Предновогодние чудеса: Овечкин забросил «Нэшвиллу» две (одну отменили), а у Аскарова – первая победа в карьере!

Открывайте шампанское с утра.

Гонка Овечкина за Гретцки перешла с бега на ходьбу. Увы, даже не спортивную, а обычную, весьма неторопливую, с периодической остановкой и созерцанием окружающей действительности. Александр стал забивать очень редко – и как-то удивительно быстро это стало нормой. Теперь вряд ли кто-то удивится, если в нынешнем сезоне он еще раз побьет рекорд по продолжительности сухой серии.

Что-то сломалось – в команде думают, как починить , но вряд ли уже будет как прежде. Хотя моментами Овечкин все еще способен радовать и подталкивать к ностальгии. Как, например, в матче с «Нэшвиллом», который «Кэпс» проиграли (2:3б), но в котором капитан забил – не с пятачка, как пробует Карбери, а из любимого офиса.

У Овечкина – гол, незасчитанный гол и нереализованный буллит

Вообще такой набор не выглядит праздничным – возможно, больше похож на неудачный день для хоккеиста, но голов у Овечкина в этой регулярке слишком мало, поэтому каждый на вес золота.

В конце второго периода «Вашингтон» пытался зайти в чужую зону в утекающем большинстве – и «Предаторс» слишком прижались к своим воротам. Что позволило Строуму перевести без помех шайбу в офис Овечкину, а тому – доказать, что с силой броска здесь по-прежнему все в порядке.

Это его 829-й гол в НХЛ – до Гретцки еще 65. А Ярослав Аскаров стал 171-й жертвой Овечкина – третий результат в истории. Больше коллекция огорченных вратарей только у Марло (177) и Ягра (178)

В самом конце основного времени – ровно за минуту до сирены – Овечкин забросил еще: уже из другого круга вбрасывания: Карлсон откинул ему шайбу – и накативший Александр точно бросил под дальнюю штангу.

Этот гол должен был стать победным в камбэке «Вашингтона» (уже с 7-й минуты горели 0:2), но арбитры усмотрели нарушение – Ник Дауд, кажется. слишком близко подкатился к Аскарову.

Спенсер Карбери негодовал после матча: «Мое личное мнение таково: этого недостаточно, чтобы отменить гол. Причины отмены гола должны быть максимально очевидными». В лиге же пояснили эпизод так: «Согласно Правилу 69.3, если атакующий игрок инициирует контакт с вратарем, случайно или намеренно, в то время как вратарь находится в своей площади ворот, и в этот момент забит гол, то он не будет не засчитан».

Так что матч все же перетек в овертайм, а затем и в серию буллитов, где лучше был «Нэшвилл». Овечкин свою попытку не реализовал.

У Аскарова – первая победа в НХЛ. И всего третий матч

Первый послематчевый бросок от «Вашингтона» Ярослав тоже потащил – и, кажется, фирменные медленные буллиты Кузнецова потеряли в своей эффективности. Уже не первый такой случай.

Хотя с повтора кажется, что Евгений несколько поторопился с броском. Во всяком случае Аскаров был готов.

Всего у Ярослава 27 сэйвов с игры (после 29 бросков) и два из двух – с буллитов. Он уверенно провел свой второй матч в старте за карьеру – и одержал первую победу в НХЛ! Забавно, но он мог закончить еще и с голевой передачей .

«Это лучшее чувство, – сказал Аскаров после матча. – Это безумие. Игра только сейчас закончилась, и мне явно нужно больше времени, чтобы осознать все, что произошло».

Ярослав был действительно счастлив – и чтоб коллега точно запомнил этот момент, более опытный Юусе Сарос забрал для него шайбу, которая принесла победу в матче.

Интересно, что и у «Нэшвилла», и у «Вашингтона» играли не основные вратари и даже не привычные бэкапы – «Кэпс» поставили Хантера Шеппарда из «Херши» (34 сэйва). И для каждого из них это был лишь третий матч в лиге. Но если Аскаров считается надеждой «Предаторс» в 21 год, то Шеппарду уже 28. Хотя при такой игре он вполне может побороться за статус бэкапа – Карбери после матча был очень доволен им.

Вот только основные проблемы «Вашингтона» связаны явно не с вратарями.

Фото: AP /Mark Schiefelbein