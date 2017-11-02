Знарок готов вернуть Шипачева в СКА

Главный тренер СКА Олег Знарок стал инициатором возможного возвращения в команду нападающего Вадима Шипачева.

Руководство питерского клуба также изменило позицию по поводу приглашения Шипачева и готово вернуть его в СКА.

30-летний хоккеист в ближайшее время уйдет из «Вегаса», за который провел три матча в НХЛ, не сумев закрепиться в основном составе.

Ранее сообщалось, что «Голден Найтс» расторгнут контракт с Шипачевым, игрок вернет клубу подписной бонус – 2 миллиона долларов.

Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?