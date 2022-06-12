3 года назад Панарин затроллил Кучерова, вылетевшего из плей-офф. После финала Востока-2022 посмеялся уже Никита

Дружеские подколы.

Один из самых трогательных моментов прошлой ночи – рукопожатия хоккеистов «Тампы» и «Рейнджерс» после окончания их серии.

Наконец-то два супертоповых голкипера лиги встретились лицом к лицу – обнялись и перебросились парой фраз. Шестеркин всю серию говорил, что Василевский – лучший вратарь мира, а Андрей похвалил коллегу уже после окончания противостояния: «Он великолепно играл, давал своей команде шанс на победу»

И почти сразу же Шестеркин попал в объятия Никиты Кучерова:

Но все ждали встречи Кучерова с другим русским. 16 апреля 2019-го «Коламбус» вынес «Тампу» за четыре матча первого раунда – и форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин на послематчевом рукопожатии явно троллил своего соперника – показалось даже, что Кучеров не хочет жать ему руку.

– Кучеров угрожал мне расправой! – смеялся Панарин после того эпизода. – Надеюсь, он отойдет и мне ничего не будет.

– Слова поддержки вам говорили?

– Желали удачи, конечно. А мы им говорим: «Костюмы в сборную заказывайте. Сообщайте размеры!».

Три года Кучеров и Панарин не пересекались в плей-офф – и вот сегодня повод улыбаться во все зубы был уже у Никиты:

Кучеров и Панарин давно приятельствуют: в 2017-м они играли в одной тройке на чемпионате мира, а через год Артемий приезжал во Флориду потренироваться с русскими парнями из «Тампы».

Панарин в интервью Sports.ru с восхищением отзывался о Кучерове: «Да, [я слежу за его голами и передачами]. Еще – я всегда слежу за лучшими, потому что за лучшими гораздо интереснее следить. У него отличные сезоны, и ты правильно сказал, что мы похоже мыслим. Мне он симпатичен по игре. Мне кажется, у него та же история в плане развития. Он тоже не был большим и находил пути к воротам – не на таран, а через передачи, за счет хитрости, выбора позиции, чувства дистанции».

Судя по пантомиме Кучерова после матча, они теперь и прикалываются в одном стиле. И это отлично – ведь обычно веселого Никиту все видят только раз в год – после финала Кубка Стэнли. Кажется, в этом году гифок с довольным нападающим станет еще больше.