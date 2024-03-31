Как дела у Слуцкого в Китае? Он стартовал идеально!

Следующий матч покажем на Спортсе.

Леонид Слуцкий шикарно стартовал в «Шанхай Шеньхуа»: в первой официальной игре взял Суперкубок (1:0 с «Шанхай Порт»), а затем дважды победил в чемпионате.

После двух туров команда Слуцкого лидирует и единственная идет без потерь.

Три из четырех голов «Шеньхуа» забил бразилец. Команда побеждает только всухую

Слуцкий начал чемпионат с выездных 2:0 с «Мэйчжоу Хакка» – по голу в каждом из таймов забил бразильский нападающий Андре Луис. Затем «Шеньхуа» принял «Циндао Юс Айленд» – снова 2:0, отличились швейцарский форвард Сефас Малеле и все тот же Луис.

Посмотрите, например, на красивые разрезающие пасы команды Слуцкого и довольно стильные голы из штрафной, особенно второй.

«Прежде всего, мы очень рады, что пропустили ноль голов в трех играх. Это заслуга не только вратаря или защитников, но и всей команды», – сказал Слуцкий после победы.

Малеле и Луису по 30 лет. Бразилец начинал в «Гремио», поездил по арендам, а в 2018-м перебрался в португальский «Шавеш». В Португалии Андре задержался на шесть лет: поиграл как в высшем, так и во втором дивизионах. Больше всего забивал во втором: 14 голов в 27 матчах чемпионата-2022/23, 11 мячей в 24 играх сезона-2019/20. В апреле 2019-го из-за бактериального менингита Луис провел три дня в искусственной коме, а затем еще два в реанимации. Остаток сезона бразилец пропустил.

В Китай Луис переехал в конце января-2024. Пока старт идеальный: три гола в двух матчах лиги.

Про Малеле мы уже кратко рассказывали, так как он забил победный мяч в Суперкубке. Сефас родился в Анголе, но в детстве переехал с семьей в Швейцарию, где начал заниматься футболом в «Базеле». Еще в академии перспективного юношу перехватил «Палермо», в 2013-м 19-летним парнем интересовался «Наполи». Но большой европейской карьеры не сложилось: нападающий играл в малоизвестных командах Португалии, Румынии и Саудовской Аравии.

В «Шанхай» форвард перебрался весной 2023-го: у него уже 17 голов и пять ассистов за 35 матчей.

«Никто не говорит на английском, но все мило кивают и выполняют требования». Впечатления Слуцкого

Слуцкий подхватил команду, которая в прошлом году заняла пятое место. Нынешний состав также пятый по стоимости, а легионеров в команде меньше, чем у конкурентов (пять при семи возможных).

В сборную Китая на мартовские игры с Сингапуром вызвано пять игроков «Шеньхуа» (еще две команды делегировали по шесть футболистов). Легионеры команды в сборные не вызываются.

Слуцкий пока всем доволен. На ютуб-шоу «Суперлига» он кратко поделился впечатлениями с Артемом Дзюбой: «Все прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются и выполняют требования, в отличие от некоторых российских футболистов».

В интервью «Лиге Ставок» Слуцкий подробнее рассказывал о культурных особенностях работы в Китае по сравнению с его опытом в Англии и Нидерландах:

«Общение с иностранцами легче. Во-первых, у меня нет языкового барьера с ними. Во-вторых, естественно, они придерживаются тех же правил, что были в Англии и в Голландии. С китайскими игроками сложнее. Нужно понять, в каком виде им необходимо доносить информацию. Ты не должен использовать «если», «в таком случае», «когда». Должна быть прямая информация. Им сложнее понимать аллегории и большое количество вариантов. Поэтому я не должен это использовать.

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Китай – страна собраний, четких директив, соподчинения. С одной стороны, это упрощает работу, потому что они не имеют права ослушаться того, что я им говорю. И не будут как голландцы, у которых постоянный вопрос был «Почему?» Например, я говорил им, что мы используем такой-то вариант игры. Они спрашивали: «Почему? Докажи нам, что это работает». Здесь безоценочные суждения. Тренер говорит – нужно делать.

Сложнее, потому что творческая часть уменьшается. Ты должен постоянно им доказывать примерами правоту, чтобы у них переросло в понимание того, насколько это важно. Специфика большая. Но все равно я полагаю, что тренер может быть успешен в любой стране с любыми игроками. Вопрос в том, как быстро ты добьешься оптимальной коммуникации».

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В матчах «Шанхая» Слуцкого происходит много любопытного. Например, в прошлом туре за игру было сразу пять попаданий в штанги/перекладины (надо звать Дмитрия Шнякина комментировать?), причем две из них – подряд после одного удара со штрафного. Посмотрите, как эффектно. Повторы в китайской Суперлиге, кстати, тоже шикарные.

В воскресенье, 31 марта в 14:35 мск, Слуцкого ждет первое серьезное испытание в чемпионате: выезд к «Шандунь Тайшань» – второй команде (как в таблице, так и по стоимости состава). Она недавно играла в четвертьфинале азиатской ЛЧ – правда, вылетела от японской «Йокогамы» (1:2 и 0:1).

Этот матч «Шанхай Шеньхуа» мы покажем в прямом эфире на Спортсе . Его прокомментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Насколько мощный состав у Слуцкого в Китае?

Фото: Shenhua FC