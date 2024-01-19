Ушел из «Сити» ради «Юнайтед»! Кто теперь будет топ-менеджером «МЮ»

Омар Беррада – новый гендиректор «Манчестер Юнайтед», об этом уже сообщил клуб. Очень серьезный шаг – приглашение успешного руководителя из клуба-конкурента, ведь Беррада более десяти лет работал на «Манчестер Сити».

«МЮ» представил его опытным руководителем, но не сообщил, когда он приступает к работе

Беррада меняет Ричарда Арнольда. «МЮ» в заявлении описал новичка так: «Будучи одним из самых опытных футбольных руководителей на высшем уровне европейского футбола, Омар обладает богатым футбольным и коммерческим опытом, хорошим послужным списком и страстью к тому, чтобы возглавить процесс изменений в клубе.

В настоящее время он занимает должность директора по футбольным операциям в City Football Group, контролируя 11 клубов на пяти континентах, а до этого занимал руководящие посты в «Барселоне».

Планируется, что в «МЮ» он будет руководить обоими направлениями, войдет в совет директоров и будет подотчетен новым владельцам». «МЮ» утверждает цель: «Клуб намерен вернуть футбол и результаты на поле в центр всего, что мы делаем. Назначение Омара Беррады – первый шаг на этом пути».

Позже станет известно, когда Беррада вступит в должность. Скорее всего, это произойдет летом – перед стартом нового сезона. Фактически Беррада – это первое серьезное назначение в клуб после покупки Джимом Рэтклиффом 25% акций «МЮ».

Зачем Беррада понадобился «МЮ»: опыт в двух направлениях

«МЮ» искал именно такого кандидата – который бы имел опыт работы в футбольной сфере, но был способен управлять бизнесом. Успехи в «Ман Сити» и «Барселона» – отличная характеристика. Тогда возникает вопрос: зачем ему самому переходить в «МЮ»?

Sky Sports пишет, что Беррада заинтересовался проектом «МЮ». Он был назначен с подачи INEOS, компании Рэтклиффа, причем процесс переговоров прошел достаточно быстро и тихо, не получив огласки.

Журналист The Athletic Сэм Ли назвал шоковой реакцию в «Ман Сити» на решение Беррады. «Думаю, все предполагали, что однажды он сменит спортивного директора «Сити» Чики Бегиристайна», – добавил он. При этом The Athletic пишет, что отношение к Берраде из-за перехода в «МЮ» не стало враждебным, напротив, клуб тактично отреагировал на это событие. «Сити» теряет ценного сотрудника, но не беспокоится, выделяя сильную управленческую команду, которая справится без Беррады.

Беррада – марокканец, который захотел учиться в Европе, а не в США, попал в «Барселону» из интернет-компании и уехал за вызовом в «Сити»

Больше штрихов к портрету успешного управленца.

Беррада – марокканец, родившийся в Париже и выросший в США. Изначально планировал стать инженером, а в университете Массачусетса уже через полгода понял, что профессия ему не подходит.

В интервью EU Business School в 2020 году Беррарда рассказал, что стремление поехать в Европу привело его в эту школу по совету друга. На последний год трехлетнего обучения он выбрал Барселону, где симпатизировал футбольному клубу. Причины: можно выучить испанский язык и заодно смотреть хороший футбол вживую.

Беррада стажировался в Honda, но интересовался растущими возможностями интернета и перешел в компанию World Online, которая позже была продана Tiscali. Именно в Tiscali Беррада познакомился с будущей женой. В телекоммуникационном секторе у него пятилетний опыт работы.

В 2004 году «Барселона» расширила маркетинговый отдел – и Берраду позвал с собой бывший босс из Tiscali, который стал в клубе директором по маркетингу. О «Барсе» Беррада шутил так: «Вероятно, я бы и бесплатно туда перешел – повезло, что мне предложили зарплату».

На второй день работы Беррада записался на языковые курсы. Сейчас он свободно говорит на четырех языках: на каталанском, английском, французском и испанском.

Беррада проработал в «Барселоне» с 2004 года почти восемь лет до ухода в 2011-м – как раз застал одну из лучших эпох (если не самую лучшую) в истории клуба. Там он был старшим менеджером по развитию медиа-бизнеса и руководителем отдела спонсорских программ, вел переговоры по сделкам с крупнейшими мировыми брендами.

В 2011 году Беррада перебрался в «Сити»: «Я хотел работать в Премьер-лиге. До сих пор не знаю, как удалось убедить жену поменять погоду в Барселоне на погоду в Великобритании, но каким-то образом я это сделал».

В «Сити» получил должность руководителя отдела международного развития бизнеса, директора по партнерским продажам, коммерческого директора City Football Marketing, а в сентябре 2016 года стал главным операционным директором «Ман Сити». В 2020-м он возглавил футбольные операцим всего City Football Marketing.

Он тесно сотрудничал с Бегиристайном по трансферам и контрактам. Бегиристайн объяснял потенциальному новичку футбольные моменты и отвечал на вопросы о тактике, а деловая сторона была полем деятельности Беррады.

Едва ли не главная информация, которую вы прочитаете везде: Беррада участвовал в подписании в «Ман Сити» Эрлинга Холанда, разговаривая с Мино Райолой еще в феврале 2022-го, а первым трансфером, в котором Беррада принял активное участие, был переход Эмерика Лапорта зимой 2018-го. Есть и неудачный пример – не удалось договориться с окружением Илкая Гюндогана о продлении контракта, но это как раз редкий случай, когда Беррада не достиг цели.

Что важнее в сравнении: «Ман Сити» за последние десять лет управлялся гораздо лучше «МЮ», а произошло это благодаря сильной команде управляющих, одним из главных в которой был Беррада. Напомним также, что в ноябре 2023 года «Ман Сити» отчитался о рекордных доходах в истории английского футбола.

Всего у Беррады 11 лет работы на руководящих должностях в спортивной индустрии. Он набрался большого опыта ведения переговоров о сложных и инновационных партнерствах с ведущими брендами и компаниями. Летом 2023-го у Беррады были предложения из клубов АПЛ, МЛС и даже из другого вида спорта – НФЛ, но он их отклонил.

У Беррады были твиты о «МЮ» – и не в поддержку клуба

В твиттере Беррады раскопали твит о «МЮ» в 2014 году – там была ссылка на статью The Guardian с комментарием «как они попали в такую передрягу?» Статья именно так и называлась, а в ней описывались неудачи «МЮ» при Дэвиде Мойесе.

Было еще два – поинтереснее: в 2012-м Беррада писал, что застрял в аэропорту из-за снега и смотрит матч «МЮ» против «Челси», надеясь, что «МЮ» проиграет. Через год рассказал, как пересмотрел финал Лиги чемпионов между «МЮ» и «Баварией»: «Уже и забыл, что «Бавария» действительно должна была победить в той игре».

Что еще обсуждают в соцсетях: количество подписчиков в твиттере Беррады после его перехода в «МЮ» резко взметнулось вверх – было примерно девять тысяч, а стало почти 30 тысяч.

Принципы работы Беррады – страсть, развитие связей, выход из зоны комфорта

В одном из интервью он рассказывал об этом.

Первый принцип – страсть к работе, даже в сложные времена. Еще в World Online компанию штормило и приходилось проходить через разные испытания – она в итоге была продана Tiscali. Но тот же страстный настрой перекинулся и на работу в спортивной индустрии – энтузиазм позволял справляться с трудностями, просыпаться каждый день с желанием работать дальше.

Второй совет – развитие профессиональных связей: «Никогда не знаешь, кто окажется тем человеком, который предложит вам вариант для развития карьеры». Беррада считает, что в его карьере сыграл фактор удачи, вспоминая, как он оказался в «Барселоне».

Выход из зоны комфорта – еще один принцип. Именно это заставило его бросить суперуспешный клуб («Барселону» в 2011-м), покинуть любимый город и рискнуть ради незнакомого проекта и совсем другого места – перебраться в Манчестер.

Ему захотелось попробовать что-то новое – бросить вызов самому себе в другой среде и в другой обстановке: «В «Барселоне» мы чуть ли не выбирать могли, с какими спонсорами работать. В «Сити» некоторые бренды не открыли нам дверь – нужно было проявлять больше креатива».

Кстати, из «Сити» Беррада едва ли не ушел через год после переезда – его позвали в спортивное агентство в Швейцарии, там было и больше денег, и больше ответственности. В последний момент он передумал – и в итоге более десяти лет проработал в «Ман Сити», став причастным к мощному развитию клуба за это время.

Его совет: «Насколько можно, бросайте вызов себе и выходите из зоны комфорта, потому что это заставит вас расти лично и профессионально и позволит полностью раскрыть потенциал». Кажется, теперь мы понимаем еще один (если не главный!) мотив для ухода Беррады в «МЮ».

Еще один совет для тех, кто хочет развиваться в спорте – стараться найти конкретную роль. Беррада считает, что сейчас у студентов гораздо больше возможностей в спортивном менеджменте, больше аналитических вакансий. Стоит попробовать, чтобы найти подходящую для себя должность, полагаясь на свои качества.

Говоря о City Football Group, Беррада озвучил, что компания считает главными у новичков такие качества, как способность адаптироваться к различным странам и культурам, гибкость, умение быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, желание учиться и повышать квалификацию.

Три ключевых принципа лидерства по мнению Беррады: четкий план, личный пример, умение сотрудничать.

В «Ман Сити» Берраду сильно ценили. The Athletic процитировал мнения людей, которые с ним работали: «Он был в «Сити» еще до Феррана Сориано и Бегиристайна. Но если бы до вчерашнего дня вы спросили кого-нибудь в клубе, кто потенциально мог бы их заменить, ответ был бы: «Беррада».

«Хороший и честный управляющий», – есть такая цитата. И еще: «Не самая крупная фигура, но организован и разбирается в мелочах. Он спокоен в стрессовых ситуациях и не просто хорош в футболе, но и отлично разбирается в бизнесе. Всегда присутствовало ощущение, что он амбициозен и хочет где-нибудь поработать главным».

Теперь у Беррады точно будет такая возможность.

Фото: Natalie Mincher/Global Look Press; Gettyimages.ru/Mike Egerton; AFP/PAUL CURRIE