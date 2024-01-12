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Самые прибыльные академии: «Барса» сильно отстала от «Реала», «Челси» – в топ-5, «Бенфика» – лидер

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В тройке есть «Аякс» и «Лион».

Рейтинг 100 самых прибыльных футбольных академий мира – итог новой работы Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Там учтены доходы от трансферов за игроков, которые провели в академиях не менее трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года.

Список составлен на основе десятилетней статистики.

Полная версия доступна тут, а мы выбрали самое главное. Вот топ-20 с общими суммами и средней стоимостью одного воспитанника.

Пройдемся по основным лигам-поставщикам. 

Что еще бросилось в глаза.

● В общей таблице лидируют клубы из Португалии и Нидерландов, но в первой десятке сразу три из Англии – наибольшее представительство одной страны в верхней части рейтинга. Всего в сотне 20 клубов из АПЛ, по 11 из Ла Лиги и Лиги 1, девять от Серии А и Бразилии, на один меньше – Аргентина, семеро представляют Бундеслигу.

● Из других стран в таблице «Шахтер» (130 млн) и киевское «Динамо» (82), «Индепендьенте дель Валье», Эквадор (86), «Копенгаген», Дания (81), «Брюгге» и «Стандард», Бельгия (по 72), «Базель», Швейцария (70), «Пеньяроль», Уругвай (68), «Хайдук», Хорватия (62), «Пачука», Мексима (59), «Лех», Польша (59), «Насьональ», Уругвай (56) и «Партизан», Сербия (55).

Российские клубы в рейтинг не попали.

● 30 и более воспитанников за эти десять лет продали восемь клубов. Лидер – «Аякс», 36 игроков. На одного меньше у «Интера» и «Ромы», на два – у «Аталанты». У «Лиона» 32 продажи, у «Спортинга» – 31, а у «Бенфики» и «Ривер Плейта» – по 30.

● В период с 2014-го по 2018-й лидер по продажам – «Монако» (261 млн), причем отрыв очень заметный – дальше «Спортинг» со 189 млн. Впрочем, объяснимо – в тот период за 180 миллионов ушел Килиан Мбаппе.

За отрезок с 2019-го до 2023-го первая «Бенфика» (335 млн), а дальше «Челси» (307 млн). Португальцы продавали за 71 млн Рубена Диаша и за 127 – Жоау Феликса, а «Челси» выручил 64 млн за Мэйсона Маунта и 41 млн за Тэмми Абрахама.

Топ-20 самых прибыльных академий мира за 2015-2021-й: «Бенфика» – первая, «Реал» рядом, «Аталанта» выше «Барсы»

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Фото: Gettyimages/Octavio Passos

17 комментариев
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"которые провели в академиях не менее трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года"
Покупают практически готовый материал и выдают за своих воспитанников
В условной Боавиште чувак играл с 7 до 15, фактически там базу получил, но воспитанник купившей его Бенфике))
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Барса своих не продает))

А вообще немного странный подсчет, я так понимаю, ведь в относительно взрослом возрасте может прийти перспективный игрок, которые потом будет перепродан. И за счет одно-двух таких игроков условная Астон Вилла может взлететь в рейтинге.

Все же реальный уровень академий нужно как-то по-другому оценивать
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Ответ JENNINGS
А говорят, у «Реала» нет академии и собственных воспитанников )))
Так не говорят, говорят то, что воспитанников в старте нет) Если я не ошибаюсь, за лет 10 в основе Реала был только один воспитанник и это Карвахаль.
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Ответ Хызыр
Важно отметить, что такие клубы как Аякс или Бенфика очень часто продают своих воспитанников, поэтому они на первых местах. В тоже время топ клубы держат своих сильных воспитанников у себя. Например, Бенфика уже бы давно продала Педри, Гави и Араухо, но Барса их держит у себя.
Араухо, Педри - не воспитанники «Барсы»
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В тегах баскетбольный реал мадрид 😂
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забавно, что в таблице по аргентинским клубам у Расинга лого Расинга Сантандер из Испании
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0
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Важно отметить, что такие клубы как Аякс или Бенфика очень часто продают своих воспитанников, поэтому они на первых местах. В тоже время топ клубы держат своих сильных воспитанников у себя. Например, Бенфика уже бы давно продала Педри, Гави и Араухо, но Барса их держит у себя.
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Странно не видеть в рейтинге Арсенал. Раньше частенько хороших воспитанников растили и продавали.
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Ответ Иван Баланар
Ну да, ноунейму со спортс.ру виднее же, как оценивать. Главное, чтобы твой любимый кабинет не был на дне списка. у барсы абсолютно рандомно выстрелило одно поколение игроков, очень хороших, бесспорно, но воплей было столько, будто это реально отлаженный конвейер ТОП уровня.
справедливости ради, академия Барселоны уже много лет поставляет топовых воспитанников в основную команду. В том числе много молодежи и в последние годы.
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Ответ Иван Баланар
Ну да, ноунейму со спортс.ру виднее же, как оценивать. Главное, чтобы твой любимый кабинет не был на дне списка. у барсы абсолютно рандомно выстрелило одно поколение игроков, очень хороших, бесспорно, но воплей было столько, будто это реально отлаженный конвейер ТОП уровня.
А при чём тут кабинеты и прочее? Я согласен, что система оценки никуда не годиться. Вот, например, в 199 млн. Ливерпуля точно есть 49 (вроде бы) миллионов, которые в 2015 Сити за Стерлинга заплатили. Только сам Рахим в Ливерпуль пришёл в 2010 году только в 16 лет. А считается "воспитанником".
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Ответ JENNINGS
Ну, если брать именно 10 лет, то явно больше) Касильяс был основным вплоть до ухода в 2015-м. Периодически играли (и до сих пор) выходят в старте Начо и Васкес, прекрасные игроки. А так, «Реал» – лидер по воспитанникам в лигах топ-5
Это все же больше игроки запаса, нежели основы.
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Ответ Хызыр
Важно отметить, что такие клубы как Аякс или Бенфика очень часто продают своих воспитанников, поэтому они на первых местах. В тоже время топ клубы держат своих сильных воспитанников у себя. Например, Бенфика уже бы давно продала Педри, Гави и Араухо, но Барса их держит у себя.
Вот только ни Педри, ни Араухо не являются воспитанниками Барсы. Первый воспитанник Лас-Пальмас, а второй Рентистас.
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