Клопп позвал Эрикссона в «Ливерпуль» − главным тренером на день. Швед мечтал об этом всю жизнь

Красивый жест, который вы ждали.

Недавно Свен-Йоран Эрикссон признался – он умирает. У тренера рак в терминальной стадии, в лучшем случае врачи прогнозируют еще год жизни.

Самое большое сожаление в карьере – так и не возглавил «Ливерпуль»

В интервью Sky Sports 75-летний швед рассказал о болезни и самом большом сожалении в карьере.

«Я всегда мечтал тренировать «Ливерпуль», – признался Свен-Йоран. – Отец до сих пор болеет за клуб, и я тоже всегда поддерживал их. Так что да, я мечтал тренировать «Ливерпуль», но этого уже никогда не случится».

В комментариях вы понадеялись, что клуб и Юрген Клопп исполнят мечту Эрикссона.

И они не подвели.

Эрикссон готов возглавить «Ливерпуль» в матче легенд. А Клопп пригласил тренера занять его место на день

23 марта на «Энфилде» запланирован благотворительный матч, в котором легенды «Ливерпуля» примут легенд «Аякса». The Times пишет, что английский клуб уже связался с семьей Эрикссона, чтобы обсудить, позволит ли здоровье тренеру возглавить команду в этой игре.

Юрген Клопп тоже отреагировал, пригласив коллегу на день возглавить «Ливерпуль»:

«Мы никогда не встречались, но, очевидно, это была очень трогательная новость. Я впервые услышал о его восхищении и любви к «Ливерпулю», о том, что он был фанатом клуба всю жизнь. Я слышал про идею с матчем легенд, но не отвечаю за это, поэтому ничего не могу здесь сказать.

Единственное, что я могу предложить: он точно может приехать сюда, посидеть на моем месте в офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Мы покажем ему здесь все, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Уверен, он может приехать и провести здесь несколько замечательных часов».

Эрикссон уже трижды работал на «Энфилде»: в 2001-м, 2002-м и 2006-м он руководил на этом стадионе сборной Англии (против Финляндии, Парагвая и Уругвая).

И тренер уже отреагировал на возможность возглавить команду легенд «Ливерпуля» в марте: «Меня пригласили посмотреть эту игру, и это было бы здорово, потому что там будет много отличных футболистов. Мне предложат стать их тренером? Я никогда этого не слышал. Но, конечно, я бы согласился! Это всегда было моей мечтой, сном. Но я не жалуюсь, у меня было много хороших команд – сборных и клубов, так что я счастлив».

Фото: Michael Erichsen/Global Look Press