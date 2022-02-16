Шипачев пока проваливает Олимпиаду. В Пхенчхане-2018 он вообще сел в запас после первой игры – и стал чемпионом

Знаменосец пока не радует.

На групповом этапе Пекина-2022 сборная России провела три матча – и пока все плохо. Плохо с реализацией, плохо с большинством, плохо с меньшинством. И на льду не видно лидеров – хотя до старта Олимпиады казалось, что с этим точно проблем не будет. Тренерский штаб попробовал два варианта стартового звена – и ни один не сыграл:

• Гусев – Шипачев – Григоренко. 2 матча, 17 бросков в створ, 0 голов, 0 результативных передач на троих, суммарный показатель полезности «0»;

• Галиев – Шипачев – Чибисов. 1 матч, 4 броска в створ, 1 гол и 1 результативная передача на троих, суммарный показатель полезности «+3».

Так себе показатели для тройки, которая должна быть ударной и игроки которой регулярно выходят в большинстве.

В обоих случаях тренеры строили звенья вокруг Вадима Шипачева – главного центрфорварда сборной и лучшего игрока КХЛ последних сезонов. Первый вариант был, скорее, ностальгическим – с Гусевым они идеально сочетались в СКА, а Григоренко добавили сюда как третью звезду сборной. Тройки мечты не получилось – к Шипачеву в итоге вернули партнера по «Динамо» Галиева и добавили работящего Чибисова. Итог – один гол, который самостоятельно придумал как раз Чибисов.

К счастью, Шипачев максимально правильно на это реагирует (другим олимпийцам стоит поучиться):

«Не знаю. Пока я играю плохо, надо добавлять. Не забиваю голы, не отдаю передачи. Все понятно и очевидно. Много незаметной работы? Значит, надо выполнять работу чуть по-другому. Пока не идут голы. Значит, буду побольше играть в обороне», – сказал он в понедельник журналистам Sport24.

Но в Пекине Шипачев хотя бы пока играет. А вот четыре года назад в Пхенчхане он стал олимпийским чемпионом, но был зачехлен после первого же матча.

Сезон-2017/18 для Вадима вообще получился максимально противоречивым: летом уехал в «Вегас» на вроде бы гарантированное место в составе, даже забил гол в НХЛ, но отказался практиковаться в АХЛ – и на этом заокеанская карьера закончилась.

В ноябре он вернулся в СКА, но, даже несмотря на скромный контракт, в клубе на него еще обижались – ведь руководство и тренеры армейцев (а значит, руководство и тренеры сборной России) долго уговаривали его не уезжать в НХЛ. Среди аргументов была Олимпиада – но весной 2017-го Шипачева это не убедило.

Тем не менее его все равно взяли на Игры: сложно отказаться от хоккеиста на дефицитной позиции, который набрал 9+16 за 21 матч в КХЛ. Для сборной Знарок придумал очень симпатичное – во всяком случае, на бумаге – звено, которое протащил через весь предсезонный сбор:

Гусев – Шипачев – Капризов. Ну бомба же! Ничуть не хуже стартовой тройки Мозякин – Дацюк – Ковальчук. Но Словакия почему-то не испугалась – олимпийские атлеты из России проиграли первый олимпийский матч 2:3.

Тренерский штаб после этого резко перетасовал состав – и Шипачева просто не оказалось в заявке на следующую игру со Словенией. Его место между Гусевым и Капризовым занял Дацюк (тройка, которая потом спасла нас в финале), а свободный слот достался Илье Каблукову.

Отсутствие ключевого центра объяснили привычным для сборной способом. «Шипачев плохо себя почувствовал. Он может сыграть против США», – сказал Знарок на пресс-конференции после Словении. Но Вадим не сыграл против США и вообще больше не выходил.

Вопросы по звездному центрфорварду не прекращались. «Почему выпал из состава Шипачев? Сейчас не будем рассуждать, почему кто-то не играет. Зачем сейчас делать такие уколы в команду? Почему вы не спросите, хотим ли мы Шестеркина поставить в ворота? Вы хотите нас расшатать или разозлить?» – это уже Харийс Витолиньш неловко отбивался от журналистов.

Формально у тренеров был повод критиковать Шипачева – он действительно допустил ошибку перед одним из голов Словакии. Под конец первого периода при счете 2:0 в пользу России Вадим решил самостоятельно протащить шайбу от своей синей линии до чужой.

Но в итоге под прессингом потерял ее уже в районе круга вбрасывания:

Словаки обыгрались через защитников – и тут же Доминик Граняк отправил шайбу из своей зоны в сторону Петера Олвецки. Шипачев был рядом, но проспал эту передачу:

Олвецки набрал скорость – Шипачев уже не догонял его. Соперник бросил из-под защитника – Кошечкин не справился. С этого начался камбэк Словакии.

Но это был единственный неудачный момент с его участием в том матче. Кроме того: он выиграл 61,1% вбрасываний (7 из 11), а еще после контрольных матчей Знарок говорил, что доволен тем, как Шипачев дополняет Гусева и Капризова. К слову, у Каблукова, который вышел со Словенией, было только 40% на вбрасываниях и «-1» полезности в матче, который Россия выиграла со счетом 8:2 – и он остался в составе и дальше (справедливости ради – в матче с США он выиграл 80% на точке).

Кто именно обиделся на Шипачева – можно только догадываться, но просто отметим, что при Знарке Вадим ездил на все (!) серьезные турниры – даже на Кубок мира – и стал лучшим бомбардиром той тренерской эпохи в сборной (40 матчей, 15+33). Кроме того, считается, что именно главный тренер настоял на том, чтобы СКА вернул Шипачева.

Да, Пхенчхан-2018 был не первым случаем, когда Знарок сажал Вадима в запас: на Кубке Мира-2016 он провел только два матча из четырех, в игре за бронзу ЧМ-2017 присел на скамейку прямо по ходу третьего периода (чем был очень недоволен). Но только в этих случаях в составе действительно были игроки сильнее Шипачева, но не на Олимпиаде же без НХЛ.

Из этой ситуации мог бы получиться громкий скандал в сборной, но Шипачев в принципе не конфликтен – он искренне радовался за команду.

«Абсолютное счастье? Пока да, – говорил он «Спорт-Экспрессу» после финала. – Мы выиграли. Все красавцы. Я тренировался вместе со всеми и всегда был готов выйти. Болел за команду, помогал чем мог. Все здорово!

Расстроился ли, что сел в запас? Ребят, мы же выигрывали все матчи, в чем может быть проблема? Я вышел на матч со словаками и сыграл, наверное, не так, как надо было».

Сейчас ситуация другая – и Шипачева уже в запас не посадят. Но начиная с матча с Данией, нужно точно играть как надо.

Фото: vk.com/fhr; РИА Новости/Алексей Филиппов