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Да! Дождались голов Овечкина: набрал 2+2 и вдохновил команду на камбэк

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Элиас Петтерссон Элиас Петтерссон
Дарси Кюмпер Дарси Кюмпер
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
Ванкувер Ванкувер
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Первые голы в сезоне.

«Овечкин уже не тот», «Овечкин закончился» и все в этом духе – именно это мы традиционно слышали и читали после первых трех игр в сезоне. У «Вашингтона» была одна победа в трех матчах, а у Александра лишь один голевой пас при «-3».

Но тут в гости приехал «Ванкувер», который в этом сезоне пока не выигрывал – и Овечкин положил уже на первой минуте. Гол получился нетипичным для Ови – он был в офисе при розыгрыше большинства, но поразил ворота совсем не щелчком.

Впрочем, в дальнейшем «Кэпиталс» не только упустили преимущество, но и позволили сопернику уйти в отрыв. Отчасти помог Дарси Кюмпер – первый гол «Кэнакс» стал следствием глупейшей ошибки вратаря.

После двух периодов гости вели 4:2, но «Вашингтон» хватило на камбэк – четыре гола за последние 20 минут. И здесь Овечкин показал себя настоящим лидером: сначала ассистировал Джону Карлсону, но куда более гениальным получился пас на Конора Шири.

Сам капитан и поставил точку в матче. Кузнецов снабдил партнера очень тонкой и зрячей передачей – и такие моменты можно смаковать долго! Фееричным получилось и празднование от Ови. Казалось, что еще чуть-чуть и он упадет после своего пируэта, но ему удалось сохранить равновесие.

В итоге у Ови 2+2, первые голы в сезоне и 782 шайбы в регулярках НХЛ – еще пара шагов в погоне за Гретцки. У Евгения Кузнецова – ассистентский хет-трик. Орлов ушел без очков, но набрал «+2», а наши в «Ванкувере» сыграли не так результативно – Подколзин закончил по нулям, а Кузьменко отдал пас.

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Ванкувер 6:4 (1:1, 1:3, 4:0)
Дата проведения
18 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Овечкин (Строум, Юханссон)
1:1 – 20 Петтерссон (Экман-Ларссон, Хьюз)
2:1 – 22 Эллер (Фегервары)
2:2 – 29 Хорват (Босер, Пирсон)
2:3 – 29 Лазар (Петтерссон, Кузьменко)
2:4 – 38 Миллер (Петтерссон, Хьюз)
3:4 – 42 Строум (Юханссон, Карлсон)
4:4 – 49 Карлсон (Кузнецов, Овечкин)
5:4 – 53 Шири (Кузнецов, Овечкин)
6:4 – 58 Овечкин (Дженсен, Кузнецов)
Вратари: Кюмпер 26/30 – Демко 24/30.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

Сколько Овечкин забьет в сезоне-2022/23?
4280 голосов
Меньше 35
19%
Александр Овечкин
40-44
38%
Александр Овечкин
45-49
19%
Александр Овечкин
50+
24%
Александр Овечкин

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