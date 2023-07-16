15 комментариев

Перед стартом в квалификации Лиги конференций «Торпедо» Кутаиси представило два новых комплекта формы. Оба набора выполнены в классических для клуба цветах – белом и черном. Они будут использоваться только в еврокубковых матчах.

Главная особенность новой формы – силуэты персонажей из картин грузинского художника Нико Пиросмани. Для принта выбраны популярные работы мастера: «Рыбак в красной рубахе», «Актриса Маргарита», «Дворник» и «Девочка с воздушным шаром».

Кто такой Пиросмани?

Нико Пиросмани (Николай Пиросманашвили) – грузинский художник-самоучка, представитель примитивизма. Он родился в 1862 году в селе Мирзаани на востоке современной Грузии, рядом с границей Азербайджана.

Большая часть биографии художника известна лишь со слов современников, документальных источников почти не сохранилось. Поэтому образ Пиросмани оброс множеством легенд. Самая известная из них – о неразделенной любови художника к французской актрисе Маргарите де Севр. Эта история стала основой для песни «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой.

А силуэт с картины «Актриса Маргарита» (в руках букет, но не из миллиона цветов) попал на форму «Торпедо».

Пиросмани родился в крестьянской семье и не получил художественного образования. Работал кондуктором на железной дороге и даже открыл собственную молочную лавку. Но к 1900 году стал зарабатывать лишь живописью. Основные заказчики Пиросмани – торговцы и владельцы мелких трактиров – духанов, для которых он рисовал вывески.

В 1913-м его несколько его работ попали в Москву на выставку художников-футуристов вместе с произведениями Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. После этого он стал относительно популярен, что никак не сказалось на финансовом положении. Заработок Пиросмани был непостоянным, часто он рисовал просто за еду и ночлег.

Пиросмани умер в 1918 году в нищете, его похоронили в Тбилиси – в общей могиле для бедняков. После смерти его работы получили мировое признание. Самая дорогая картина Пиросмани «Грузинка с бубном» в ноябре 2018-го на аукционе Sotheby’s ушла за 2,23 млн фунтов.

Почему новая форма не понравилась кутаиссцам?

После презентации в соцсетях «Торпедо» местные болельщики возмутились выбором принта. Основной их посыл: Пиросмани не имеет никакого отношения к Кутаиси. Художник родился в Кахетии, на востоке страны, а Кутаиси – в самом центре Имеретии, западной области. Большая часть жизни художника прошла в Тбилиси. Возможно, он даже никогда не был в Кутаиси – документальных подтверждений его пребывания в городе не существует.

В комментариях подписчик сохранил концепт, но вместо работ Пиросмани нанес на футболку основные достопримечательности Кутаиси.

Клуб официально никак не прокомментировал выбор принта. Отмечено лишь, что данная форма будет использоваться только в международных матчах.

А что мы знаем про «Торпедо» Кутаиси?

Клуб основали в 1946-м году на базе Кутаисского автомобильного завода. В 1960-е и 1980-е играл в Высшей лиге СССР. В независимой истории Грузии 4 раза брал чемпионат страны, последний – в 2017-м. В 2022-м забрал Кубок Грузии – так и попало в Лигу конференций.

Тренер «Торпедо» – шотландец Стив Кин. В мае он сменил легенду клуба Каху Чхетиани. До приезда в Грузию Стив был ассистентом у Криса Коулмэна в «Фулхэме» и «Сосьедаде», помогал Сэму Эллардайсу в «Блэкберне», а самостоятельно успел порулить в сборной Брунея и австралийском «Мельбурн Виктори».

Ярких звезд в составе нет. Из необычного – летом подписали двух игроков сборной Афганистана Акбари и Хайдари и 32-летнего сербского вратаря Филипа Кляича из «Нови Пазара», который стал самым возрастным игроком клуба.

В первом матче квалификации Лиги конференций «Торпедо» уже сыграло дома в белых футболках с боснийским «Сараево» – 2:2. Черные покажут в ответном матче.

Фото: Facebook/FCTorpedoKutaisi1946