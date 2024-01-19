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Ушел из «Сити» ради «Юнайтед»! Кто теперь будет топ-менеджером «МЮ»

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Омар Беррада – новый гендиректор «Манчестер Юнайтед», об этом уже сообщил клуб. Очень серьезный шаг – приглашение успешного руководителя из клуба-конкурента, ведь Беррада более десяти лет работал на «Манчестер Сити».

«МЮ» представил его опытным руководителем, но не сообщил, когда он приступает к работе

Беррада меняет Ричарда Арнольда. «МЮ» в заявлении описал новичка так: «Будучи одним из самых опытных футбольных руководителей на высшем уровне европейского футбола, Омар обладает богатым футбольным и коммерческим опытом, хорошим послужным списком и страстью к тому, чтобы возглавить процесс изменений в клубе.

В настоящее время он занимает должность директора по футбольным операциям в City Football Group, контролируя 11 клубов на пяти континентах, а до этого занимал руководящие посты в «Барселоне».

Планируется, что в «МЮ» он будет руководить обоими направлениями, войдет в совет директоров и будет подотчетен новым владельцам». «МЮ» утверждает цель: «Клуб намерен вернуть футбол и результаты на поле в центр всего, что мы делаем. Назначение Омара Беррады – первый шаг на этом пути».

Позже станет известно, когда Беррада вступит в должность. Скорее всего, это произойдет летом – перед стартом нового сезона. Фактически Беррада – это первое серьезное назначение в клуб после покупки Джимом Рэтклиффом 25% акций «МЮ».

Зачем Беррада понадобился «МЮ»: опыт в двух направлениях

«МЮ» искал именно такого кандидата – который бы имел опыт работы в футбольной сфере, но был способен управлять бизнесом. Успехи в «Ман Сити» и «Барселона» – отличная характеристика. Тогда возникает вопрос: зачем ему самому переходить в «МЮ»?

Sky Sports пишет, что Беррада заинтересовался проектом «МЮ». Он был назначен с подачи INEOS, компании Рэтклиффа, причем процесс переговоров прошел достаточно быстро и тихо, не получив огласки.

Журналист The Athletic Сэм Ли назвал шоковой реакцию в «Ман Сити» на решение Беррады. «Думаю, все предполагали, что однажды он сменит спортивного директора «Сити» Чики Бегиристайна», – добавил он. При этом The Athletic пишет, что отношение к Берраде из-за перехода в «МЮ» не стало враждебным, напротив, клуб тактично отреагировал на это событие. «Сити» теряет ценного сотрудника, но не беспокоится, выделяя сильную управленческую команду, которая справится без Беррады.

Беррада – марокканец, который захотел учиться в Европе, а не в США, попал в «Барселону» из интернет-компании и уехал за вызовом в «Сити»

Больше штрихов к портрету успешного управленца.

Беррада – марокканец, родившийся в Париже и выросший в США. Изначально планировал стать инженером, а в университете Массачусетса уже через полгода понял, что профессия ему не подходит.

В интервью EU Business School в 2020 году Беррарда рассказал, что стремление поехать в Европу привело его в эту школу по совету друга. На последний год трехлетнего обучения он выбрал Барселону, где симпатизировал футбольному клубу. Причины: можно выучить испанский язык и заодно смотреть хороший футбол вживую.

Беррада стажировался в Honda, но интересовался растущими возможностями интернета и перешел в компанию World Online, которая позже была продана Tiscali. Именно в Tiscali Беррада познакомился с будущей женой. В телекоммуникационном секторе у него пятилетний опыт работы.

В 2004 году «Барселона» расширила маркетинговый отдел – и Берраду позвал с собой бывший босс из Tiscali, который стал в клубе директором по маркетингу. О «Барсе» Беррада шутил так: «Вероятно, я бы и бесплатно туда перешел – повезло, что мне предложили зарплату».

На второй день работы Беррада записался на языковые курсы. Сейчас он свободно говорит на четырех языках: на каталанском, английском, французском и испанском.

Беррада проработал в «Барселоне» с 2004 года почти восемь лет до ухода в 2011-м – как раз застал одну из лучших эпох (если не самую лучшую) в истории клуба. Там он был старшим менеджером по развитию медиа-бизнеса и руководителем отдела спонсорских программ, вел переговоры по сделкам с крупнейшими мировыми брендами.

В 2011 году Беррада перебрался в «Сити»: «Я хотел работать в Премьер-лиге. До сих пор не знаю, как удалось убедить жену поменять погоду в Барселоне на погоду в Великобритании, но каким-то образом я это сделал».

В «Сити» получил должность руководителя отдела международного развития бизнеса, директора по партнерским продажам, коммерческого директора City Football Marketing, а в сентябре 2016 года стал главным операционным директором «Ман Сити». В 2020-м он возглавил футбольные операцим всего City Football Marketing.

Он тесно сотрудничал с Бегиристайном по трансферам и контрактам. Бегиристайн объяснял потенциальному новичку футбольные моменты и отвечал на вопросы о тактике, а деловая сторона была полем деятельности Беррады.

Едва ли не главная информация, которую вы прочитаете везде: Беррада участвовал в подписании в «Ман Сити» Эрлинга Холанда, разговаривая с Мино Райолой еще в феврале 2022-го, а первым трансфером, в котором Беррада принял активное участие, был переход Эмерика Лапорта зимой 2018-го. Есть и неудачный пример – не удалось договориться с окружением Илкая Гюндогана о продлении контракта, но это как раз редкий случай, когда Беррада не достиг цели.

Что важнее в сравнении: «Ман Сити» за последние десять лет управлялся гораздо лучше «МЮ», а произошло это благодаря сильной команде управляющих, одним из главных в которой был Беррада. Напомним также, что в ноябре 2023 года «Ман Сити» отчитался о рекордных доходах в истории английского футбола.

Всего у Беррады 11 лет работы на руководящих должностях в спортивной индустрии. Он набрался большого опыта ведения переговоров о сложных и инновационных партнерствах с ведущими брендами и компаниями. Летом 2023-го у Беррады были предложения из клубов АПЛ, МЛС и даже из другого вида спорта – НФЛ, но он их отклонил.

У Беррады были твиты о «МЮ» – и не в поддержку клуба

В твиттере Беррады раскопали твит о «МЮ» в 2014 году – там была ссылка на статью The Guardian с комментарием «как они попали в такую передрягу?» Статья именно так и называлась, а в ней описывались неудачи «МЮ» при Дэвиде Мойесе.

Было еще два – поинтереснее: в 2012-м Беррада писал, что застрял в аэропорту из-за снега и смотрит матч «МЮ» против «Челси», надеясь, что «МЮ» проиграет. Через год рассказал, как пересмотрел финал Лиги чемпионов между «МЮ» и «Баварией»: «Уже и забыл, что «Бавария» действительно должна была победить в той игре».

Что еще обсуждают в соцсетях: количество подписчиков в твиттере Беррады после его перехода в «МЮ» резко взметнулось вверх – было примерно девять тысяч, а стало почти 30 тысяч.

Принципы работы Беррады – страсть, развитие связей, выход из зоны комфорта

В одном из интервью он рассказывал об этом.

Первый принцип – страсть к работе, даже в сложные времена. Еще в World Online компанию штормило и приходилось проходить через разные испытания – она в итоге была продана Tiscali. Но тот же страстный настрой перекинулся и на работу в спортивной индустрии – энтузиазм позволял справляться с трудностями, просыпаться каждый день с желанием работать дальше.

Второй совет – развитие профессиональных связей: «Никогда не знаешь, кто окажется тем человеком, который предложит вам вариант для развития карьеры». Беррада считает, что в его карьере сыграл фактор удачи, вспоминая, как он оказался в «Барселоне».

Выход из зоны комфорта – еще один принцип. Именно это заставило его бросить суперуспешный клуб («Барселону» в 2011-м), покинуть любимый город и рискнуть ради незнакомого проекта и совсем другого места – перебраться в Манчестер.

Ему захотелось попробовать что-то новое – бросить вызов самому себе в другой среде и в другой обстановке: «В «Барселоне» мы чуть ли не выбирать могли, с какими спонсорами работать. В «Сити» некоторые бренды не открыли нам дверь – нужно было проявлять больше креатива».

Кстати, из «Сити» Беррада едва ли не ушел через год после переезда – его позвали в спортивное агентство в Швейцарии, там было и больше денег, и больше ответственности. В последний момент он передумал – и в итоге более десяти лет проработал в «Ман Сити», став причастным к мощному развитию клуба за это время.

Его совет: «Насколько можно, бросайте вызов себе и выходите из зоны комфорта, потому что это заставит вас расти лично и профессионально и позволит полностью раскрыть потенциал». Кажется, теперь мы понимаем еще один (если не главный!) мотив для ухода Беррады в «МЮ».

Еще один совет для тех, кто хочет развиваться в спорте – стараться найти конкретную роль. Беррада считает, что сейчас у студентов гораздо больше возможностей в спортивном менеджменте, больше аналитических вакансий. Стоит попробовать, чтобы найти подходящую для себя должность, полагаясь на свои качества.

Говоря о City Football Group, Беррада озвучил, что компания считает главными у новичков такие качества, как способность адаптироваться к различным странам и культурам, гибкость, умение быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, желание учиться и повышать квалификацию.

Три ключевых принципа лидерства по мнению Беррады: четкий план, личный пример, умение сотрудничать.

В «Ман Сити» Берраду сильно ценили. The Athletic процитировал мнения людей, которые с ним работали: «Он был в «Сити» еще до Феррана Сориано и Бегиристайна. Но если бы до вчерашнего дня вы спросили кого-нибудь в клубе, кто потенциально мог бы их заменить, ответ был бы: «Беррада».

«Хороший и честный управляющий», – есть такая цитата. И еще: «Не самая крупная фигура, но организован и разбирается в мелочах. Он спокоен в стрессовых ситуациях и не просто хорош в футболе, но и отлично разбирается в бизнесе. Всегда присутствовало ощущение, что он амбициозен и хочет где-нибудь поработать главным».

Теперь у Беррады точно будет такая возможность.

Фото: Natalie Mincher/Global Look PressGettyimages.ru/Mike Egerton; AFP/PAUL CURRIE

25 комментариев
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Преподавал мне в 2010 в Европейском Университете в Барселоне. Очень умный мужик!
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новости в этом году о МЮ радуют всё больше и больше, в добавок этим летом мы наконец таки попрощаемся с огромным количеством балласта в составе и похоже реально начнутся светлые времена
+23
0
+23
мю нужно еще несколько толковых людей, особенно в отдел по трансферам, а то те кто там щас сидят просто деньги получают низачто
+17
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+17
Когда клуб переманивает топ менеджера у прямого конкурента, особенно когда конкурент - один из лучших клубов мира, это очень серьезная заявка. Похоже, у МЮ появилась реальная надежда восстать из пепла
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+9
Ответ Мирзоанис Якубов
Блин, если его реально не заслали в "МЮ" шпионом, чтобы окончательно развалить некогда великий клуб, то это первая победа INEOS и лично сэра Джима! Первая и сразу такая гигантская! Что ж господа, желаем удачи в уборке авгиевых конюшен!
просто в сити у него не было возможности продвинуться на ведущие роли, Чики и Сориано застолбили свои места. все занято. а в МЮ сходу одна из главных ролей в клубе. вот и перешёл.
+9
0
+9
Ответ Тюменский медвежонок
новости в этом году о МЮ радуют всё больше и больше, в добавок этим летом мы наконец таки попрощаемся с огромным количеством балласта в составе и похоже реально начнутся светлые времена
я это сразу скажу после увольнения Мёрто.
+9
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+9
Еще один лысый шарлатан 🧑‍🦲
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ну если выход из зоны комфорта это главный критерий, то в МЮ как раз ему место :)
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"Ман Сити» за последние десять лет управлялся гораздо лучше «МЮ»." Наконец то пошло признание, что Сити хорошо управляется:)
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+3
Ответ Moonshiner
"Ман Сити» за последние десять лет управлялся гораздо лучше «МЮ»." Наконец то пошло признание, что Сити хорошо управляется:)
Любой адекват, включая болел МЮ, знает, что в Сити - возможно, самая эффективная управленческая система в мировом футболе на сегодняшний день.
+3
0
+3
Ответ Nhz
мю нужно еще несколько толковых людей, особенно в отдел по трансферам, а то те кто там щас сидят просто деньги получают низачто
это должность спортдира.
Мне и самому интересно кого пригласят.
По слухам, сэр Джим хочет позвать Эшфорда с Ньюкасла.
Надеюсь сработаются.
А всех дружков Вудварта списать в утиль.
+3
0
+3
Команда Рэтклиффа очень чисто, спокойно и без шума сработала! Что безумно контрастирует с МЮ последних 10 лет. За это просто респект! Надеюсь Беррада принесет пользу клубу, и МЮ выберется из управленческого бардака Глейзеров.
+4
-1
+3
Похоже МЮ действительно меняются … удачи 👍 забеспокоюсь когда уволят Тен Хага
+2
0
+2
у меня есть Беррада и я скажу тебе да!
+1
0
+1
Блин, если его реально не заслали в "МЮ" шпионом, чтобы окончательно развалить некогда великий клуб, то это первая победа INEOS и лично сэра Джима! Первая и сразу такая гигантская!

Что ж господа, желаем удачи в уборке авгиевых конюшен!
+2
-1
+1
Ответ a2wai
Чтобы выйти из бардака, нужно, чтобы клуб сменил целиком владельца. Пока у Глейзеров мажоритарный пакет акций, в клубе будет бардак.
Глейзеры сейчас чисто номинально будут в клубе присутствовать, ожидая, пока цены на акции повысятся, чтоб слить свой мажоритарный пакет Рэтклиффу подороже.
Всё управление клубом отдается Рэтклиффу и нанятым им людям..
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Это Рубиалес?
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Ответ Nhz
мю нужно еще несколько толковых людей, особенно в отдел по трансферам, а то те кто там щас сидят просто деньги получают низачто
Ну, вот Омар Беррада и займётся их поиском. Очевидно, что он будет собирать новую команду профессионалов под себя.
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Надеюсь карьера будет как у Вудворда
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Ответ Лев Мунблит
Преподавал мне в 2010 в Европейском Университете в Барселоне. Очень умный мужик!
На какой программе учились, если не секрет?
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Ответ PredatorMax
Команда Рэтклиффа очень чисто, спокойно и без шума сработала! Что безумно контрастирует с МЮ последних 10 лет. За это просто респект! Надеюсь Беррада принесет пользу клубу, и МЮ выберется из управленческого бардака Глейзеров.
Чтобы выйти из бардака, нужно, чтобы клуб сменил целиком владельца.

Пока у Глейзеров мажоритарный пакет акций, в клубе будет бардак.
+1
-1
0
Ответ PredatorMax
Глейзеры сейчас чисто номинально будут в клубе присутствовать, ожидая, пока цены на акции повысятся, чтоб слить свой мажоритарный пакет Рэтклиффу подороже. Всё управление клубом отдается Рэтклиффу и нанятым им людям..
Это все красиво выглядит на словах, но по факту мажоритарный владелец акций в любой момент может сказать свое фи, из-за чего Гарри Повар и компания могут не провести что-то свое.

То, что они сейчас привели функционера из Сити это здорово и круто, но без перехода к Ретклиффу хотя бы мажоритарного пакета акций это пока только начало пути из бардака.
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Ответ Evgen_Hazard
Это Рубиалес?
Нет, это Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии.
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