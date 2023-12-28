10,3 млн евро – цена состава «Шанхай Шеньхуа». Самая дешевая иностранная команда Слуцкого

«Халл» и «Витесс» в разы дороже.

Леонид Слуцкий снова в деле – взялся за «Шанхай Шеньхуа».

В Китае тренер столкнется не только с культурными различиями, но и с качественными: из всех его иностранных клубов у нынешнего самый бедный состав, причем с отрывом. Оцените разницу.

В «Шанхай Шеньхуа» нет звезд. Но некоторые поиграли в топ-лигах Европы

В «Шанхай Шеньхуа» пять легионеров – максимум от лимита. Звезд нет: самый прославленный – полузащитник Ибраим Амаду, накопивший более сотни матчей за «Лилль». Француз заскакивал в «Нанси», «Севилью», «Норвич» и другие более скромные клубы.

Остальные игроки известны меньше: американец Макарио Хинг-Гловер мелькал на Балканах и в Финляндии, в Китае проводит первый сезон. Нападающий Сефас Малеле поиграл за «Палермо» (был интерес от «Наполи»), но засверкал в Китае: 15 голов и 4 ассиста в 32 матчах, один из лидеров «Шанхай Шеньхуа».

Полузащитник Жоау Тейшейра начинал в «Ливерпуле», засветился в «Брайтоне», «Порту» и «Фейеноорде», но регулярно почти нигде не играл. Нападающий Кристиан Бассогог в Китае уже шесть лет – четыре сезона провел в «Хэнань Суншань Луньмэн», в Шанхае с 2021-го.

● В предыдущих клубах Слуцкого составы были мощнее. Самый дорогой – в «Халле», где игроки суммарно стоили больше 70 млн евро. Элитнее всех – полузащитник Сэм Клукас (8 млн). Сразу за ним шли полузащитник Камиль Гросицки и нападающий Абель Эрнандес (по 7 млн).

В топе находился и вингер Джеррод Боуэн (5 млн), который сейчас сверкает в «Вест Хэме», а тогда был обычным пареньком из дубля. Его рассмотрел и начал подпускать к основе именно российский тренер.

● В «Витессе» самым дорогим был Мартин Эдегор: норвежец стоил 15 млн евро, за ним – ценник минимум в пять раз меньше. Таких игроков было несколько: компанию нашему Вячеславу Караваеву составили нападающий Брайн Линссен и вингер Митчелл ван Берген (все по 3 млн).

Кто-то из игроков «Витесса» и «Халла» выстрелил после ухода Слуцкого?

Да, и не только Эдегор и Боуэн.

● Больше из английского клуба: например, нынешний основной защитник «Милана» Фикайо Томори. Да, именно в «Халле» он впервые стал основным – после него провел по сезону в «Дерби» и «Челси», а с 2020-го играет в Италии.

● Еще двое зажигают в АПЛ: полузащитник Харри Уилсон регулярно выходит в старте «Фулхэма», а защитник Ола Айна – в основе «Ноттингем Форест». Остальные разошлись по более скромным клубам: вспоминается разве что шотландский вратарь Аллан Макгрегор, залетавший в «Рейнджерс».

● Ярких выходцев из «Витесса» поменьше: вратарь Ремко Пасвеер сейчас в «Аяксе» (в последнее время либо травмирован, либо в запасе), защитник Данило Дуки – в «Унионе» (начинал сезон в основе, но вылетел из-за повреждения), полузащитник Матус Беро – в «Бохуме». Про Караваева вы и так хорошо знаете.

Вклад Слуцкого в развитие игроков помнят и нынешние звезды. Даже Мартин Эдегор: «Он был потрясающим. Он верил в мои способности, при этом не требуя творить волшебство всякий раз. Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой. И вскоре я снова начал успешно отдавать сложные передачи».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Nigel Roddis, Ashley Allen