Да! Дождались голов Овечкина: набрал 2+2 и вдохновил команду на камбэк

Первые голы в сезоне.

«Овечкин уже не тот», «Овечкин закончился» и все в этом духе – именно это мы традиционно слышали и читали после первых трех игр в сезоне. У «Вашингтона» была одна победа в трех матчах, а у Александра лишь один голевой пас при «-3».

Но тут в гости приехал «Ванкувер», который в этом сезоне пока не выигрывал – и Овечкин положил уже на первой минуте. Гол получился нетипичным для Ови – он был в офисе при розыгрыше большинства, но поразил ворота совсем не щелчком.

Впрочем, в дальнейшем «Кэпиталс» не только упустили преимущество, но и позволили сопернику уйти в отрыв. Отчасти помог Дарси Кюмпер – первый гол «Кэнакс» стал следствием глупейшей ошибки вратаря.

После двух периодов гости вели 4:2, но «Вашингтон» хватило на камбэк – четыре гола за последние 20 минут. И здесь Овечкин показал себя настоящим лидером: сначала ассистировал Джону Карлсону, но куда более гениальным получился пас на Конора Шири.

Сам капитан и поставил точку в матче. Кузнецов снабдил партнера очень тонкой и зрячей передачей – и такие моменты можно смаковать долго! Фееричным получилось и празднование от Ови. Казалось, что еще чуть-чуть и он упадет после своего пируэта, но ему удалось сохранить равновесие.

В итоге у Ови 2+2, первые голы в сезоне и 782 шайбы в регулярках НХЛ – еще пара шагов в погоне за Гретцки. У Евгения Кузнецова – ассистентский хет-трик. Орлов ушел без очков, но набрал «+2», а наши в «Ванкувере» сыграли не так результативно – Подколзин закончил по нулям, а Кузьменко отдал пас.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports