«Динамо» догнало лидеров РПЛ! Безумная концовка с «Сочи»: четыре гола после 83-й

Триллер!

«Динамо» обыграло «Сочи» в матче с бешеной концовкой – 3:2!

Как выдохнуть после этой игры? Четыре гола после 83-й минуты, таблица менялась каждые пять минут, итог – три лидера РПЛ набрали по 50 очков!

Какая же горячая концовка: «Сочи» дважды сравнивал после 83-й

Интрига закрутилась до максимума в самом-самом конце.

Хотя начиналось спокойно: с красивого гола Константина Тюкавина на 53-й пяткой с разворота. Нападающий вывел «Динамо» вперед – и заодно на первое место в чемпионате!

Дальше – настоящее безумие!

83-я минута : Сауль Гуарирапа вдруг сравнял на 83-й и скинул москвичей с первого места.

85-я минута : прошло всего чуть-чуть, и Бителло замкнул наброс Муми Нгамале. Снова «Динамо» в лидерах.

90-я минута : «Сочи» перевернул все еще раз: Игнасио Сааведра подобрал мяч после углового и положил издали!

90+5 : Нгамале получил мяч от Эли Дасы и прошил в дальний! А-а-а-а, теперь-то все?

Все: «Динамо» догнало лидеров! Ранее оступился «Краснодар», влетевший дома 0:1 «Ахмату».

«Зенит» еще может перехватить лидерство: 6 мая сыграет с «Факелом»

Пока что все не окончательно.

● «Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» (по 50 очков), но пока уступает им по дополнительным показателям. Дело в том, что не все соперники провели одинаково матчей: в таком случае считается количество побед и разница мячей.

У «Зенита» больше побед – 15. У «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (41-26, 43-33). Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье.

● «Динамо» выиграло четыре матча подряд в лиге впервые с ноября-декабря 2023-го. Тогда такую же серию выдала команда Сандро Шварца.

А часто «Динамо» лидировало в РПЛ?

Александр Дорский в шоке: «Такое было лишь четырежды в истории лиги! И это с учетом первого места после первого тура сезона-2014/15 – тогда вынесли 7:3 «Ростов».

Еще три случая, когда лидировало «Динамо»:

● после 2-го тура в сезоне-2009;

● после 4-го тура в сезоне-2009;

● после 5-го тура в сезоне-2021/22».

Теперь может и в сезоне-2023/24.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко