Панарин не уходит без очков – уже 10 в семи матчах. «Рейнджерс» потоптались на «Эдмонтоне»

Лафреньер – второй снайпер команды.

Ежегодно идут разговоры о том, что «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем собираются в поход за Кубком Стэнли – и каждый раз все это заканчивается задолго до финала. В нынешнем сезоне такие речи могут заглохнуть еще до начала зимы: канадец травмирован, а немец в одного не может вытащить команду, которая была бы последней по очкам в лиге, если б однажды не придумали «Сан-Хосе».

Игра «нефтяников» – пока какой-то кошмар. Один из фаворитов сезона выглядит сладкой булочкой для любого соперника, и интересно, что этим неплохо пользуются русские игроки: Андрей Кузьменко выбил 1+1 в двух матчах, Наместников забил первый гол в сезоне – еще и в меньшинстве, Капризов набрал 0+3 за вечер, а теперь к этой компании присоединился Артемий Панарин.

«Рейнджерс» играли в Эдмонтоне, но чувствовали себя как дома. К середине второго периода они двукратно перебрасывали «Ойлерс», вели 2:0 и контролировали игру. На 38-й минуте счет вообще принял окончательный вариант – 3:0, и к двум голам приложил руку Артемий Панарин:

● начал голевую комбинацию, которая завершилась броском Фокса;

● вырезал красивую диагональ на Лафреньера.

Панарин мог забить и сам – у него 7 бросков в створ, но Стюарт Скиннер в те моменты держал команду в игре как мог. А так за этот вечер у нападающего 0+2, полезность «+1», 17:38 на льду и статус третьей звезды матча – типичный четверг для Артемия, все уже привыкли.

Хотя он выдает один из лучших стартов в карьере – в прошлом сезоне после 7 матчей было на два очка больше, но в этом он еще ни разу не уходил без результативной передачи или гола.

Если спроецировать окончание регулярки при нынешнем графике – получится 117 очков. Верится в такое слабо, хотя на сотню Панарин должен ориентироваться.

Еще она приятная новость для болельщиков «Рейнджерс» – игра Лафреньера. Первый пик драфта-2020 за три года едва не превратился в баста, а сейчас идет вторым снайпером команды с 4+0 в тех же 7 матчах. Рано говорить о том, что Панарин спасает карьеру 22-летнего парня, но, судя по игре, Алексису действительно комфортно с ним в одном звене – и два гола в сезоне с прямых передач Артемия как подтверждение.

Впрочем, главный герой вечера в составе «Рейнджерс» вообще другой – Джонатан Куик. Приглашение 37-летнего вратаря изначально казалось ошибкой – уйдя в последний дедлайн в «Вегас», он даже не смог стать там бэкапом. Да и предсезонку американец провалил: процент отраженных временами был катастрофическим – 80,7%. Но, видимо, в выставочных матчах выкладываются только дураки – в регулярке это абсолютно другой Куик, который периодически напоминает ту версию себя, что брала Кубки Стэнли и «Конн Смайт трофи».

Эффектных сэйвов за вечер у Скиннера было больше, зато у него 29 сэйвов при 3 пропущенных, а у Куика – сухарь при тех же 29 сэйвах. «Эдмонтон» пытался переломить ход матча – поддушивал при 0:2, а затем весь третий период пытался затолкать хотя бы одну шайбу. Благодаря этому давлению «нефтяники» наиграли аж на 3,75 ожидаемых гола, согласно Natural Stat Trick (у «Рейнджерс» – 2,81), но не забили ни одного. Причина – вратарь, который по ходу этого сезона отметит 38 лет.

Вообще Куик любит играть против «Ойлерс» – в 42 матчах против них у него только 11 поражений.

«Да, подобные вещи всегда имеют значение, и его карьерные показатели в матчах с «Эдмонтоном» действительно хорошие и сильные. И он также показывает довольно хорошую игру, – отметил главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт, который, кажется, все знал заранее. – Это был действительно хороший матч. Во втором периоде ему пришлось сделать много сэйвов, которые были действительно важными, и это была отличная игра в его исполнении».

Для Куика это 59-й матч в карьере на ноль – и теперь он входит в топ-20 по этому показателю в истории, хотя и делит строчку с Евгением Набоковым. Но главное тут то, что у Шестеркина, кажется, будет больше времени для отдыха – и к плей-офф с «Рейнджерс» можно будет подойти более свежим.

Регулярный чемпионат

Фото: East News/Photo by Lawrence Scott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP