Овечкин выбил 1400 очков в НХЛ – набрал 1+1 в зарубе с «Тампой». У Кучерова – тоже гол

А еще была русская дуэль вратарей.

«Вашингтон» против «Тампы» – самое интересное русское противостояние в НХЛ: самый мощный нападающий современности (а может и всей истории НХЛ) против самого тонкого форварда лиги. Здесь по разные стороны два вратаря, зажигавших каждый в свое время на МЧМ. Самые стабильные русские защитники последних лет – Орлов и Сергачев – тоже в наличии. А еще улыбка или «птичка» Евгения Кузнецова как приятный бонус – как и его передачи, в которых он на пике может посоревноваться с Кучеровым.

В общем, вывеска – огонь! И матч полностью ее оправдал. Даже жалко, что это только третья и последняя игра команд в регулярке.

Но неужели кто-то думал, что все внимание на себя не перетянет Александр Овечкин, искусно жонглирующий цифрами статистики почти каждый игровой вечер?

Первый период у команд получился каким-то сверхрезультативным – 5 шайб. Одна из них была от лидера «Кэпс»: на 16-й минуте он превратил прерванную игроками «Тампы» передачу в свой гол.

Так Александр набрал 1400 очков в НХЛ – и стал 21-м в истории игроком, который добрался до такой отметки. Останавливаться надолго тут он не стал. Под конец второго периода капитан «Вашингтона» отметился еще передачей при голе Карлсона – главного героя вечера с 2+2 – и двинулся в сторону 1500 очков.

Вообще из 7 голов в этот вечер русские хоккеисты приняли участие в пяти. Евгений Кузнецов, весь матч прокатавшийся с микрофоном, тоже отметился передачей на Карлсона (еще до паса на гол Овечкина). А Никита Кучеров забросил первую шайбу «Тампы» – защитники «Вашингтона» были уж как-то слишком неторопливы.

У Сергачева – тоже передача: в момент, когда Василевский уже заменился на шестого полевого игрока «Тампа» отыграла одну шайбу. Но это был последний гол в матче.

Кстати, в дуэли русских вратарей – Самсонов vs Василевский – неожиданно выиграл первый: при одинаковом количестве бросков в створ (по 28) у Ильи больше сэйвов – 25 – и итоговая победа в матче. Особенно запомнилось роскошное спасение клюшкой после броска Кучерова.

На гол не обращайте внимания – его отменили: у Кучерова зафиксировали пас рукой, поэтому добивание Палата не идет в зачет матча.

«Определенно мы провели хорошую игру, – сказал Кузнецов. – Это были важные два очка для нас. Иногда действовали в защите довольно хорошо, иногда – нет, но, в конце концов, мы играем друг за друга, так что это был веселый матч как для зрителей, так и для его участников».

Даже несмотря на победу, «Вашингтон» прочно засел в зоне уайлд-кард. Более того, сегодня он и «Лайтнинг» не дал выбраться оттуда – при равенстве очков у «Бостона» больше побед.

Конечно, и Кучеров, и Овечкин должны попасть в плей-офф, но «Тампе» лучше не задумываться о мести «Вашингтону» в этом сезоне: во-первых, до поздних стадий (а, видимо, они смогут встретиться только там) обеим командам еще нужно дойти, а во-вторых, не стоит лишний раз попадать на Овечкина – «Тампа» сегодня и так стала вторым клубом, в ворота которого Александр забросил 50 шайб.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports