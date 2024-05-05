«Динамо» догнало лидеров РПЛ! Безумная концовка с «Сочи»: четыре гола после 83-й
Триллер!
«Динамо» обыграло «Сочи» в матче с бешеной концовкой – 3:2!
Как выдохнуть после этой игры? Четыре гола после 83-й минуты, таблица менялась каждые пять минут, итог – три лидера РПЛ набрали по 50 очков!
Какая же горячая концовка: «Сочи» дважды сравнивал после 83-й
Интрига закрутилась до максимума в самом-самом конце.
Хотя начиналось спокойно: с красивого гола Константина Тюкавина на 53-й пяткой с разворота. Нападающий вывел «Динамо» вперед – и заодно на первое место в чемпионате!
Дальше – настоящее безумие!
83-я минута: Сауль Гуарирапа вдруг сравнял на 83-й и скинул москвичей с первого места.
85-я минута: прошло всего чуть-чуть, и Бителло замкнул наброс Муми Нгамале. Снова «Динамо» в лидерах.
90-я минута: «Сочи» перевернул все еще раз: Игнасио Сааведра подобрал мяч после углового и положил издали!
90+5: Нгамале получил мяч от Эли Дасы и прошил в дальний! А-а-а-а, теперь-то все?
Все: «Динамо» догнало лидеров! Ранее оступился «Краснодар», влетевший дома 0:1 «Ахмату».
«Зенит» еще может перехватить лидерство: 6 мая сыграет с «Факелом»
Пока что все не окончательно.
● «Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» (по 50 очков), но пока уступает им по дополнительным показателям. Дело в том, что не все соперники провели одинаково матчей: в таком случае считается количество побед и разница мячей.
У «Зенита» больше побед – 15. У «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (41-26, 43-33). Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье.
● «Динамо» выиграло четыре матча подряд в лиге впервые с ноября-декабря 2023-го. Тогда такую же серию выдала команда Сандро Шварца.
А часто «Динамо» лидировало в РПЛ?
Александр Дорский в шоке: «Такое было лишь четырежды в истории лиги! И это с учетом первого места после первого тура сезона-2014/15 – тогда вынесли 7:3 «Ростов».
Еще три случая, когда лидировало «Динамо»:
● после 2-го тура в сезоне-2009;
● после 4-го тура в сезоне-2009;
● после 5-го тура в сезоне-2021/22».
Теперь может и в сезоне-2023/24.
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Вот по чему Динамо на первом месте:
Там считается разница очков при играх друг с другом в этой тройке. У Динамо 6 за счёт двух побед над Зенитом, у Зенита 4 (победа и ничья с Краснодаром), у Краснодара 4 (победа над Динамо и ничья с Зенитом) если в конце будет равенство очков между всеми тремя командами, то определяющее влияние будет иметь матч последнего тура между Динамо и Краснодаром, при победе Краснодара он будет первым, при ничье или победе Динамо, Динамо
Но всё равно Динамо первый. У них шесть очков в матчах против Зенита и Краснодара. У Зенита всего четыре (все против Краснодара), у Краснодара тоже четыре очка (но только одно над Зенитом), посему всё так.