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    Знарок готов вернуть Шипачева в СКА

    Теги СКА возможные переходы НХЛ Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Главный тренер СКА Олег Знарок стал инициатором возможного возвращения в команду нападающего Вадима Шипачева.

    Руководство питерского клуба также изменило позицию по поводу приглашения Шипачева и готово вернуть его в СКА.

    30-летний хоккеист в ближайшее время уйдет из «Вегаса», за который провел три матча в НХЛ, не сумев закрепиться в основном составе.

    Ранее сообщалось, что «Голден Найтс» расторгнут контракт с Шипачевым, игрок вернет клубу подписной бонус – 2 миллиона долларов.

    Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?

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    • Металлург Мг
      21%
    • Ак Барс
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