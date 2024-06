Зрители в Италии пользуются телетекстом в 2024 году – уже на смартфонах. Зачем?!

Этот пост написан генеральным директором Спортса. Стать генеральным директором Спортса может каждый – подписывайтесь на наши вакансии .

После финала Лиги Европы по телеграму пролетела фотография болельщика «Аталанты», который читал футбольные новости со смартфона через телетекст.

Телетекст – это сетевая служба телевизионной сети, с помощью которой в эфир передаются текст и несложные изображения. Телеканал BBC искал способ передавать в эфир субтитры и обнаружил, что незанятые телевизионные строки на экране можно использовать для большего – новостей, курсов валют, погоды. Те, кто постарше, наверняка помнят разноцветные клавиши на ТВ-пультах – управление навигацией внутри страниц телетекста. Пик технологии пришелся на 1990-е – например, в Британии в это время ее использовали 20 миллионов человек, то есть почти треть населения. В России телетекст был представлен на 31 ТВ-канале, включая Матч ТВ и Евроспорт. У каждого канала была отдельная команда, занимавшаяся телетекстом: новостники, журналисты, редакторы.

Основы для современного интернет-потребления спорта заложены именно там: в телетексте можно было узнать счет параллельных матчей, трансферы, новости. По сути, это первый second screen в истории спортивных медиа.

Самой известной службой телетекста была британская Ceefax от BBC. Наряду с игрой Subbuteo она регулярно появлялась в литературе про английский хулиганизм 80-х. Например, для героя книги Because my dad does телетекст был основным способом доступа к новостям о «Миллуолле» в легендарный для клуба сезон-1987/1988.

Эстетика Ceefax – это отдельное наслаждение и отдых глаз в эпоху ретины:

Ceefax перестали поддерживать проект в 2012-м, но в Италии телетекст работает и сейчас. Я поговорил с разработчиком приложения Витторией Сорберо из студии AstrovicApps, которое переложило его на смартфоны.

– Что побудило вас к созданию такого приложения: ностальгия, романтика или осознанный спрос на такой продукт на рынке?

– Конечно, не для спроса на рынке, который очень низок, а для связи с воспоминаниями о прошлом. Когда интернет еще не был широко распространен и для чтения подробных новостей приходилось ждать публикации в газетах, телетекст позволял просматривать их, сидя дома на диване. Я прекрасно помню времена, когда в старых телевизорах это работало очень медленно и громоздко. Прокрутка с одной страницы на другую могла занять почти минуту, поскольку система перезагружала все страницы. А нам это казалось супертехнологичным! Со временем стало работать быстрее. Во время матчей Серии А можно было увидеть все результаты, авторов голов, замены практически в реальном времени. Ничего лучшего и желать нельзя – это было фантастически! Безусловно, предшественник сегодняшних средств массовой информации.

– В Италии много спортивных медиа: Gazzetta, Diretta, Tutto Calcio – они широко освещают локальную повестку и хорошо адаптированы для мобильных устройств. Почему этот болельщик «Аталанты» выбрал ваше приложение?

– Да, спортивных СМИ сейчас очень много, все они очень хорошие и точно более современные. Но те, кто на несколько лет старше, как, наверное, тот болельщик «Аталанты», установили сильную эмоциональную связь с этим инструментом, которая со временем не изменилась. Именно это делает его привлекательным сегодня, и его используют самые ностальгирующие люди.

– Если это возможно, поделитесь цифрами – сколько людей пользуется вашим приложением каждый месяц?

– Их не так много, чуть больше 20 тысяч.

– А популярен ли оригинальный телетекст в Италии?

– Его в основном используют люди, которые ценили его в те годы, когда он был единственным интерактивным информационным инструментом. Молодые люди считают телетекст устаревшим и анахронизмом. На мой взгляд, его сильная сторона – синтез информации, изложенный в нескольких строках, которые быстро читаются.

– Расскажите о вашей студии. Большая ли у вас команда? Сколько вы лет на рынке? Какие еще приложения вы делаете? Телетекст – самое популярное?

– Я работаю фрилансером более 10 лет, работая в основном в других компаниях. Но в свободное время посвящаю себя разработке собственных приложений. Мое самое популярное – Big Days – Events Countdown, доступное как для iOS , так и для Android , скачанное более 5 миллионами человек по всему миру и переведенное на 11 языков, включая русский.

Моя карьера началась после посещения курсов мобильных разработчиков в 2012 году. Я еще даже не купил смартфон, как сразу после курса опубликовал приложение aMoney управления личными финансами, которое за несколько дней достигло первого места в рейтинге финансовых приложений в итальянском AppStore, получив множество обзоров и публикаций на основных технологических сайтах. Даже сейчас оно остается одним из самых загружаемых приложений в своей категории, несмотря на простой ретростиль. Другие мои приложения также были популярны в прошлом, например Perisfind, который скачали более 1 миллиона раз (в том числе 244 тысячи в России в 2016 году).

