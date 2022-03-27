Овечкин догнал Хоу – по количеству победных голов в НХЛ. А болельщики забросали лед резиновыми яблоками (но в честь Бэкстрема)

Снова нужно обходить Ягра.

Безусловно, Уэйн Гретцки – главный босс игры Овечкина, и Александр уверенно идет в сторону последнего – 894-го – уровня. Но статистика в НХЛ настолько многогранна и разнообразна, что русский лидер «Вашингтона» попутно успевает выбивать бонусные задания.

Можно считать, например, общее количество голов или отдельно голы по периодам, или вообще голы в большинстве, а можно и голы в пустые ворота, очки среди игроков одной позиции, победные шайбы, броски – и это только то, что на поверхности. Но в итоге придет Овечкин и все сломает, забрав себе все рекорды.

Кажется, не проходит и матча без того, чтоб Александр не поднялся в какой-нибудь таблице. Матч с «Нью-Джерси» не стал исключением – и забавно, что в этом ему невольно помогли сами соперники.

Вот так выглядел гол капитана «Кэпиталс» на 52-й минуте матча с «Дэвилс»: подкрался в большинстве к воротам и дождался передачи Кузнецова. Счет стал 4:2.

А на последней минуте тот же гол Овечкина стал историческим: Йеспер Братт сокращает отставание в счете (но на большее «Дэвилс» не хватило), а значит шайба Александра из обычной превращается в победную.

У Овечкина теперь 121 победный гол – а это значит, что по этому показателю он догнал Горди Хоу, которого он преследует в исторической таблице снайперов. Интересно, что для выхода на первое место здесь придется снова обходить Ягра – ну Овечкину не привыкать.

Не удивляйтесь, что не находите в списке Уэйна Гретцки – он только 20-й с 91 шайбой.

Вообще если бы не попадание Братта, то победным стал гол Бэкстрема – и это было б куда символичнее. Свое 1000-е очко швед набрал в выездном матче с «Эдмонтоном» 9 марта – и с тех пор болельщики ждали дома повод отметить, но как назло Бэкстрем набирал баллы только в гостях. Наконец-то это произошло в Capital One Arena: Никлас забил из круга вбрасывания, а зрители забросали лед резиновыми яблоками, на которых было написано «Niki 1000 points».

Сбор урожая занял около 5 минут – к затянувшейся уборке подключились даже хоккеисты «Вашингтона».

«Кэпиталс» явно не намерены надолго засиживаться в зоне уайлд-кард – это их 9-я победа в 12 матчах. Во многом этот успех связан с двумя другими цифрами: 12-матчевой результативной серией Кузнецова (7+8 за это время) и мощнейшим Овечкиным, выбившим за этот срок 10 шайб. Кажется, перед Александром маячит очередной сезон с 50 голами – а это значит, еще куча переписанной статистики.

Регулярный чемпионат

Фото: East News/Scott Taetsch/Getty AFP, AP Photo/Nick Wass