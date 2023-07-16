15 комментариев

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Форма «Торпедо» Кутаиси = 🖌. Но не все болельщики оценили

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Перед стартом в квалификации Лиги конференций «Торпедо» Кутаиси представило два новых комплекта формы. Оба набора выполнены в классических для клуба цветах – белом и черном. Они будут использоваться только в еврокубковых матчах.

Главная особенность новой формы – силуэты персонажей из картин грузинского художника Нико Пиросмани. Для принта выбраны популярные работы мастера: «Рыбак в красной рубахе», «Актриса Маргарита», «Дворник» и «Девочка с воздушным шаром».

Кто такой Пиросмани?

Нико Пиросмани (Николай Пиросманашвили) – грузинский художник-самоучка, представитель примитивизма. Он родился в 1862 году в селе Мирзаани на востоке современной Грузии, рядом с границей Азербайджана.

Большая часть биографии художника известна лишь со слов современников, документальных источников почти не сохранилось. Поэтому образ Пиросмани оброс множеством легенд. Самая известная из них – о неразделенной любови художника к французской актрисе Маргарите де Севр. Эта история стала основой для песни «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой.

А силуэт с картины «Актриса Маргарита» (в руках букет, но не из миллиона цветов) попал на форму «Торпедо».

Пиросмани родился в крестьянской семье и не получил художественного образования. Работал кондуктором на железной дороге и даже открыл собственную молочную лавку. Но к 1900 году стал зарабатывать лишь живописью. Основные заказчики Пиросмани – торговцы и владельцы мелких трактиров – духанов, для которых он рисовал вывески.

В 1913-м его несколько его работ попали в Москву на выставку художников-футуристов вместе с произведениями Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. После этого он стал относительно популярен, что никак не сказалось на финансовом положении. Заработок Пиросмани был непостоянным, часто он рисовал просто за еду и ночлег.

Пиросмани умер в 1918 году в нищете, его похоронили в Тбилиси – в общей могиле для бедняков. После смерти его работы получили мировое признание. Самая дорогая картина Пиросмани «Грузинка с бубном» в ноябре 2018-го на аукционе Sotheby’s ушла за 2,23 млн фунтов.

Почему новая форма не понравилась кутаиссцам?

После презентации в соцсетях «Торпедо» местные болельщики возмутились выбором принта. Основной их посыл: Пиросмани не имеет никакого отношения к Кутаиси. Художник родился в Кахетии, на востоке страны, а Кутаиси – в самом центре Имеретии, западной области. Большая часть жизни художника прошла в Тбилиси. Возможно, он даже никогда не был в Кутаиси – документальных подтверждений его пребывания в городе не существует.

В комментариях подписчик сохранил концепт, но вместо работ Пиросмани нанес на футболку основные достопримечательности Кутаиси.

Клуб официально никак не прокомментировал выбор принта. Отмечено лишь, что данная форма будет использоваться только в международных матчах.

А что мы знаем про «Торпедо» Кутаиси?

Клуб основали в 1946-м году на базе Кутаисского автомобильного завода. В 1960-е и 1980-е играл в Высшей лиге СССР. В независимой истории Грузии 4 раза брал чемпионат страны, последний – в 2017-м. В 2022-м забрал Кубок Грузии – так и попало в Лигу конференций.

Тренер «Торпедо» – шотландец Стив Кин. В мае он сменил легенду клуба Каху Чхетиани. До приезда в Грузию Стив был ассистентом у Криса Коулмэна в «Фулхэме» и «Сосьедаде», помогал Сэму Эллардайсу в «Блэкберне», а самостоятельно успел порулить в сборной Брунея и австралийском «Мельбурн Виктори».

Ярких звезд в составе нет. Из необычного – летом подписали двух игроков сборной Афганистана Акбари и Хайдари и 32-летнего сербского вратаря Филипа Кляича из «Нови Пазара», который стал самым возрастным игроком клуба.

В первом матче квалификации Лиги конференций «Торпедо» уже сыграло дома в белых футболках с боснийским «Сараево» – 2:2. Черные покажут в ответном матче.

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Фото: Facebook/FCTorpedoKutaisi1946

15 комментариев

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feanor
Художника все же звали Николоз, а не Николай
ნიკოლოზ ფიროსმანაშვილი
+14
0
+14
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Kabardinka
Вряд ли болельщики Торпедо Кутаиси, выкупят даже сотню таких футболок. У них домашняя посещаемость 2000 голов . Поэтому, с коммерческой точки зрения без разницы какой на них рисунок. А идея оригинальная)
+6
-1
+5
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Cearvm
Странная претензия, страна художника ведь та же, а форма под еврокубки. Да даже если была бы на чемпионат, что в этом такого? Клубы едва ли представляют города сейчас. Особенно порадовал колхозный альтернативный концепт. Дома с горнолыжным подъемником, вау)
+4
0
+4
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David Aprasidze
Ответ Сергей Васильев
Грузия - это не страна. Грузия - это набор микроскопических мухуяров. У нас, в России, есть такой же набор микроскопических мухуяров, называется Дагестан. Отлично живут в составе России. А Грузия - напрямую управляется Вашингтоном.
У вас банда уголовников совершает попытку вооруженного мятежа, попутно сбивая иванов в воздухе и расстреливая на суше, после чего пахан банды получает аудиенцию у царя.
+3
0
+3
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Илья Владимирович
Ответ feanor
Нико Пиросмани это творческий псевдоним. Настоящее имя Николоз П’иросманашвили
Так все его и звали, да и он сам себя - Нико. Николоз - так хотели его родители, а записали его Николаем. Чтобы не было вопросов)
+1
0
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David Aprasidze
Ответ Kabardinka
Вряд ли болельщики Торпедо Кутаиси, выкупят даже сотню таких футболок. У них домашняя посещаемость 2000 голов . Поэтому, с коммерческой точки зрения без разницы какой на них рисунок. А идея оригинальная)
У кутаисцев провинциальный комплекс по отношению к столице. Потому и возмутились
+1
0
+1
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RusselAlexAbrams
Любая форма - это по сути вкусовщина.
Лично мне по нраву более строгая, классическая форма, в ретро стиле с какими нибудь небольшими элементами «пасхалками» которые отсылали бы к городу Кутаиси…
А лепить подряд все достопримечательности города или картины художника.. ну такое. Хотя , кому то может и нравится …
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&_Bishep_&
А Гурам Чкареули еще играет там?
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Илья Владимирович
Ответ feanor
Художника все же звали Николоз, а не Николай ნიკოლოზ ფიროსმანაშვილი
Нико
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feanor
Ответ Илья Владимирович
Нико
Нико Пиросмани это творческий псевдоним. Настоящее имя Николоз П’иросманашвили
0
0
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NeRS17@yandex.ru
Ответ Cearvm
Странная претензия, страна художника ведь та же, а форма под еврокубки. Да даже если была бы на чемпионат, что в этом такого? Клубы едва ли представляют города сейчас. Особенно порадовал колхозный альтернативный концепт. Дома с горнолыжным подъемником, вау)
Дома? Вы серьезно? Похоже,что колхозник кто-то другой))))))
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Только Ростов.
Ответ Cearvm
Странная претензия, страна художника ведь та же, а форма под еврокубки. Да даже если была бы на чемпионат, что в этом такого? Клубы едва ли представляют города сейчас. Особенно порадовал колхозный альтернативный концепт. Дома с горнолыжным подъемником, вау)
"Дома" это монастырь в Имеретии, наверное, самое узнаваемое здание Грузии.
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