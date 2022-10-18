Да! Дождались голов Овечкина: набрал 2+2 и вдохновил команду на камбэк
Первые голы в сезоне.
«Овечкин уже не тот», «Овечкин закончился» и все в этом духе – именно это мы традиционно слышали и читали после первых трех игр в сезоне. У «Вашингтона» была одна победа в трех матчах, а у Александра лишь один голевой пас при «-3».
Но тут в гости приехал «Ванкувер», который в этом сезоне пока не выигрывал – и Овечкин положил уже на первой минуте. Гол получился нетипичным для Ови – он был в офисе при розыгрыше большинства, но поразил ворота совсем не щелчком.
Впрочем, в дальнейшем «Кэпиталс» не только упустили преимущество, но и позволили сопернику уйти в отрыв. Отчасти помог Дарси Кюмпер – первый гол «Кэнакс» стал следствием глупейшей ошибки вратаря.
После двух периодов гости вели 4:2, но «Вашингтон» хватило на камбэк – четыре гола за последние 20 минут. И здесь Овечкин показал себя настоящим лидером: сначала ассистировал Джону Карлсону, но куда более гениальным получился пас на Конора Шири.
Сам капитан и поставил точку в матче. Кузнецов снабдил партнера очень тонкой и зрячей передачей – и такие моменты можно смаковать долго! Фееричным получилось и празднование от Ови. Казалось, что еще чуть-чуть и он упадет после своего пируэта, но ему удалось сохранить равновесие.
В итоге у Ови 2+2, первые голы в сезоне и 782 шайбы в регулярках НХЛ – еще пара шагов в погоне за Гретцки. У Евгения Кузнецова – ассистентский хет-трик. Орлов ушел без очков, но набрал «+2», а наши в «Ванкувере» сыграли не так результативно – Подколзин закончил по нулям, а Кузьменко отдал пас.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 2 Овечкин (Строум, Юханссон)
- 1:1 – 20 Петтерссон (Экман-Ларссон, Хьюз)
- 2:1 – 22 Эллер (Фегервары)
- 2:2 – 29 Хорват (Босер, Пирсон)
- 2:3 – 29 Лазар (Петтерссон, Кузьменко)
- 2:4 – 38 Миллер (Петтерссон, Хьюз)
- 3:4 – 42 Строум (Юханссон, Карлсон)
- 4:4 – 49 Карлсон (Кузнецов, Овечкин)
- 5:4 – 53 Шири (Кузнецов, Овечкин)
- 6:4 – 58 Овечкин (Дженсен, Кузнецов)
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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