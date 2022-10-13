797-й гол Овечкина в НХЛ: в третьем матче подряд забил в пустые ворота (и это новый рекорд!)

Пострадал «Виннипег».

Александр Овечкин взял шикарный темп и твердо решил выбить цифру в 800 голов еще до Нового года. Но, кажется, ему не очень хочется огорчать голкиперов – в последних трех матчах забивает исключительно в пустые ворота.

На этот раз не повезло «Виннипегу». Хотя до 58-й минуты игра складывалась для Овечкина не то чтобы идеально: «Вашингтон» выигрывал 4:2, но его капитан был без очков, да еще и с «-2» в полезности. Правда, Great 8 и похоронил надежды соперника. За 2:12 до финальной сирены Дмитрий Орлов выбил шайбу с клюшки Марка Шайфли, и находящийся рядом Александр из своей зоны не промахнулся по пустым.

При этом результативных действий от него все-таки ждали. За 70 матчей против «Виннипега» (и «Атланты» до переезда франшизы в Канаду) Ови набрал аж 95 (51+44) очков. Ни один другой игрок в истории лиги не набирал столько во встречах с «Джетс»/«Трэшерс». Это одна из самых любимых команд Александра.

Еще после прошлой игры медиаслужба НХЛ поделилась интересным фактом: впервые в карьере Овечкин забил три гола подряд в пустые ворота. Теперь история получила продолжение: четыре подряд гола в пустые – это что-то новенькое не только для него лично, но и для лиги в целом.

Ранее четыре шайбы в пустые забрасывали Густав Нюквист (2019/20), Владислав Наместников (2020/21) и Джейк Генцел (2022/23) – но делали это не игра за игрой, а растягивали на несколько матчей. Овечкин же уместил четыре гола в пустые всего в три игры – уникальный случай, который повторить будет очень трудно.

Рекорд НХЛ по голам в пустые принадлежит Уэйну Гретцки – у него 56 таких шайб. Алекс его потихоньку догоняет – уже 53 гола в пустые, и это достижение он должен переписать раньше, чем главный рекорд.

А в основной гонке ближайших лет Ови пока еще на один шаг приблизился к Горди Хоу. До него остается 4 гола, до Гретцки – 97.

Что касается текущего сезона, то Овечкин пытается ворваться в десятку лучших снайперов. У него 17 голов после 30 игр (0,57 в среднем за матч) – столько же еще у трех игроков, которые в нижней части топ-10. В их числе и Кирилл Капризов, так что, именно они с Овечкиным возглавляют список русских снайперов регулярки.

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