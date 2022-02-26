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Алексу Фергюсону открыли памятник в «Абердине» и устроили стоячую овацию. Он последний, кто приводил к титулу клуб не из Глазго

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Вернулся домой.

Карьера Алекса Фергюсона настолько монументальна, что ему устанавили уже не один памятник.

На «Олд Траффорд» великого шотландца увековечили еще в 2012-м, а теперь его чествовали в «Абердине». В момент выхода 80-летнего тренера из подтрибунки болельщики аплодировали ему стоя. Билеты на церемонию разлетелись молниеносно.

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Главная часть возвращения домой – открытие памятника. Фергюсон сделал это лично:

На памятнике, где запечатлен молодой тренер, отражены все успехи его эпохи в «Абердине»: 3 чемпионства, 4 Кубка и Кубок лиги – внутри страны, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА – в Европе. Все это с 1978-го по 1986 год.

С тех пор «Абердин» больше не сверкал в еврокубках и ни разу не выигрывал титул. До Фергюсона клуб лишь раз побеждал в чемпионате – в 1955-м. А после сэра Алекса в шотландской лиге побеждали только «Селтик» и «Рейнджерс». Вот уже почти 40 лет никто не может повторить то, что удалось Фергюсону – разбить гегемонию клубов из Глазго.

«Абердин» тренировался на парковках и пляжах, а затем впервые за 15 лет отобрал титул у «Рейнджерс» и «Селтика»

Сейчас «Абердин» идет восьмым из 12 команд и даже не помышляет о чемпионстве. Примерно такая же ситуация была в момент прихода в клуб молодого Фергюсона в конце 70-х.

«Фанаты были рады, если мы завоевывали трофей раз в 6 лет: Кубок Лиги или Кубок Шотландии. Это считалось успехом! Многие футболисты играли просто ради зарплаты, но никто и не мечтал выиграть лигу», – вспоминал в документалке о Фергюсоне экс-игрок «Абердина» Гордон Стракан.

У «Абердина» не было базы, и клуб тренировался в парке у стадиона. По воспоминанием игроков, это было не очень удобно: перед началом тренировок приходилось убирать собачьи отходы с газона. Иногда занятия переносили на парковку у арены или на пляж, но у моря приходилось заканчивать, когда прилив подступал к воротам.

Фергюсону поначалу не нравился настрой команды: «Когда мы впервые сыграли на «Айброксе», то вырвали ничью на последних минутах. Игроки праздновали, прыгали по раздевалке, но я удивлялся: «Погодите, что вы празднуете? Это всего лишь ничья!» Для меня матч без победы – просто трата времени. Вместо того, чтоб «привносить в команду ментальность победителей», я всегда предлагал проект, который бы работал – и приносил результат. Ты должен был заработать право стать игроком «Абердина» при мне. Тренировки, скорость принятия решений, уровень концентрации – если ты все делаешь правильно, то и твоя психология улучшается».

Фергюсон заменил Билли Макнилла, который перешел в «Селтик». За плечами Фергюсона уже были четыре года тренерского опыта в «Сент-Миррене», но оттуда его уволили после ссоры с руководством. Все закончилось разбирательством комиссии по трудовым спорам, где будущую легенду описали как человека, не обладающего ни опытом, ни талантом, ни тренерскими навыками.

В «Сент-Миррене» Фергюсон без больших денег омолодил состав, поднял посещаемость в 10 раз, вывел команду в элитный дивизион Шотландии и спас клуб от вылета, но опытным игрокам «Абердина» этого было недостаточно. Они не воспринимали его всерьез.

В дебютном сезоне Фергюсона в «Абердине» клуб добрался до полуфинала Кубка Шотландии и финала Кубка лиги, но проиграл в обоих случаях, а в чемпионате занял лишь четвертое место. В следующем сезоне «Абердин» вновь проиграл в финале Кубка лиги.

Проект сработал на третий год: в сезоне-1979/80 «Абердин» выиграл чемпионат – впервые за 15 лет трофей уехал из Глазго. После этого Фергюсон наконец-то почувствовал уважение со стороны игроков: «Это было достижение, которое нас объединило. В конце концов, игроки поверили в меня».

Железная дисциплина уже тогда стала основой будущих успехов Фергюсона. Футболисты называли его «Неистовый Ферги». Например, он оштрафовал Джона Хьюитта только за то, что игрок обогнал его на скоростной магистрали. А в перерыве одного из матчей тренер пнул бак с водой в сторону игроков.

В 1983-м случился большой успех в Европе. В четвертьфинале Кубка кубков «Абердин» обыграл «Баварию» 3:2, в полуфинале прошел «Генк» (5:2), а в финале разобрался с «Реалом» (2:1). «Мы были прекрасны в том финале», – ностальгировал Фергюсон.

Чего не скажешь о финале Кубка Шотландии в том же сезоне. «Абердин» выиграл «Рейнджерс» 1:0, но после игры тренер был в ярости: «Мы были самой удачливой командой в мире: добиться результата при такой отвратительной игре. Миллер и Маклиш выиграли кубок для «Абердина». Мы не имеем права гордиться этим трофеем».

Фергюсон уточнял, почему неубедительная победа вызвала у него такой негатив: «Я хотел обыграть «Рейнджерс», всадить им нож в спину. Даже сильнее, чем доказать, что мы лучшая команда в Шотландии».

После завершения сезона-1985/86 «Тоттенхэм» и «Арсенал» предложили Фергюсону пост главного тренера, но договориться с шотландцем у них не вышло. Летом того же года появились слухи о возможном отъезде Фергюсона в «МЮ» на замену Рону Аткинсону. Все подтвердились – правда, назначение случилось лишь в ноябре, после увольнения Аткинсона.

Так началась главная история в карьере Фергюсона.

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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK /Allsport; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Manchester Daily Express/PERC200284, Bill Nicholson/ZUMAPRESS.com, Stephen Dobson via www.imago-ima/www.imago-images.de; East News/imago sportfotodienst/EAST NEWS

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