваемых игроков НБА! Не пропустите!»

Восемь самых высоких зарплат в НБА (Карри, Уэстбрук, Леброн, Дюрант, Бил, Лиллард, Джордж, Кавай) в сумме составляют 352 млн. Нет больших? Можно на оставшуюся до обновленного потолка десятку взять еще Зубаца (10,1 млн) или разменять по пятерке на Джавейла Макги (5,4 млн) и Гранта Уильямса (4,3 млн).

Поменяем условия. Допустим, в Единой лиге самый богатый клуб превышал бы средний бюджет в 1,3 раза, а самый бедный был бы ниже планки в 1,5 раза. Тогда бюджет ЦСКА составлял бы 1450 млн, а бюджет «Автодора» был бы 744 млн.

Допустим, завтра по мановению волшебной палочки в Единой лиге появляется потолок зарплат на отметке в 1,5 млрд. В таком случае борьба в первой четверке обостряется, но даже так лидер второй четверки с 360 млн набирает состав всего на 25% от предельной суммы. Я бы назвал этот сценарий «Ну, хотя бы чемпион меняется чаще, чем раз в двадцать лет». Если потолок устанавливают на отметке в 1 млрд, ситуация особо не меняется – разница с беднейшим российским клубом остается в 5,2 раза, а с лидером нижней четверки – в 2,7 раза.

Если что, в прошлом сезоне по примерным прикидкам журналистов Никола Милутинов и Алексей Швед обходились ЦСКА в 4,7 млн евро или около 280 млн рублей. Это примерно 1,5 бюджета «Автодора».

Так и живем.

Фото: Gettyimages.ru/Jacob Kupferman, Ezra Shaw РИА Новости/Владимир Астапкович