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Клопп позвал Эрикссона в «Ливерпуль» − главным тренером на день. Швед мечтал об этом всю жизнь

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Красивый жест, который вы ждали.

Недавно Свен-Йоран Эрикссон признался – он умирает. У тренера рак в терминальной стадии, в лучшем случае врачи прогнозируют еще год жизни.

Самое большое сожаление в карьере – так и не возглавил «Ливерпуль»

В интервью Sky Sports 75-летний швед рассказал о болезни и самом большом сожалении в карьере.

«Я всегда мечтал тренировать «Ливерпуль», – признался Свен-Йоран. – Отец до сих пор болеет за клуб, и я тоже всегда поддерживал их. Так что да, я мечтал тренировать «Ливерпуль», но этого уже никогда не случится».

В комментариях вы понадеялись, что клуб и Юрген Клопп исполнят мечту Эрикссона.

И они не подвели.

Эрикссон готов возглавить «Ливерпуль» в матче легенд. А Клопп пригласил тренера занять его место на день

23 марта на «Энфилде» запланирован благотворительный матч, в котором легенды «Ливерпуля» примут легенд «Аякса». The Times пишет, что английский клуб уже связался с семьей Эрикссона, чтобы обсудить, позволит ли здоровье тренеру возглавить команду в этой игре.

Юрген Клопп тоже отреагировал, пригласив коллегу на день возглавить «Ливерпуль»:

«Мы никогда не встречались, но, очевидно, это была очень трогательная новость. Я впервые услышал о его восхищении и любви к «Ливерпулю», о том, что он был фанатом клуба всю жизнь. Я слышал про идею с матчем легенд, но не отвечаю за это, поэтому ничего не могу здесь сказать.

Единственное, что я могу предложить: он точно может приехать сюда, посидеть на моем месте в офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Мы покажем ему здесь все, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Уверен, он может приехать и провести здесь несколько замечательных часов».

Эрикссон уже трижды работал на «Энфилде»: в 2001-м, 2002-м и 2006-м он руководил на этом стадионе сборной Англии (против Финляндии, Парагвая и Уругвая).

И тренер уже отреагировал на возможность возглавить команду легенд «Ливерпуля» в марте: «Меня пригласили посмотреть эту игру, и это было бы здорово, потому что там будет много отличных футболистов. Мне предложат стать их тренером? Я никогда этого не слышал. Но, конечно, я бы согласился! Это всегда было моей мечтой, сном. Но я не жалуюсь, у меня было много хороших команд – сборных и клубов, так что я счастлив».

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Первый успех Эрикссона – Кубок УЕФА с полулюбительским «Гетеборгом». Команду называли последними пролетариями футбола

Фото: Michael Erichsen/Global Look Press

31 комментарий
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Трогательная история большой мечты и большой печали…
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0
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Это действительно красивый, человеческий поступок.
+60
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браво,Ливерпуль!
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Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий скрыт
В чем подлость? Дать порадоваться умирающему человеку? Вот гады!
+34
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+33
40 лет назад скромный Гетеборг, который возглавлял Эриксон, обыграл в финале кубка УЕФА Гамбург. С Хрубешем, Кальтцем, Магатом... чемпионами Европы, одним из лучших клубов мира того времени. 3:0 в гостях. Это было чудо. на следующий год немцы выиграли КЧ. А в получинале Гетеборг "трахнул" Кайзерслаутерн, который "вынес" Спартак. Это был один из лучших тренеров мира, который добивался чудес не смотря на деньги. В отличие от Фергюссона - он себя не реализовал по полной. Хотя он поднял Лацио до чемпионства, единственного за полвека.
+25
-2
+23
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий скрыт
Даже если так,я думаю человеку будет приятно прожить свое последнее время, сделавший то о чем он мечтал...
+19
-1
+18
Эриксен - это Легендарный тренер. Так-то лучший тренер СерииА -2000 с выигрышем скудетто с Лацио. Это в те времена - сильнейшая лига мира - Ювентус с Зиданом, Милан с Шевченко, Рома с Тотти и Кафу, Интер с Роналдо, Фиорентина с Батистутой, Парма еще была с россыпью игроков по типу Каннаваро и Буфона на воротах.
А выиграл Эриксен с Лацио у которого Манчини был и становились суперзвездами Вьери с Недведом. Так что - он побеждал уже там где победить трудно, врачи могут говорить что угодно - год, но чудес никто не отменял.
+8
0
+8
Ответ Картман
40 лет назад скромный Гетеборг, который возглавлял Эриксон, обыграл в финале кубка УЕФА Гамбург. С Хрубешем, Кальтцем, Магатом... чемпионами Европы, одним из лучших клубов мира того времени. 3:0 в гостях. Это было чудо. на следующий год немцы выиграли КЧ. А в получинале Гетеборг "трахнул" Кайзерслаутерн, который "вынес" Спартак. Это был один из лучших тренеров мира, который добивался чудес не смотря на деньги. В отличие от Фергюссона - он себя не реализовал по полной. Хотя он поднял Лацио до чемпионства, единственного за полвека.
Да. Помню. У меня даже фото было из Стадиона. В черно-синей форме Гетеборг. Только не знал никогда, что Эриксон был у той команды тренер. Уважение огромное!
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+7
У меня аж слеза появилась. Блин!!!

Очень хотел бы посмотреть эту игру и на команду легенд во главе Эрикссона.
+5
-1
+4
Клопп, «Ливерпуль», мои аплодисменты!👏
Очень человеческий поступок, молодцы!
+6
-2
+4
Ответ Картман
40 лет назад скромный Гетеборг, который возглавлял Эриксон, обыграл в финале кубка УЕФА Гамбург. С Хрубешем, Кальтцем, Магатом... чемпионами Европы, одним из лучших клубов мира того времени. 3:0 в гостях. Это было чудо. на следующий год немцы выиграли КЧ. А в получинале Гетеборг "трахнул" Кайзерслаутерн, который "вынес" Спартак. Это был один из лучших тренеров мира, который добивался чудес не смотря на деньги. В отличие от Фергюссона - он себя не реализовал по полной. Хотя он поднял Лацио до чемпионства, единственного за полвека.
да он попал еще на мутную сборную Англии тогда, конечно — классное, но неудачливое поколение, попавшее на с топовых Францию, Бразилию, Португалию
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+4
красивый жест,браво Ливерпуль!
+4
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+3
Какой же Клопп человечный!
+4
-1
+3
Ливерпуль велик!
Клопп - человечище!
+4
-1
+3
Ответ swerh
Сколько же лет отцу 75-летнего Эрикссона, если он до сих пор за Ливер болеет...
В статье Дениса Романцова говорилось, что Свен родился, когдп отцу было то ли 18, то ли 19
+3
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+3
Это одновременно мило и очень грустно. Надеюсь, с матчем легенд все получится и фанаты смогут достойно проводить его
+3
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+2
Какой же Клопп - Дед Мороз
--------
... сборной Англией...
поправьте. Глаз режет 😞
+3
-1
+2
Вот уж действительно YNWA
+1
0
+1
До слёз жалко человека.
+1
0
+1
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий скрыт
Если бы не предложили ничего - выползут такие же кадры и выбросят: это ничего не стоило бы клубу и Клоппу, негодяи!)
+1
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Ответ Coment
Юрген если читаешь мою сообщение то знай... что я хочу меня тоже пригласили на один матч в составе Ливерпуля под номером 9. Нет, врачи мне не сказали что я умираю. Просто это мечта)))
Как только он досмотрит сериал "Друзья" в русской озвучке, сразу ответит)
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Ответ igls54
Какой же Клопп - Дед Мороз -------- ... сборной Англией... поправьте. Глаз режет 😞
Спамишь, режет глаза
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Естественно матч Англии и Бразилии на второй плане.
Мечты должны сбываться, пусть и перед уходом...
Пожелаю Свэну-Йорану Эрикссону скопить сил для исполнения этой мечты.
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Всё-таки, футбол-это больше, чем жизнь...
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Юрген если читаешь мою сообщение то знай... что я хочу меня тоже пригласили на один матч в составе Ливерпуля под номером 9. Нет, врачи мне не сказали что я умираю. Просто это мечта)))
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Достойно со стороны Ливерпуля. Ждём март
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Сколько же лет отцу 75-летнего Эрикссона, если он до сих пор за Ливер болеет...
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Надеюсь, так и случится
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