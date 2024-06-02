В 90-х «Зенит» играл против «Балтики» с надписью «Балтика» на груди. Титульный спонсор до эпохи «Газпрома»

Вместе поднялись в высшую лигу.

«Зенит» уже давно не знает проблем с финансами и прочно ассоциируется с «Газпромом». Но так было не всегда: в начале 1990-х клуб жил в нищете и свалился в Первую лигу ПФЛ.

Вскоре на помощь пришли первые спонсоры. Среди них – пивоваренная компания «Балтика».

«Выходили на поле прямо с коробками пива». «Балтика» подхватила возрождающийся «Зенит» в 1995-м

Защитник «Зенита» Максим Боков играл за команду как раз в самые неблагополучные годы (1990-1996). В интервью Спортсу он вспоминал обстановку: «Команда никому не была нужна – ни болельщикам, ни руководству города. Тысячи полторы приходили. В одной и той же скудной экипировке ездили в метро. Никакой реакции от людей».

В середине 1990-х губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак решился на возрождение «Зенита»: вернул под эти цели легендарного для клуба Павла Садырина и пообещал ему два миллиона долларов на трансферы. В начале 1995-го обещанные Собчаком деньги появились – клуб начал спонсировать (видимо, принудительно ) «Лентрансгаз».

На футболках в том году спонсоры менялись стремительно.

Начинали с компании Marcopizzi Calzature (изделия из кожи), которая пришла еще в 1994-м.

Затем на месте спонсора оказался... adidas.

А доигрывали сезон уже с логотипом местной пивоваренной компании «Балтика».

Балтийское дерби тогда выглядело так: «Балтика» против «Зенита» с надписью «Балтика».

Самое интересное, что оба клуба в 1995-м бились за повышение и в итоге вместе вышли в элиту: «Балтика» с первого места, а «Зенит» с третьего (за счет расширения лиги).

В высшем дивизионе петербуржцы еще сезон продолжали играть с пивным лого.

Максим Боков вспоминал: «Когда «Балтика» стала титульным спонсором, мы поехали на выезд к «Алании». Нам перед играми дали по подарочной упаковке «Балтики» – от первой до семерки, в картонной коробке. Выходили на поле прямо с коробками пива».

В 1997-м надпись заменили на «Газпром Лентрансгаз», годом позже на «Газпром Газэнергофинанс», а в 2000-м пришел уже сам «Газпром». Наступила новая эпоха.

Три года назад «Зенит» и компания «Балтика» воссоединились

В 2021-м «Балтика» получила статус регионального партнера клуба. По условиям контракта безалкогольное пиво компании предоставлялось на всех домашних матчах команды в чемпионате и Кубке на протяжении трех сезонов: 2021/22, 2022/23 и 2023/24.

Стороны тогда же договорились о возможности расширения сотрудничества в случае снятия запрета на продажу алкоголя на стадионах.

Но пиво в российский футбол так пока и не вернулось.

В 1995-м «Зенит» пролез в РПЛ за счет расширения лиги: Мутко на радостях целовал Садырина, а Собчак помогал деньгами

Фото: ФК «Зенит»