Овечкин вяло начал сезон, но уже забил 5 голов в 10 играх. В его карьере были старты и похуже

Главное – каким будет финиш.

Типичное утро в России после матчей «Вашингтона»: Овечкин забил. Из офиса. В большинстве.

Ничего нового. Кажется, так было всегда – меняются только соперники. Сегодня, например, «Каролина».

Гол Овечкина мог бы стать победным для «Вашингтона», но у «Харрикейнс» нашелся Андрей Свечников, который, кажется, еще помнит драку в 2019-м: сначала он сравнял счет, а потом реализовал победный буллит.

Александр, к слову, свою попытку не забил, зато посмотрите на очередной гипнобуллит Кузнецова.

«Вашингтон» в итоге проиграл – но даже очко против одного из фаворитов Востока, да с такими потерями – к надолго выбывшим Бэкстрему и Уилсону добавились Карлсон и Оши – уже неплохо.

Овечкин этот сезон начал несколько вяло – особенно в сравнении с прошлым сезоном, идет по графику «один гол в два матча» – у него 5 в 10. На фоне лучших снайперов сезона слабовато – у Макдэвида уже 9, у Свечникова и Виларди из «Лос-Анджелеса» – по 8 шайб. Александр пока в третьем десятке.

При нынешнем темпе Александр не выбьет очередные 50. Но даже теоретическая 41 шайба – это хороший результат: к концу сезона до Гретцки тогда останется 73, и еще 3 года контракта с «Вашингтоном». Вполне можно уложиться.

Да и от полтинника отказываться рано. Слабый или умеренный старт у Овечкина никогда не влиял на итоговые показатели сезона.

Мы видим, что закономерностей тут никаких нет. Например, в сезоне-2008/09 он начинал тяжело – забил только в одном матче из первых 11 (!), а в итоге забрал и «Харта», и «Ришара». А в сезоне-2012/13 на старте были и вовсе большие проблемы, а на финише – очередной «Ришар».

Равно как и обратная история: в 2017-м он начал с 10 голов в 10 играх, а в итоге остановился в шаге от 50 шайб. Тогда он вообще стартанул с 7+0 в двух матчах – и казалось, что просто сломает эту лигу (в целом, так и вышло – все равно забрал «Ришара», а потом еще и Кубок Стэнли).

Одно можно утверждать: статистика Овечкина на старте этого сезона – вполне нормальная, тем более учитывая возраст и проблемы «Вашингтона» с составом. Он по-прежнему в деле – и в гонке за историческим рекордом.

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports