Фото дня: медали Хулиана Альвареса. Выиграл все, хотя ему 23 года

Прошел футбол.

Оцените коллекцию медалей 23-летнего Хулиана Альвареса!

Совсем недавно стало на медаль больше – за победу на клубном чемпионате мира-2023. Альварес стал главным героем, уничтожив в финале «Флуминенсе» (4:0, у аргентинца 2+1). Это уже 14-й трофей для 23-летнего парня.

Самое важное выиграл с декабря 2022-го по декабрь 2023-го: ЧМ, АПЛ, ЛЧ

● Немного статистики: Альварес стал первым аргентинцем и третьим игроком в истории с победами в Кубке Либертадорес, Кубке Америки, Лиге чемпионов, чемпионате мира среди сборных и чемпионате мира среди клубов. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде.

● В сезоне-2022/23 аргентинец выиграл ЧМ и ЛЧ и стал 11-м игроком в истории футбола, побеждавшим за один сезон в обоих турнирах. И единственным – с клубным треблом на том же отрезке.

● Пока трофеи распределяются равномерно: по пять с «Ривер Плейтом» и «Ман Сити», четыре с Аргентиной (учитывая один с молодежкой).

На родине игрок побеждал в чемпионате-2021, Кубке-2019 и Суперкубке-2019, еще в Турнире чемпионов Профессиональной лиги-2021 и в Кубке Либертадорес-2018.

В Англии у Альвареса пять титулов: в сезоне-2022/23 выиграл АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ, дальше добавил Суперкубок УЕФА-2023 и КЧМ-2023.

С Аргентиной Хулиан забрал Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022 и ЧМ-2022 в Катаре. И в 2020-м победил с командой до 23 лет на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ.

Мощно!

Альварес – не главная звезда «Сити», но очень полезный игрок. И для сборной тоже!

Альварес брал первые титулы, подтягиваясь к основе «Ривера». Сразу забивал: по голу в дебютных финалах Кубка и Суперкубка Аргентины после выходов на замену. В финале Кубка Либертадорес выскочил в дополнительное время, но без результативных действий.

К триумфу в чемпионате Аргентины нападающий подошел лучшим бомбардиром сезона, закончив с 18+6 в 21 матче – с отрывом первое место. После этого добавил 2+1 в Турнире чемпионов и сделал три из четырех голов команды в решающем матче. После такого неудивительно, что за ним пришли из Англии.

В первом сезоне за «Ман Сити» аргентинец выходил в основе нечасто. Логично, учитывая, что у него мощнейший конкурент – Эрлинг Холанд. Но даже со скамейки аргентинец был полезен: беговая работа, самоотдача, результативность даже при относительно небольшом количестве игрового времени.

Хулиан сыграл в АПЛ 1454 минуты, внутри всего восемь полных матчей. Когда был в основе, забил шесть мячей, а всего в лиге у него девять голов и ассист. Победный финал против «МЮ» в Кубке Англии-2022/23 просидел в запасе.

Возможно, самое яркое включение Альвареса – победный ЧМ-2022. Он начинал как сменщик, но в итоге стал главной ударной силой рядом с Лионелем Месси: четыре гола в семи матчах турнира, в том числе победный в ворота Австралии в 1/8 финала и дубль в полуфинале против Хорватии.

Через полгода после ЧМ Хулиан Альварес добавил победу в ЛЧ, но в финале не провел ни минуты. Впрочем, в остальных матчах был неплох – 3+2 в 10 играх при том, что выходил не всегда. Дальше – выигранный Суперкубок УЕФА (вышел на 85-й) и феерия на КЧМ-2023.

Кажется, сложнее всего ему выиграть Суперкубок Англии – пролетел уже дважды. В 2022-м забил «Ливерпулю», но «Ман Сити» проиграл 1:3, а против «Арсенала» в 2023-м вхолостую отбегал весь матч. Для полного набора еще не хватает Кубка лиги.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm