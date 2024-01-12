Самые прибыльные академии: «Барса» сильно отстала от «Реала», «Челси» – в топ-5, «Бенфика» – лидер

В тройке есть «Аякс» и «Лион».

Рейтинг 100 самых прибыльных футбольных академий мира – итог новой работы Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Там учтены доходы от трансферов за игроков, которые провели в академиях не менее трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года.

Список составлен на основе десятилетней статистики.

Полная версия доступна тут, а мы выбрали самое главное. Вот топ-20 с общими суммами и средней стоимостью одного воспитанника.

Пройдемся по основным лигам-поставщикам.

Что еще бросилось в глаза.

● В общей таблице лидируют клубы из Португалии и Нидерландов, но в первой десятке сразу три из Англии – наибольшее представительство одной страны в верхней части рейтинга. Всего в сотне 20 клубов из АПЛ, по 11 из Ла Лиги и Лиги 1, девять от Серии А и Бразилии, на один меньше – Аргентина, семеро представляют Бундеслигу.

● Из других стран в таблице «Шахтер» (130 млн) и киевское «Динамо» (82), «Индепендьенте дель Валье», Эквадор (86), «Копенгаген», Дания (81), «Брюгге» и «Стандард», Бельгия (по 72), «Базель», Швейцария (70), «Пеньяроль», Уругвай (68), «Хайдук», Хорватия (62), «Пачука», Мексима (59), «Лех», Польша (59), «Насьональ», Уругвай (56) и «Партизан», Сербия (55).

Российские клубы в рейтинг не попали.

● 30 и более воспитанников за эти десять лет продали восемь клубов. Лидер – «Аякс», 36 игроков. На одного меньше у «Интера» и «Ромы», на два – у «Аталанты». У «Лиона» 32 продажи, у «Спортинга» – 31, а у «Бенфики» и «Ривер Плейта» – по 30.

● В период с 2014-го по 2018-й лидер по продажам – «Монако» (261 млн), причем отрыв очень заметный – дальше «Спортинг» со 189 млн. Впрочем, объяснимо – в тот период за 180 миллионов ушел Килиан Мбаппе.

За отрезок с 2019-го до 2023-го первая «Бенфика» (335 млн), а дальше «Челси» (307 млн). Португальцы продавали за 71 млн Рубена Диаша и за 127 – Жоау Феликса, а «Челси» выручил 64 млн за Мэйсона Маунта и 41 млн за Тэмми Абрахама.

Фото: Gettyimages/Octavio Passos