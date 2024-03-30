«Рядом София: она спасла мою семью». Виктор Гусев встретился с девушкой, выведшей его из «Крокуса»

И парнем, который спас десятки жизней.

Во время международной паузы в РПЛ случился страшный теракт в «Крокус Сити» – 144 человека погибли.

Жертв могло бы быть больше, если бы не работники центра – многие из них выводили целые группы людей и так спасали жизни. Cреди таких героев администратор вип-ложи София Мейер и школьник-гардеробщик Артем Донсков – «Динамо» пригласило их на матч против «Ростова».

Комментатор Виктор Гусев был в «Крокусе» на том самом концерте и спасся как раз благодаря помощи Софии Мейер.

На матче «Динамо» – «Ростов» они впервые увиделись после того страшного дня.

«Жена делает фото: еще не видит того, что начинается. То, что уже видим мы». Гусев вышел из «Крокуса» только благодаря Софии

Футбольный комментатор пришел на концерт любимой группы «Пикник». И был в зале, когда началась стрельба. Он опубликовал фотографии с концерта и поделился тем, как выжил.

«Ложа «Крокуса». Сразу после 20:00 в ту страшную пятницу. Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере… И то, что уже видим мы...

Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница «Крокуса» сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению.

Имя Софии позже сумеет разыскать Сергей Светлаков, с которым, в числе еще примерно двадцати других гостей «Пикника», мы уже готовились к самому худшему… На выходе из кошмарного фойе – следы босых ног. Это женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать из ада. Мы-то выбрались, с нами-то в итоге все хорошо, но…», – написал он в инстаграме.

А вот детали страшного дня глазами Софии, она поделилась с «Метро»: «Они были со мной в группе, которая спускалась по эвакуационной лестнице. Вместе со всеми помогали баррикадировать двери, вели себя сдержанно, не теряли самообладания. В тот момент со мной находились настоящие мужчины и сильные духом женщины. Спасибо им!»

26 марта и Софию, и сотрудника гардероба Артема Донскова наградили в Общественной палате РФ медалями.

Церемония «Динамо» в память о жертвах «Крокуса»:

Матчем «Динамо» в Москве возвращался футбол. И клуб сделал все, чтобы почтить память жертв, поблагодарить действовавших ответственно работников «Крокуса» и поддержать пострадавших. Например, клуб передаст всю выручку от матча с «Ростовом» семьям, которые затронул теракт.

Еще один шаг – как раз приглашения Артема Донскова и Софии Мейер. Им устроили встречу с Виктором Гусевым. Комментатор поблагодарил людей, спасших десятки или даже сотни жизней.

Помимо них позвали Максима Ледовского – хирурга красногорской большицы, принимавшей раненных. Он ударил в традиционый динамовский гонг. А всем сдавшим кровь болельщикам приготовили абонементы на оставшиеся матчи сезона.

Перед матчем провели минуту молчания. На стадионе звучала песня Марка Бернеса «Журавли» – проникновенно.

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Игроки вышли в футболках как раз с журавлями – символом жизни даже в страшных обстоятельствах.

Перед свистком на поле вышел Виктор Гусев вместе с Софией и Донсковым. Комментатор произнес пронзительную речь.

«Я никогда не волновался, стоя у кромки поля нашего родного «Динамо». Но сейчас у меня дрожат руки. Рядом со мной София, ровно неделю назад, примерно в это время, она спасла мою семью», – сказал Виктор Михайлович. И попросил зрителей обнять друг друга в знак единения и взаимной поддержки.

Виктор Гусев и Артем Донсков нанесли символический первый удар по мячу.

И начался футбол...

Кстати, Донсков, выводивший людей во время нападения, уже сходил на матч баскетбольного ЦСКА – юноша интересуется баскетболом

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Фото: instagram.com/fcdynamo ; instagram.com/victormgusev