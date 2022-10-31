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Панарин не уходит без очков – уже 10 в семи матчах. «Рейнджерс» потоптались на «Эдмонтоне»

Рейнджерс Рейнджерс
Артемий Панарин Артемий Панарин
Эдмонтон Эдмонтон
Алексис Лафреньер Алексис Лафреньер
НХЛ НХЛ
Джонатан Куик Джонатан Куик
Хоккей Хоккей

Лафреньер – второй снайпер команды.

Ежегодно идут разговоры о том, что «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем собираются в поход за Кубком Стэнли – и каждый раз все это заканчивается задолго до финала. В нынешнем сезоне такие речи могут заглохнуть еще до начала зимы: канадец травмирован, а немец в одного не может вытащить команду, которая была бы последней по очкам в лиге, если б однажды не придумали «Сан-Хосе».

Игра «нефтяников» – пока какой-то кошмар. Один из фаворитов сезона выглядит сладкой булочкой для любого соперника, и интересно, что этим неплохо пользуются русские игроки: Андрей Кузьменко выбил 1+1 в двух матчах, Наместников забил первый гол в сезоне – еще и в меньшинстве, Капризов набрал 0+3 за вечер, а теперь к этой компании присоединился Артемий Панарин.

«Рейнджерс» играли в Эдмонтоне, но чувствовали себя как дома. К середине второго периода они двукратно перебрасывали «Ойлерс», вели 2:0 и контролировали игру. На 38-й минуте счет вообще принял окончательный вариант – 3:0, и к двум голам приложил руку Артемий Панарин:

● начал голевую комбинацию, которая завершилась броском Фокса;

● вырезал красивую диагональ на Лафреньера.

Панарин мог забить и сам – у него 7 бросков в створ, но Стюарт Скиннер в те моменты держал команду в игре как мог. А так за этот вечер у нападающего 0+2, полезность «+1», 17:38 на льду и статус третьей звезды матча – типичный четверг для Артемия, все уже привыкли.

Хотя он выдает один из лучших стартов в карьере – в прошлом сезоне после 7 матчей было на два очка больше, но в этом он еще ни разу не уходил без результативной передачи или гола.

Если спроецировать окончание регулярки при нынешнем графике – получится 117 очков. Верится в такое слабо, хотя на сотню Панарин должен ориентироваться.

Еще она приятная новость для болельщиков «Рейнджерс» – игра Лафреньера. Первый пик драфта-2020 за три года едва не превратился в баста, а сейчас идет вторым снайпером команды с 4+0 в тех же 7 матчах. Рано говорить о том, что Панарин спасает карьеру 22-летнего парня, но, судя по игре, Алексису действительно комфортно с ним в одном звене – и два гола в сезоне с прямых передач Артемия как подтверждение.

Впрочем, главный герой вечера в составе «Рейнджерс» вообще другой – Джонатан Куик. Приглашение 37-летнего вратаря изначально казалось ошибкой – уйдя в последний дедлайн в «Вегас», он даже не смог стать там бэкапом. Да и предсезонку американец провалил: процент отраженных временами был катастрофическим – 80,7%. Но, видимо, в выставочных матчах выкладываются только дураки – в регулярке это абсолютно другой Куик, который периодически напоминает ту версию себя, что брала Кубки Стэнли и «Конн Смайт трофи».

Эффектных сэйвов за вечер у Скиннера было больше, зато у него 29 сэйвов при 3 пропущенных, а у Куика – сухарь при тех же 29 сэйвах. «Эдмонтон» пытался переломить ход матча – поддушивал при 0:2, а затем весь третий период пытался затолкать хотя бы одну шайбу. Благодаря этому давлению «нефтяники» наиграли аж на 3,75 ожидаемых гола, согласно Natural Stat Trick (у «Рейнджерс» – 2,81), но не забили ни одного. Причина – вратарь, который по ходу этого сезона отметит 38 лет.

Вообще Куик любит играть против «Ойлерс» – в 42 матчах против них у него только 11 поражений.

«Да, подобные вещи всегда имеют значение, и его карьерные показатели в матчах с «Эдмонтоном» действительно хорошие и сильные. И он также показывает довольно хорошую игру, – отметил главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт, который, кажется, все знал заранее. – Это был действительно хороший матч. Во втором периоде ему пришлось сделать много сэйвов, которые были действительно важными, и это была отличная игра в его исполнении».

Для Куика это 59-й матч в карьере на ноль – и теперь он входит в топ-20 по этому показателю в истории, хотя и делит строчку с Евгением Набоковым. Но главное тут то, что у Шестеркина, кажется, будет больше времени для отдыха – и к плей-офф с «Рейнджерс» можно будет подойти более свежим.   

Регулярный чемпионат

Эдмонтон – Рейнджерс 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Дата проведения
27 октября, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 23 Фокс (Панарин, Трочек)
0:2 – 32 Шнайдер (Фокс, Веси)
0:3 – 38 Лафреньер (Шнайдер, Панарин)
Вратари: Скиннер 29/32 – Дж. Куик 29/29.

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Фото: East News/Photo by Lawrence Scott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

15 комментариев

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Александр Романов
Если бы нефть тренировал Роман Борисович , то сейчас конор поехал бы в вхл , а немец сел отдохнуть на пол сезона
+28
-4
+24
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Koulmann
Ответ Александр Романов
Если бы нефть тренировал Роман Борисович , то сейчас конор поехал бы в вхл , а немец сел отдохнуть на пол сезона
В Эдмонтоне бы уже играли Мэттьюз, Хьюз и Кучеров, у Скиннера было бы 5 бэкапов, а после этого матча Лафренье поехал бы в Эдмонтон в обмен на "денежную компенсацию".
Эх, мечты, мечты....
+17
-2
+15
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Ivan Sergeev
Лысый из Рейнджерс держит марку.
+14
0
+14
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zukarello
Так держать ,Хлебушек
+8
-1
+7
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KIN-174
Не зря гриву сбрил получается
+3
0
+3
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Koulmann
С надежным бэкапом, ожившим Лафренье и, самое главное, лысым Панариным Рейнджерс выглядят поперспективнее...
+4
-1
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Романов
Если бы нефть тренировал Роман Борисович , то сейчас конор поехал бы в вхл , а немец сел отдохнуть на пол сезона
а кто у СКА в ВХЛ поехал?
+2
0
+2
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Александр Романов
Ответ Koulmann
В Эдмонтоне бы уже играли Мэттьюз, Хьюз и Кучеров, у Скиннера было бы 5 бэкапов, а после этого матча Лафренье поехал бы в Эдмонтон в обмен на "денежную компенсацию". Эх, мечты, мечты....
Купили бы пастерняка , отдав какого нибудь Фогеля , взяли бы Василевского отдав анаховскол
+2
0
+2
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LOsP06GH
Лавиолетт снова держит марку одного из самых сильных тренеров лиги!
+1
0
+1
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Leo Lalando
Ответ KIN-174
Не зря гриву сбрил получается
В ПО посмотрим. Желаю ему только удачи.
+1
0
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caute
Хлеба и зрелищ
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Виталий Николаенко
ПАНАРА ПРОСТО КРАСАВЧИК ДАВАЙ ПРОДОЛЖАЙ РАДОВАТЬ НАС
0
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Волька-ибн-Алёша
молодчик
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Bulat Yusupov
Праворукий гол
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PEREGRINATOR
Ответ KIN-174
Не зря гриву сбрил получается
В прошлом году и с гривой начинал неплохо
0
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