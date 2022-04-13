Овечкин забил 776-й гол в карьере (до 50 в сезоне – всего 4 шайбы) – с него начался вынос «Филадельфии»

Внимание: обнаружен новый не побитый Александром рекорд.

Кажется, «Вашингтон» набирает ход – 4 победы в 4 матчах. Причем три из них – над «Тампой», «Питтсбургом» и «Бостоном» – клубами, которые точно попадут в плей-офф.

Чтобы доказать, что это не случайность и не временный всплеск – берем отрезок побольше: с начала весны «Кэпс» провели 18 матчей – 13 из них выиграли. Неидеально – особенно, если вспомнить про домашние поражения от «Каролины» и «Миннесоты», но все равно очень солидно. Этот подъем команды удивительным образом пересекается с успехами двух игроков: у Евгения Кузнецова 22 (8+14) очка за 18 последних игр, у Александра Овечкина – 21 (14+7) за тот же период. Кажется, вторым и третьим любимым хоккейным клубом у фанатов «Кэпс» должны быть «Трактор» и «Динамо», воспитавшие этих звезд НХЛ.

Свои свежие очки Овечкин с Кузнецовым набрали этой ночью против «Филадельфии», которую явно стоит пожалеть. Хотя когда Овечкин забросил на 6-й минуте первую шайбу в матче, еще никто не подозревал, что дело закончится разгромом.

Как это часто бывает с голами Овечкина, очень быстро нашлась новая статистика, в которой Александр пошел на повышение. Это 131-й случай, когда он открыл счет в матче – столько же было у Бретта Халла, сейчас они делят вторую строчку в истории. Чаще забрасывал первую шайбу в матче только Яромир Ягр – 135 раз, но, кажется, ему снова никуда не деться от Овечкина.

«Вашингтон» забросил в ворота «Флайерс» аж 9 шайб – столько «Кэпс» не отгружали с марта 2008-го. Овечкин и Кузнецов не стали зверствовать, а скромно отметились 2 очками каждый – помимо первого гола поучаствовали еще в шайбе Шири передачами. Пас Кузнецова, конечно, гениален, но момент больше говорит об обороне «Филадельфии» этим вечером.

В статистику полезности «Флайерс» страшно смотреть – к примеру, у Ивана Проворова «-3», и это он еще легко отделался: Коннотон и Аттард схватили по «-5», Хэйс, Фараби, Браун, Томпсон – по «-4».

Ну о чем говорить, если даже молодой защитник «Кэпс» Мартин Фегервары позволял себе такое:

Свой первый матч за «Флайерс» и в НХЛ вообще проводил 20-летний Бобби Бринк – и был риск, что «Вашингтон» отобьет у парня любовь к хоккею вообще. Но, к счастью, у него был повод для радости – первая результативная передача в дебютной игре. Он даже умудрился закончить матч с полезностью «+1».

После издевательств над «Филадельфией» у Овечкина 776 шайб в карьере и 46 – в сезоне. Главный вопрос: выбьет ли он очередной полтинник за 9 матчей. Если да – то догонит рекордсменов Уэйна Гретцки и Майка Босси (по 9 сезонов с 50 голами). Если нет – рискует навсегда остаться на втором месте в этом списке.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports