Лига с самым необычным форматом: в группах Паулисты команды не играют между собой. Мы ее теперь показываем

Есть логика.

Теперь на Sports.ru есть эксклюзивные трансляции – мы начинаем с бразильской лиги Паулиста. Вот первый матч под комментарий Вадима Лукомского.

Этот турнир – чемпионат штата Сан-Паулу, он независим от единой бразильской Серии А. И там крайне необычный, даже странный формат. Вроде бы групповой этап и плей-офф, но по уникальной схеме.

16 команд разбиты на четыре группы, но у каждой – 12 матчей, причем со всеми, кроме соседей по группе.

Да, команды одной группы не играют друг с другом. Как это работает?

Сами группы тут нужны ради формирования пар плей-офф, а список соперников для группового этапа формируется от обратного: со всеми, кто не с тобой в группе, обязательно по одному матчу.

Таблицы групп при этом есть, для борьбы за плей-офф нужно быть первым или вторым – то есть опередить тех, с кем сам не играешь. Но в этом тоже есть логика: в итоге все проводят матчи с одинаковыми соперниками.

Зато с соседом по группе обязательно пересечешься в четвертьфинале: первые две команды каждой группы играют между собой. То есть А1 – с А2, B1 – с B2 и так далее.

Вот как это выглядит схематично.

Откуда взялся такой формат? Хотели урезать количество матчей, гарантировали игры большой четверки между собой

До 2013-го 20 команд штата играли просто однокруговой турнир с 19 матчами, а восемь лучших выходили в четвертьфинал. Но бразильцы задумались о смене формата – в том числе перед ЧМ-2014, чтобы разгрузить календарь.

В 2013-м создали движение Bom Senso, туда вошли игроки крупных бразильских клубов – они боролись за улучшение условий. Требовали и сокращения количества матчей, в среднем у самых успешных клубов могло доходить до 80. Бразильская футбольная конфедерация предложила играть максимум 65.

Бразильскую Серию А тогда трогать не стали – оставили 38 туров. А чемпионат штата Паулиста чуть сократили: сделали четыре группы по пять команд, каждой оставили по 15 матчей (против пяти соперников из трех других групп) вместо 19 и завершили сезон раньше на месяц – в середине апреля вместо середины мая.

Изменения поддержали не только клубы, но и спонсоры трансляций.

Вероятно, тут еще часть мотивации – зрелищность. Четыре главных клуба в штате – «Коринтианс», «Палмейрас», «Сантос» и «Сан-Паулу» – сеят так, чтобы они были в разных группах. Это с одной стороны значит, что на групповом этапе каждый точно сыграет с каждым, а с другой – дает шансы на то, что все они теоретически могут выйти в полуфинал, тогда развязка максимально элитная для болельщиков и партнеров турнира.

Когда реформу внедряли, бразильские медиа задумались: а если команды одной группы выиграют все матчи и финишируют с одинаковым количеством очков, в то время как команды из другой всем проиграют? Пришлось бы отсекать две успешных и брать в плей-офф двоих провалившихся. Но все же такие расклады признали слишком маловероятными.

Формат немного докручивали: урезали число участников с 20 до 16 («для повышения конкурентности»), внедрили двухматчевый плей-офф, но модернизировали и его до нынешних 1/4 и 1/2 финала в один матч и только финал дом-выезд.

Чемпионаты штатов – место экспериментов. Сколько же всего перепробовали!

В чемпионатах штата пробовали совершенно разные форматы. Принцип с матчами против команд из других групп существовал и раньше, просто игры внутри групп, конечно, тоже.

Примеры разных лет:

● В 1990-м было две группы по 12 команд, которые проводили по 23 матча – по одному против каждого. Дальше проводили еще один групповой раунд, но уже только внутри групп, затем – финал между победителями групп.

● В 1991-м собрали две группы по 14 команд, каждый проводил 26 матчей, просто в два круга. И еще один групповой этап.

● Сезон-1995: одна лига из 16 команд – каждый с каждым по два раза, 30 туров. Плюс второй групповой этап.

● Сезон-1997: 23 матча каждому, по одной встрече с соперником из своей группы (7) и по две – с командами из другой (16).

● В 2000-м при четырех группах по четыре команды выдумали способ дать всем по десять матчей. Дважды с командами из своей группы (шесть) и по разу с конкретной другой группой (четыре).

● В 2001-м провели простой однокруговой турнир среди 16 команд – по 15 матчей. Годом позже – двухкруговой среди 11 участников (22 матча). В 2000-е лига Паулиста превратилась в однокруговой турнир на 20 команд с плей-офф.

В таком виде лига просуществовала до 2014-го, а затем изменился до того, с чем мы знакомились сейчас.

Фото: Roberto Casimiro, Pedro Teixeira/Global Look Press; Gettyimages.ru/Allsport UK