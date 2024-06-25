«Мое сердце и для Германии, и для Англии». Мусиала мог играть в сборной Саутгейта

Джамал Мусиала ярко стартовал на Евро-2024 и даже заслужил сравнение с Андресом Иньестой. И заставил взгрустнуть фанатов сборной Англии.

Мусиала вырос в Англии, но до семи лет жил в Германии и говорил только на немецком

Пять лет назад самолет с Мусиалой приближался к Мюнхену – и 16-летний парень на борту все еще не был уверен, что принял верное решение. После восьми лет в академии «Челси», где он был одним из лучших, Джамал выбрал рискованный путь в профессиональный футбол – через «Баварию».

Время показало, что риск оправдался.

Джамал родился в Штутгарте в семье немки с польскими корнями Кэролин и британца нигерийского происхождения Дэниэла. Так что вариантов, за кого играть, было много. Но когда выяснилось, что растет вундеркинд, круг сузился до Германии и Англии.

До семи лет Мусиала жил в немецком городке Фульда, где и начал заниматься футболом. Но затем семья перебралась в Англию, так как мама поступила в Саутгемптонский университет.

«Я едва понимал, что мне говорили, – вспоминал Джамал в интервью The Athletic об адаптации в Англии. – Сначала общался только на эмоциональном уровне – мог понять язык ободряющих жестов, доброты, впечатлений, действий или просто улыбки.

Несмотря на то, что я был другим – маленьким мальчиком смешанного происхождения, который не мог говорить на языке, – я не чувствовал, что кто-то относится ко мне иначе. Я учился в обычной школе и очень хорошо помню, как получал стикер за каждое правильное предложение, которое написал. Эти маленькие жесты помогали мне очень быстро адаптироваться. Меня заставили чувствовать себя очень желанным гостем».

Вскоре Мусиала нашел любимый способ коммуникации: «Это футбол. Универсальный язык, на котором очень хорошо говорят в Англии».

Он провел год в академии «Саутгемптона», а затем его заметил скаут «Челси».

Все шло к игре за Англию, но в последний момент включились немцы: Йоахим Лев, партнеры по «Баварии» и даже связи с НБА

Мусиала играл за Англию U-15, U-16, U-17 и даже U-21. Сильно подружился с Джудом Беллингемом, а в 2019-м капитанил в сборной до 17 лет – как раз в матче против Германии.

При этом за немецкую U-16 он сыграл лишь две игры в 2018-м. Казалось, все идет к сборной Саутгейта, но в последний момент Немецкий футбольный союз (DFB) подсуетился и перехватил талант.

Но первый шаг сделал сам Мусиала, когда в 2019-м ушел из академии «Челси» в «Баварию». Мюнхенцы заполучили его всего за 170 тысяч фунтов. Конечно, лондонцы не хотели отпускать парня, который в 14 лет уже играл за «Челси» U-18, а в 13 вызывался в Англию U-15.

Но в «Баварии» убедили, что с ними больше шансов прорваться в основу. В разговоре с Fuldaer Zeitung Мусиала объяснил: «В Европе были и другие заинтересованные клубы, но я с детства любил «Баварию». Я не мог сказать нет.

Джамал попал в команду до 17 лет, которую тренировал Мирослав Клозе. Он забил три гола в трех стартовых матчах, а затем набрал 6+2 в 12 играх.

«В начале мне не хватало физической формы, – признавался Мусиала. – Пришлось поработать и над оборонительной игрой. Я многому научился у нападающего мирового класса (Мирослав Клозе, на тот момент был ассистентом тренера «Баварии» – Спортс). Например, решимости и спокойствию перед воротами».

Но очень быстро все в «Баварии» поняли, что перед ними большой талант. Всего за восемь месяцев он проделал путь с U-17 через U-19 и резервную команду в основу.

Летом 2020-го Мусиала заменил Томаса Мюллера и стал самым юным дебютантом «Баварии» в Бундеслиге (17 лет и 115 дней), а в феврале 2021-го забил «Лацио» в Лиге чемпионов в 17 лет и 363 дня – второй в списке самых молодых бомбардиров в истории всего турнира.

Параллельно Джамала вызвали в молодежную сборную Англии, где он в ноябре 2020-го даже забил Албании (5:0). Но немцы уже подготовили план-перехват. Ключевой оказалась встреча с Йоахимом Левом в январе 2021-го: тренер специально приехал в Мюнхен и сообщил Мусиале, что у него отличные шансы пробиться в основу Бундестим. На следующий день Лев публично объявил, что вызовет Джамала на мартовские матчи.

Bild писал, что немецкая федерация для переманивания Мусиалы использовала любовь игрока к НБА (она заметна по празднованиям голов на Евро-2024) и в частности к «Голден Стэйт». Через связи в «Голден Стэйт» заказали видео, в котором Стефен Карри и другие звезды говорят о желании познакомиться с Джамалом через общих немецких друзей.

А еще к вербовке присоединились одноклубники – Йозуа Киммих и Серж Гнабри. После такой обработки у Джамала не возникло сомнений – нужно играть за Германию.

«Я много думал об этом, – объяснял футболист решение. – Что лучше для моего будущего? Где у меня больше шансов играть? В конце концов, я просто прислушался к чувству, говорившему мне, что играть за Германию – правильное решение. Это страна, в которой я родился.

Но это непростое решение. Англия – мой дом. Трудно найти слова для того, чтобы объяснить, что Англия значит для меня, ведь у меня с этой страной связано так много позитивных воспоминаний. У меня есть сердце для Германии и сердце для Англии. Оба продолжают биться».

Саутгейт не скрывал грусть: «Нам бы, конечно, хотелось, чтобы он остался».

Харри Кейн недавно пошутил, что мог бы все исправить, если бы перешел в «Баварию» раньше: «Если бы я был здесь несколько лет назад, я мог бы обнять его за плечо и заполучить его для нас».

Мусиалу описывают как скромного парня, который сконцентрирован только на футболе. Он не забывает о «Челси» и Футбольной ассоциации Англии:

«Они для меня семья, и я уверен, что остаюсь ее членом, даже если меня там больше нет. Я бы не был там, где сейчас нахожусь, без доверия и поддержки «Челси» и ФА. Они сделали меня тем игроком, которым я сейчас являюсь».

Фото: Oliver Kaelke/Keystone Press Agency /Global Look Press ; Gettyimages /NurPhoto / Contributor, Alexander Hassenstein / Staff, Alex Grimm / Staff, Laurence Griffiths / Staff0