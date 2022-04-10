Русские игроки «Вашингтона» покуражились с «Питтсбургом»: у Овечкина, Кузнецова, Орлова – по голу, у Самсонова – 29 сэйвов

А Малкин – первый из русских с 700 передачами.
Кому-то может показаться, что противостояние Овечкин vs Кросби уже устарело: в НХЛ новые супергерои, выбивающие по 100 очков и по 50 голов, а Александру с Сидни на двоих уже 70 лет, и они все больше решают задачи по поиску места в истории хоккея. Может быть, и так – но ни в коем случае не стоит пропускать игры «Питтсбурга» с «Вашингтоном» в эпоху этих двух. Историческая заруба клубов вышла на новый уровень с появлением в НХЛ Ови и Сида – и продолжает оставаться гарантированным зрелищем, даже если кто-то из суперзвезд не в лучшей форме.
Ну вот какие еще команды могут начать вторую минуту матча уже при счете 1:1? «Питтсбург» открыл счет уже на 45-й секунде – и поучаствовал в этом Евгений Малкин своей передачей.
Евгений стал первым из русских хоккеистов, кто выбил в НХЛ 700 передач – даже Федоров остановился в нескольких шагах от этого.
Из действующих игроков только один выбил такое количество результативных пасов быстрее – Сидни Кросби. Кстати, этот вечер у канадца не задался: 0 очков, «-3» полезности – он все еще не может дотянуться до 1400 очков в истории, которые недавно покорились Овечкину. Зато может безнаказанно лупасить соперников.
Но даже без активного участия канадца в голах интрига в матче держалась до 59-й минуты, когда «Питтсбург» снял голкипера. Итоговый счет – 6:3 – не должен смущать, тут не было игры в одни ворота, но в целом получилась заслуженная победа «Вашингтона», которая не состоялась бы без русских игроков.
В середине первого периода Дмитрий Орлов подключился к контратаке, закатился в чужую зону и точно выстрелил в дальний от себя угол.
Для Дмитрия это уже 11-й гол в сезоне – его новый личный рекорд. Но такими достижениями сложно кого-то удивить, когда у тебя в команде играет хоккеист, переписывающий чужие достижения чуть ли не каждый вечер.
Александр Овечкин тоже забил – и очень вовремя: «Вашингтон» к тому моменту уступал в одну шайбу. Хотя перед ним стояла достаточно легкая задача – у «Кэпс» было двойное большинство.
С этим броском Овечкин:
• забросил 44-ю шайбу в сезоне – про гонку снайперов-2022 рассуждать бессмысленно, но на новый полтинник замахнуться можно (11 матчей впереди);
• потеснил Горди Хоу на втором месте в возрастной категории «36+» – канадец тоже выбивап 44 за сезон. Больше – 48 шайб – было только у 36-летнего Теему Селянне в сезоне-2006/07;
• посвятил во вратари НХЛ Тристана Джерри (впервые ему забил) – и увеличил список голкиперов, пропускавших от Овечкина, до 158. Больше «бывших» только у Марка Мессье (164), Патрика Марло (177) и Яромира Ягра (178). Завозите в лигу новых вратарей – и Александр снова обойдет чеха.
У 36-летнего Овечкина сегодня только два выстрела в створ, но при этом еще 3 хита и 2 заблокированных броска. А еще он явно отвлекал внимание соперника в победном голе, когда Уилсон решил не отдавать приятелю, а бросить сам – не прогадал.
Евгений Кузнецов забрасывал уже в пустые ворота – но гол был очень важным: «Питтсбург» проигрывал в одну шайбу и получил большинство. Нападающий «Вашингтона» не просто отправил шайбу в цель из своей зоны, но сделал это через «домик» Генцела.
Для Ильи Самсонова это, может, не самый лучший матч, зато победный, да и 29 сэйвов – вполне приличный результат. Это 50-я победа вратаря в НХЛ.
«Вашингтон» все еще в зоне уайлд-кард, но если «Питтсбург» затянет свою неудачную серию (это уже четвертое поражение подряд), то «Кэпиталс» могут выйти в плей-офф и напрямую. А «Пингвинам» надо что-то думать: временами, конечно, веселая игра, но в целом они сами на себя не похожи.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.00, «Consol Energy Center»
- 0:1 – 2 Юханссон ()
- 1:1 – 2 Раст (Малкин, Генцел)
- 1:2 – 8 Орлов (Дауд, Ларссон)
- 2:2 – 19 Картер (Родригес)
- 3:2 – 20 Бойл (Блюгерс, Летанг)
- 3:3 – 25 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон)
- 3:4 – 52 Уилсон ()
- 3:5 – 59 Кузнецов ()
- 3:6 – 60 Фегервары (Карлсон, Уилсон)
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Овечкин выбил 1400 очков в НХЛ – набрал 1+1 в зарубе с «Тампой». У Кучерова – тоже гол
Фото: East News/AP Photo/Keith Srakocic; REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, James Guillory-USA TODAY Sports
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