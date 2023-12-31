Лучший бомбардир года: Роналду, Холанд, Мбаппе или Кейн? Вот развязка

Финальные цифры.

Всю концовку 2023-го мы наблюдали за неофициальной, но очень любопытной гонкой: кто забьет больше всех за календарный год.

Выиграл Криштиану Роналду!

Сравнивать не всегда просто, турниры у всех разные. У Эрлинга Холанда и Харри Кейна разве что совпадают АПЛ и Лига чемпионов, плюс у всех четверых были матчи квалификации Евро.

Кто в каком турнире сколько забил за год?

У всех есть больше одного хет-трика – по три у Холанда, Кейна и Мбаппе, два у Роналду. Мбаппе лидирует по дублям (12), у Криша их 11, Эрлинг и Харри – по девять.

Холанд и Мбаппе сделали по пента-трику: норвежец в плей-офф ЛЧ «Лейпцигу», француз – любительскому «Пеи-де-Кассель» в Кубке. У Роналду был покер уже в третьей игре за «Аль-Наср», а вот Кейн не забивал больше трех.

Форвард «Сити» одинаково хорош в разных сезонах АПЛ: 15 голов в прошлом турнире за 2023-й и 14 в новом. У Кейна 17 английских мячей и уже 21 в Бундеслиге. Роналду тоже лучше удается новый сезон: 14 мячей против 20.

Холанд – король Лиги чемпионов: семь голов в весеннем плей-офф и еще пять в осенней группе. Кейн в 2023-м забил все за «Баварию» (четыре), у Мбаппе всего три ЛЧ-гола за год. Роналду пока до конца не освоился в азиатской ЛЧ: только три гола в 2023-м.

Криштиану и Кейн забивали в четырех клубных турнирах, Холанд – в трех, а в трех других молчал (Суперкубки Европы и Англии, Кубок лиги). Мбаппе сыграл только в трех, голы везде.

Кейн – лидер по матчам с голами, у него 36. Роналду отстает на оду, у Холанда и Мбаппе по 31 игре с забитыми.

Кстати, Кейну и Мбаппе можно дописать еще по одному голу за сборную – оба забивали Шотландии в товарищеских матчах, их мы в расчет не брали (но это бы и не повлияло на лидерство).

Холанда сильно подкосила травма в конце года. Если бы Эрлинг просто сохранил темп – гол в АПЛ каждые 93 минуты, гол в ЛЧ каждые 83 – смог бы выиграть бомбардирскую гонку, добавил бы три мяча в чемпионате и один в Лиге чемпионов. К тому же пропустил он серию матчей с нетоповыми соперниками: «Лутон», «Шеффилд», «Пэлас», «Эвертон».

Но воображаемая «Золотая бутса»-2023 – у Криштиану!

Фото: Ralf Ibing/Global Look Press; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh