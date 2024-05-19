Усик уже переписал историю. Вот доказательства

Безумие.

Случилось: Александр Усик снова стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и переписал историю, победив в драматичном поединке Тайсона Фьюри.

Просто вдумайтесь:

• Первый абсолютный чемпион мира в тяжелом весе за последние 25 лет.

• Второй абсолютный чемпион мира в первом тяжелом дивизионе и хевивейте. Повторение достижения Эвандера Холифилда.

• Первый абсолютный чемпионом мира в этих дивизионах в эпоху четырех поясов – Холифилд был чемпионом в эпоху трех.

• Абсолютный чемпион мира за четыре чемпионских боя. Быстрее управился только Наоя Иноуэ – два боя.

• 24-й абсолютный чемпион мира в истории тяжелого веса. Первый – Джек Демпси в 1921 году.

• В эпоху четырех поясов всего было 12 абсолютных чемпионов – Усик повторил это достижение дважды.

• Третий абсолютный чемпион мира в двух весах в эпоху четырех поясов. Первые двое – Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ. Если бы Фьюри не саботировал переговоры в 2023 году, возможно, Усик был бы первым.

• Но Усик затратил на это достижение меньше всех боев в профессиональной карьере – 22 поединка против 26 у Иноуэ и 40 у Кроуфорда.

• Усик выиграл все титульные бои на выезде или нейтральной территории: два в Англии, два в США, два в Польше, два в Саудовской Аравии, один в Германии, один в Латвии и один в России.

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть его не вырубил! Тайсон проиграл впервые в карьере

5 быстрых мыслей по бою Усика и Фьюри

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham