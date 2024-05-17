История трека для «Ф-1» в Имоле: основан энтузиастами ради «Феррари», правки из-за трагедий, теперь снова опаснее

От редакции: Привет! Вы в автоспортивном блоге «Оранжевое видение» . Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких постов будет больше! Сегодня вашему вниманию – обзор автодрома в Имоле.

«Автодром имени Энцо и Дино Феррари». Сколько образов возникает в голове любителя автогонок, когда эти слова преобразуются в воспоминания о легендарной трассе в городе Имола. Давайте вспомним, как появилась эта необычная трасса и что с ней связывает «Формулу-1».

Причинами появления гоночного полигона в Имоле стали две независящие друг от друга вещи. Первая – в окрестностях Болоньи располагались заводы почти всех итальянских марок: «Феррари», «Ламборгини», «Мазерати». Автодром Монцы был далеко, и местные энтузиасты решили помочь отечественному производителю и проложили кольцо, связав дороги общего пользования на окрестных холмах. Вторая – Италия нуждалась во втором крупном автодроме на случай каких-либо проблем в Монце. Все-таки безумные скорости трека в Милане не раз приводили к трагическим событиям, а гонки нередко покидали автодромы, не соответствующие уровню безопасности.

Схема «Автодрома имени Энцо и Дино Феррари» в наши дни

Трасса в Имоле впервые улыбнулась итальянскому солнцу в 1953 году. Получился суперскоростной трек, который то поднимался вверх, то опускался вниз. Привычных ныне шикан не было совсем – от стартовой прямой шел крутой Tamburello, разгон после которого венчался нырком к медленной Tosa. По холму через Piratella асфальт нырял вниз к Acque Minerali, а оттуда виднелся длинный разгон до двойной Rivazza. Четыре километра были прямыми с плавными изгибами, которые позволяли прочувствовать скорость. Если пилоты успевали бы насладиться пейзажами, то заприметили за первым виражом речку Сантерно, а с высот финальных участков виднелся тысячелетний город. Название трек получил простое – Autodromo di Imola.

Ребрендинг не заставил себя долго ждать. В 1956 году умер любимый сын Энцо Феррари, Дино, и владельцы трассы в память о молодом конструкторе переименовали трассу в его честь. Комендаторе не оставил жест незамеченным и вложился в обновление автодрома в Имоле. «Автодром имени Дино Феррари» стал для легендарной марки даже более домашним, чем Монца, с которой обычно ассоциируют алые болиды. Во-первых, фамилия навсегда украшала название, во-вторых, до Болоньи было в три раза ближе, чем до Милана.

Первые годы трасса работала для тестов и местных любителей погоняться. Но даже неспешные поездки по «Автодрому имени Дино Феррари» выдавали жесткий и опасный характер трека. В 1973 году в схему были добавлены четыре шиканы – лишь стартовые дуги до Tosa остались нетронутыми. В таком виде Имола дождалась своего часа – в 1980 году Монца обновлялась после страшной аварии с гибелью Ронни Петерсона, и итальянцы предложили провести этап в Болонье.

Эксперимент прошел успешно – автодром понравился и гонщикам, и зрителям, но Гран-при Италии вернулся в Монцу. Владельцы трассы пораскинули мозгами и обратились к близлежащему карлику Сан-Марино – флаг ваш, асфальт наш, все будут довольны. Те согласились, и в 1981 году в календаре «Формулы-1» появился Гран-при Сан-Марино.

Проблем в первые годы не было. Имола принимала всех желающих погоняться, стала свидетелем разрушенной дружбы между Вильневым и Пирони, когда Дидье ослушался мостика и обогнал Жиля на последнем круге. Но беды начали опускаться на «Автодром имени Дино Феррари». В 1988-м в его названии появилось дополнение. Умер Комендаторе, главный поклонник автодрома в Болонье, и его имя добавили к сыну в наименовании трассы.

Оставалась на трассе заноза, которая стала причиной всех будущих несчастий. Убийственно быстрый Tamburello, кроме скорости, отличал паршивый асфальт и видневшаяся за стеной река. Наличие водной глади заставило организаторов поставить плотный бетонный забор, который даже издалека выглядел страшно, не то, что при движении в 300 километров в час. В 1987 году вираж первый раз подмигнул черным глазом – Нельсон Пике проколол покрышку на прямой, машина потеряла управление и кормой влетела в бетон. Пике вывихнул лодыжку, но на утро сбежал из больницы, и лишь по решению главного врача серии избежал участия в гонке.

В 1989 годы дыхание смерти в Tamburello ощутил Герхард Бергер. «Феррари» австрийца поехала по прямой в бетон на скорости 290 километров в час и вспыхнула. Герхард сидел в горящем болиде, но его спасли маршалы – всего 26 секунд понадобилось бригаде, чтобы ликвидировать огонь и вытащить пилота. Спасибо уже к тому моменту высоким нормам безопасности – Бергер сломал ключицу и получил небольшие ожоги.

Остатки «Феррари» Герхарда Бергера

Следующие четыре года прошли относительно спокойно – автодром ждала трагическая буря. Уик-энд 1994 года стал поворотным для автоспорта, но, к сожалению, не с позитивной стороны. Страшная авария Рубенса Баррикелло, травмы зрителей после стартового столкновения, смерти Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны изменили не только облик «Автодрома имени Энцо и Дино Феррари», но и всей «Формулы-1». Трек в Имоле перестроили, лишив его последних черт шарма ранней поры – излом до Tosa замедлили двумя шиканами. После этапа восстановили профсоюз пилотов, главной целью которого стало обеспечение безопасности на треке. А через 10 лет «Формула-1» узаконила использование поддержки головы и шеи HANS, разработка которого велась совместно с пилотами и инженерами «королевских гонок».

В 1995 году «Формула-1» вернулась в совсем другую Имолу. Прежняя романтика скорости была убита бесконечными торможениями. Из обгонной пилотажной трассы автодром превратился в поле для неспешных покатушек, на котором борьба была сродни лучу солнца в хмурый день. Гонка потеряла популярность. В 2007 году место этапа в Болонье занял возвращавшийся в календарь «Спа-Франкоршам», после чего об Имоле 13 лет вспоминали лишь как о месте смерти Айртона Сенны.

Мемориал Айртона Сенны возле трассы

Помощь пришла, откуда точно не ждали. Эпидемия COVID так встряхнула автоспорт, что организаторы в спешном порядке искали, где бы вообще провести гонки при пустых трибунах. В далекой Имоле тут же вызвались помочь, и благодаря этому привели Италию к историческому достижению – три Гран-при в одной стране в течение года. К этапу 2020 года срыли финальную шикану, создав рывок от Rivazza до Tamburello. Это добавило остринки гонке, а в сумме с 13-летней паузой сделало Гран-При Эмилии-Романьи ярким пятном в том сезоне. Контракт с автодромом продлили сразу на четыре года.

Но даже столь короткий срок не прошел безупречно. В прошлом году капризы природы устроили в Болонье настоящий потоп, затопив почти весь регион. На автодром попасть было невозможно , и, хотя сама трасса не пострадала, этап пришлось отменить. Но Имоле пошли навстречу – теперь договор с автодромом кончается не в 2024-м, а в 2025 году.

«Автодром имени Энцо и Дино Феррари» в последний раз принимал «Формулу-1» в самом начале нового регламента – в апреле 2022 года. С тех пор изменились машины, а главное, чуть изменилась трасса. В Имоле решили не надеяться на технологии по определению границ трека и засыпали асфальтовые ловушки старым добрым гравием. Теперь каждая ошибка пилота будет лично накладывать ему штраф в зависимости от масштаба промаха в поворот.

В Имоле по-прежнему сложно обгонять, так что многое решит квалификация. «Автодром имени Энцо и Дино Феррари» ошибок не прощает, и любая из них может похоронить планы на хороший уик-энд.

Фото: Gettyimages.ru /Emmanuele Ciancaglini, Pascal Rondeau/Allsport; HOCH ZWEI, SIPA via www.imago-images.de/www.imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; wikipedia