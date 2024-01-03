Первый гол Овечкина в 2024-м – «Питтсбургу» от синей линии. Но Кросби набрал больше очков

«Вашингтон» начал год с победы – 4:3.

Кажется, НХЛ выбрала не те команды для участия в «Зимней классике» - матч «Питтсбурга» и «Вашингтона» смотрелся бы куда уместнее, и они дали бы огня (в отличие от «Вегаса» и «Сиэтла»). Да, клубы уже бились под открытым небом, но это было аж в 2011-м, сейчас их игры точно стали классикой, а Овечкин в ноябре сделал еще и дополнительную рекламу противостоянию, заявив, что они с Кросби спасли лигу .

Составители календаря хоть и не стали сыграть им 1 января, но убирать встречу «Пенс» и «Кэпс» далеко от Нового года не стали – уже следующим вечером команды вышли на лед в Питтсбурге, и, разумеется, среди героев матча оказались и Кросби, и Овечкин.

Главное событие – очередной гол Александра. Получил шайбу от Сандина на синей линии и, едва продвинувшись, метнул ее в сторону ворот. На пути не встретились ни игроки, ни ловушка вратаря – вот и 830-й гол Ови в карьере. До Гретцки осталось 64 – и на это есть и как минимум 2,5 регулярки.

«Лучшее начало года. Новый год, новый старт, – сказал после матча Овечкин. – По матчу скажу: отлично начали, потом мы, может быть, немного расслабились... Но в третьем периоде, считаю, мы провели солидную игру».

Непривычна позиция, с которой забил Овечкин, но мы уже писали, что «Вашингтон» экспериментирует в большинстве . Нужно будет последить на дистанции, но не исключено, что капитан и дальше будет метать шайбы от синей в надежде на то, что кто-то подставит, а лучше перекроет обзор вратарю.

Алекс Неделькович, пропустивший этот гол, стал 172-й жертвой нападающего (интересно, у вратарей, пускавших от Овечкина, есть отдельный чатик?) – больше только у Патрика Марло (177) и Яромира Ягра (178). Кроме того, шайба стала победной для «Вашингтона» и 126-й такой для Александра. Он второй в истории по этому показателю – уступает только чеху, который никак не может завершить карьеру (135).

Этот гол помог и в бомбардирской гонке – Ови вышел на чистое седьмое место по очкам за одну франшизу (1507), обойдя Рэя Бурка. Интересно, что ближайшая цель – 1540 очков, но достать ее будет тяжело, потому что хоккеист, набравший столько, еще не закончил карьеру. Более того, он играл в этом же матче и набрал 1+1.

Свой гол Сидни Кросби тоже забил в большинстве, но он был гораздо ближе к воротам, чем Овечкин. Практически занес шайбу с пятачка – вторая передача в эпизоде была от Малкина.

В конце второго периода Сидни еще поучаствовал пасом на гол Генцела, но это была последняя шайба в матче. «Питтсбург» откровенно проспал первый период, сгорев 1:4 (был и второй его гол, но зашли в зону с вне игры). Не забивали даже такое:

Так что «Вашингтону» оставалось только не расплескать преимущество до конца игры, хотя все едва не сорвалось – по всей продвинутой статистике «Кэпс» были хуже. Там и моментов повышенной опасности-то набралось всего 6 за весь матч (у «Пингвингс», например, 17), но последние 20 минут гости отработали надежно.

И эта победа безумно важна для «Вашингтона». Во-первых, команда прервала серию поражений, а во-вторых, обыграла одного из прямых конкурентов за место в зоне уайлд-кард – и, если честно, тот факт, что команда с одной из худших атак в лиге (вторые по голам с конца) до сих пор идет там, это уже успех.

Фото: East News /AP Photo/Gene J. Puskar