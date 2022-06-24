Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» против «Амкала». Под 3-м номером – как когда-то отец

Раскрутка матча на полную катушку.

В футбольном «Динамо» звездный трансфер: контракт на один матч подписал Александр Овечкин. Легенда НХЛ 25 июня сыграет против команды блогеров «Амкал».

Клуб анонсировал переход хоккейной разметкой на «ВТБ Арене».

Ови сыграет под третьеим номером, а не под привычным восьмым. Под тройкой в футбольном «Динамо» выступал отец хоккеиста Михаил Овечкин.

«Хоккеисты нередко играли в футбол, и наоборот, достаточно вспомнить Всеволода Боброва, который принимал участие в легендарном английском турне, – прокомментировал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров. – Сегодня у нас появился шанс получить одного из самых забивных нападающих в мировом хоккее. У Александра голов на счету больше, чем у Криштиану Роналду. Очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней».

У Овечкина давняя связь с футболом: ходит на матчи «Динамо», знаком с Месси, респектовал Руни

Александр – воспитанник «Динамо». Там он выступал до отъезда в НХЛ, а также в сезоне-2012/13 во время локаута. Но он уже давно мечтал дебютировать за футбольный клуб.

«Ну, слушай, я фанат московского «Динамо» в любых видах спорта. Конечно, хотелось бы [дебютировать]. Если есть такая возможность у клуба, – признавался звездный форвард в интервью Евгению Савину. – Все зависит от стечения обстоятельств, от руководства и тренерского штаба и, конечно, от команды».

В том же интервью Овечкин говорил, что в случае дебюта не будет ни с кем меняться футболками, а оставит ее себе. Правда, речь шла о дебюте в РПЛ, куда Александр периодически заглядывает как зритель.

Еще одно признание от Ови из 2020-го: «Жду контракта [с «Динамо»]. На какой позиции в команде хотел бы сыграть? Да на любой! Выйти на минуту в конце игры было бы супер».

Капитан «Вашингтона» также говорил, что помимо «Динамо» поддерживает «Барсу». Когда сборная Аргентины играла в США, Овечкин даже познакомился и обменялся майками с Лео Месси.

«Я мечтал об этом, – признавался Овечкин. – Я поклонник «Барселоны» и Месси, так что это очень важно для меня. Он стоит в одном ряду с Майклом Джорданом, Марком Мессье, Уэйном Гретцки. Встретится с такими людьми – огромная честь. Я рад, что у меня есть такая возможность».

Еще один респект от Александра прилетал Уэйну Руни:

«Мы с ним хорошо общаемся, дружим, потому что он играл за «Ди Си Юнайтед». Мы смотрели последний его матч. Колоссальный класс, опыт. Понятно, что уже не та форма, что была раньше, но то, что он вытворяет с мячом, как видит площадку, читает игру – это феноменально».

Теперь пришло время продемонстрировать футбольные способоности самому Овечкину. Владислав Третьяк в них не сомневается: «Он настоящий профессионал, поэтому может выглядеть достойно в разных видах спорта. Кстати, в советское время было много универсалов, которые играли зимой в хоккей, а летом – в футбол, причем делали это одинаково успешно».

Фото: fcdin.com; Instagram/aleksandrovechkinofficial