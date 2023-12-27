О духе времени
Блог

Фото дня: медали Хулиана Альвареса. Выиграл все, хотя ему 23 года

Манчестер Сити Манчестер Сити
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Ривер Плейт Ривер Плейт
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Футбол Футбол

Прошел футбол.

Оцените коллекцию медалей 23-летнего Хулиана Альвареса!

Совсем недавно стало на медаль больше – за победу на клубном чемпионате мира-2023. Альварес стал главным героем, уничтожив в финале «Флуминенсе» (4:0, у аргентинца 2+1). Это уже 14-й трофей для 23-летнего парня. 

Самое важное выиграл с декабря 2022-го по декабрь 2023-го: ЧМ, АПЛ, ЛЧ

● Немного статистики: Альварес стал первым аргентинцем и третьим игроком в истории с победами в Кубке Либертадорес, Кубке Америки, Лиге чемпионов, чемпионате мира среди сборных и чемпионате мира среди клубов. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде.

● В сезоне-2022/23 аргентинец выиграл ЧМ и ЛЧ и стал 11-м игроком в истории футбола, побеждавшим за один сезон в обоих турнирах. И единственным – с клубным треблом на том же отрезке.

● Пока трофеи распределяются равномерно: по пять с «Ривер Плейтом» и «Ман Сити», четыре с Аргентиной (учитывая один с молодежкой).

На родине игрок побеждал в чемпионате-2021, Кубке-2019 и Суперкубке-2019, еще в Турнире чемпионов Профессиональной лиги-2021 и в Кубке Либертадорес-2018.

В Англии у Альвареса пять титулов: в сезоне-2022/23 выиграл АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ, дальше добавил Суперкубок УЕФА-2023 и КЧМ-2023.

С Аргентиной Хулиан забрал Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022 и ЧМ-2022 в Катаре. И в 2020-м победил с командой до 23 лет на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ.

Мощно!

Альварес – не главная звезда «Сити», но очень полезный игрок. И для сборной тоже!

Альварес брал первые титулы, подтягиваясь к основе «Ривера». Сразу забивал: по голу в дебютных финалах Кубка и Суперкубка Аргентины после выходов на замену. В финале Кубка Либертадорес выскочил в дополнительное время, но без результативных действий.

К триумфу в чемпионате Аргентины нападающий подошел лучшим бомбардиром сезона, закончив с 18+6 в 21 матче – с отрывом первое место. После этого добавил 2+1 в Турнире чемпионов и сделал три из четырех голов команды в решающем матче. После такого неудивительно, что за ним пришли из Англии.

В первом сезоне за «Ман Сити» аргентинец выходил в основе нечасто. Логично, учитывая, что у него мощнейший конкурент – Эрлинг Холанд. Но даже со скамейки аргентинец был полезен: беговая работа, самоотдача, результативность даже при относительно небольшом количестве игрового времени.

Хулиан сыграл в АПЛ 1454 минуты, внутри всего восемь полных матчей. Когда был в основе, забил шесть мячей, а всего в лиге у него девять голов и ассист. Победный финал против «МЮ» в Кубке Англии-2022/23 просидел в запасе.

Возможно, самое яркое включение Альвареса – победный ЧМ-2022. Он начинал как сменщик, но в итоге стал главной ударной силой рядом с Лионелем Месси: четыре гола в семи матчах турнира, в том числе победный в ворота Австралии в 1/8 финала и дубль в полуфинале против Хорватии.

Через полгода после ЧМ Хулиан Альварес добавил победу в ЛЧ, но в финале не провел ни минуты. Впрочем, в остальных матчах был неплох – 3+2 в 10 играх при том, что выходил не всегда. Дальше – выигранный Суперкубок УЕФА (вышел на 85-й) и феерия на КЧМ-2023. 

Кажется, сложнее всего ему выиграть Суперкубок Англии – пролетел уже дважды. В 2022-м забил «Ливерпулю», но «Ман Сити» проиграл 1:3, а против «Арсенала» в 2023-м вхолостую отбегал весь матч. Для полного набора еще не хватает Кубка лиги.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Anton Kortenko
И смысл теперь? Никакой мотивации. Все награды выиграл на вторых ролях. Вроде и круто, но как то не то.
Теперь есть мотивация получить медаль лучшей лиги мира, выведя Торпедо или Аланию в Рпл.
+9
0
+9
А почему ему не дали ЗМ, ведь говорят что за ЧМ ЗМ дают
+9
-5
+4
Фартовый парень Альварес! Главное, чтобы мотивацию не потерял и титулы голову не вскружили.
+4
0
+4
Ответ Syndycate
А почему ему не дали ЗМ, ведь говорят что за ЧМ ЗМ дают
ахахах! фанаты "кто угодно лишь бы не Месси" теперь просят Альваресу золотой мячик) вам уже Heнадоела все это?! вы даже среднего жоржиньо чуть ли не лучшим игроком начало 20х не сделали со своим пиаром)
+6
-2
+4
некоторые после первой медальки или миллиона вешают фактически бутсы на гвоздь. а как играть после такого , в голове не укладывается. Просто за год прошел весь футбол ))))Уважение ему если продолжит развиваться
+3
0
+3
Круто
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Это топ несомненно, не только по титулам, но и по игре, что намного важнее. Теперь у него должны быть вот какие цели. Во-первых, поиграть в топ-клубе, а не в шейховой игрушке. Во-вторых, есть такой топ-клуб, как наш Ювентус, который за 27 лет ни разу не выиграл ЛЧ, и около десятка раз проиграл финалы ЛЧ, и помочь не смог даже такой футболист, как Роналду, ну там говорят что он типа великий, а на деле все увидели, что он обычный середняк, который в самый ответственный момент подпрыгивает в стенке (да-да, у меня всё ещё горит попка от этого). Так вот, у Альвареса есть шанс принять такой вызов - победить с нашим Ювентусом в ЛЧ, вот это будет серьёзное достижение. Он сразу и ЗМ получит после этого, и получит признание мастера уровнем выше, чем Роналду. Так что ждём
Надеюсь до перехода Альвареса в Ювентус Аллегри ни куда не уйдёт. Мне хочется увидеть какую место Аллегри отдаст в своём автобусе))
+1
0
+1
Ответ Заяцволк
Это топ несомненно, не только по титулам, но и по игре, что намного важнее. Теперь у него должны быть вот какие цели. Во-первых, поиграть в топ-клубе, а не в шейховой игрушке. Во-вторых, есть такой топ-клуб, как наш Ювентус, который за 27 лет ни разу не выиграл ЛЧ, и около десятка раз проиграл финалы ЛЧ, и помочь не смог даже такой футболист, как Роналду, ну там говорят что он типа великий, а на деле все увидели, что он обычный середняк, который в самый ответственный момент подпрыгивает в стенке (да-да, у меня всё ещё горит попка от этого). Так вот, у Альвареса есть шанс принять такой вызов - победить с нашим Ювентусом в ЛЧ, вот это будет серьёзное достижение. Он сразу и ЗМ получит после этого, и получит признание мастера уровнем выше, чем Роналду. Так что ждём
Как ты увязал перейти в топ-клуб и Ювентус?
+1
0
+1
Это топ несомненно, не только по титулам, но и по игре, что намного важнее. Теперь у него должны быть вот какие цели. Во-первых, поиграть в топ-клубе, а не в шейховой игрушке. Во-вторых, есть такой топ-клуб, как наш Ювентус, который за 27 лет ни разу не выиграл ЛЧ, и около десятка раз проиграл финалы ЛЧ, и помочь не смог даже такой футболист, как Роналду, ну там говорят что он типа великий, а на деле все увидели, что он обычный середняк, который в самый ответственный момент подпрыгивает в стенке (да-да, у меня всё ещё горит попка от этого). Так вот, у Альвареса есть шанс принять такой вызов - победить с нашим Ювентусом в ЛЧ, вот это будет серьёзное достижение. Он сразу и ЗМ получит после этого, и получит признание мастера уровнем выше, чем Роналду. Так что ждём
+3
-2
+1
Ну вот парень все выиграл, и по логике мессичных ему уже можно завершать карьеру. Именно такое оправдание для своего кумира они придумали, когда тот в 35 уехал в лигу бургер кинга 😂
0
0
0
Он мне Дибалу чем-то напоминает. В командах не на первых ролях, хотя считается талантом и берет чашки со своими коллективами.
0
0
0
Ответ андрей быцюк
Выиграл всё ??? А где ЛЕ?
Перейдёт в Севилью, когда будет ему под 30 или за 30 и выиграет ЛЕ.
0
0
0
Ответ Anton Kortenko
И смысл теперь? Никакой мотивации. Все награды выиграл на вторых ролях. Вроде и круто, но как то не то.
Не все, еще кубок лиги и суперкубок в Англии остались, так что будет мотивация
0
0
0
Вот кто заслужил! А не карлик,уже много лет передвигающийся пешком и забивающий халявные пенальти(не им заработанные). Рад за него. Тем более "наш",Риверплэйтовец :)
0
0
0
Ответ Anton Kortenko
И смысл теперь? Никакой мотивации. Все награды выиграл на вторых ролях. Вроде и круто, но как то не то.
Бред.
Его в клад везде огромен. Про вторые роли можно сказать о третьем вратаре, и то с натяжкой потому что футбол командная игра , важны все.
0
0
0
ФНЛ брал? Если нет, то о чем вообще разговоры
0
0
0
Ответ Syndycate
Наш Месси был хуже среднего в прошлом сезоне, так что у кого еще этот пиар)
забавно, а по стате он один из лучших.. по гол+пас в сезоне 22/23 уступает только Холанду, причем всего на 2 очка) а по статистика полезным действиям(дриблинг,пас,ключевые пасы,продвижение мяча в атаке) он с отрывом лучший игрок в мире ) ага, ниже среднего )конечно
0
0
0
Ответ Syndycate
А почему ему не дали ЗМ, ведь говорят что за ЧМ ЗМ дают
По такой логике Варан в 2018 году должен был получать ЗМ. Ведь и он в том году выиграл и ЧМ и ЛЧ но ЗМ отдали Модричу
0
0
0
У Комана появился достойный конкурент ))
0
0
0
Ответ Заяцволк
Это топ несомненно, не только по титулам, но и по игре, что намного важнее. Теперь у него должны быть вот какие цели. Во-первых, поиграть в топ-клубе, а не в шейховой игрушке. Во-вторых, есть такой топ-клуб, как наш Ювентус, который за 27 лет ни разу не выиграл ЛЧ, и около десятка раз проиграл финалы ЛЧ, и помочь не смог даже такой футболист, как Роналду, ну там говорят что он типа великий, а на деле все увидели, что он обычный середняк, который в самый ответственный момент подпрыгивает в стенке (да-да, у меня всё ещё горит попка от этого). Так вот, у Альвареса есть шанс принять такой вызов - победить с нашим Ювентусом в ЛЧ, вот это будет серьёзное достижение. Он сразу и ЗМ получит после этого, и получит признание мастера уровнем выше, чем Роналду. Так что ждём
если сейчас Альвареса можно купить и он так желает уйти в другой клуб то любой топ клуб тут же включится в борьбу за него, зачем ему идти в клуб которую на высоком уровне душат, лишая очки в чемпе?! сейчас не так много ЦФ на топ уровне, уж тем более на уровне Альвареса, который в отличии от того же Холанда и Киллиана, идеальный ЦФ практически для любого стиля. так что Альварес топ, и если уйдет то должен уйти только в клуб который уже почти собран топ состав, а не в кризисный клуб или строящую команду.
0
0
0
Ответ yaki2104
Как ты увязал перейти в топ-клуб и Ювентус?
Ну как же, топ-клуб - это 36 побед в чемпионате, 2 ЛЧ + ещё 7 финалов + первый завоевал 3 главных клубных трофея на тот момент (ЛЧ+ УЕФА + ещё что-то, Кубок кубков кажется, не важно) + великие игроки-обладатели ЗМ - Зидэн, Платэнэ, Нэдвэд, Россэ, Баджэ и т.п. Если это не топ-клуб, то что тогда ?
Ну а чёрные полосы бывают в истории, я уже сто раз про это рассказывал, но топ-клуб от этого не перестаёт быть топ-клубом )
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий