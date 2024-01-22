Фофана из «Челси» сбил на машине известного актера – еще год назад. Но игрок не виновен

Защитник «Челси» Уэсли Фофана перешел летом 2022-го из «Лестера» за гигантские 80 млн евро, а через несколько месяцев вляпался в инцидент, который только через год с небольшим стал известен публично.

Фофана сбил человека, но не виноват в этом.

Пострадавший не успел сесть в такси

Актер Дин Гаффни выходил из ночного заведения и вызвал такси. Уже готов был сесть – и был сбит «Ламборгини», подлетев на капот. За рулем сидел Фофана.

Гаффни потерял сознание, его отвезли в больницу, где ввели обезболивающие препараты. Потом пришлось лечить сломанную ключицу.

Гаффни не знал, что водителем был Фофана, а футболист ничего не знал об актере. Сообщается, что Фофана прошел проверку на алкоголь на месте происшествия и при этом не понес ответственности за инцидент. The Sun со ссылкой на источник рассказал: «Это был несчастный случай, сам же Дин считает, что ему повезло в том, что он остался жив».

Выяснилось, что Фофана не виноват – просто Гаффни неожиданно вышел на дорогу на пути его машины. Это произошло в декабре 2022 года. Вину ни на кого не возложили.

Гаффни – болельщик «Брентфорда» – позже шутил, что известного фаната чуть не прибила звезда соседского футбольного клуба.

Актер часто попадает в аварии

45-летний Гаффни – звезда британской мыльной оперы «Жители Ист-Энда», у которой более 6500 серий. В сериале он снимался десять лет и потом вернулся еще на полтора года, но дальше с ним не продлили контракт. Причина – выпрашивал у незнакомой девушки эротические фотографии через соцсети. Произошло это после разрыва с подругой.

В 2013 году Гаффни попал в автокатастрофу и получил серьезную травму головы – не пристегнулся. Позже признался, что ему повезло: «Если бы [удар пришелся] на один дюйм выше – у меня было бы повреждение мозга, а на один дюйм ниже – я бы ослеп».

Через четыре года у него на девять месяцев отобрали права, а в 2019-м было сразу две аварии: одна на трассе, другая – у телестудии. Через три года случилось столкновение с Фофана.

Фофана все еще лечится – он не играл с прошлого лета

Защитник «Челси» закончил сезон-2022/23 и сыграл за сборную Франции против Гибралтара в июне, а через месяц порвал крестообразную связку. Клуб тут же приобрел на замену Акселя Дисаси, который начал карьеру в АПЛ с гола «Ливерпулю» в первом матче.

Маурисио Почеттино осенью говорил, что еще ждет Фофана в этом сезоне. В ноябре Уэсли выкладывал в соцсетях фотографии с пробежек. Но пока прогнозов никто не дает. А «Челси» без него идет восьмым в таблице АПЛ.

Обидно и то, что шансы попасть на Евро-2024 – минимальные. Хотя у него всего одна игра за сборную Франции, он уже неоднократно вызывался на матчи квалификации. Теперь будет сложно успеть восстановиться и набрать форму до июня.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling