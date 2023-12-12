17-летний игрок провел «ПСЖ» в плей-офф. Да-да, мы снова про Заира-Эмери

Единственный гол «ПСЖ» в важнейшем матче с «Боруссией» – у 17-летнего Уоррена Заира-Эмери.

Он сравнял счет и обеспечил команде относительное спокойствие – при ничьей парижане не вышли бы только в случае победы «Ньюкасла» в параллельном матче (а там выиграл «Милан»).

Заир-Эмери провел большой год: самый молодой игрок в истории «ПСЖ», самый молодой автор гола, первый парень 2006 года рождения в Лиге чемпионов, самый молодой дебютант сборной (исключая юношей 1910-х), самый молодой француз, забивавший в ЛЧ.

«Слово, которое лучше всего описывает Заира-Эмери – это зрелость, – говорил тренер сборной Франции U-17 Хосе Алькосер во время победного Евро-2022. – В общении понимаешь, сколько лет ему на самом деле, но это сдержанный человек с характером. В игре он демонстрирует настоящую зрелость. Его футбольный возраст гораздо выше реального».

«К Уоррену применимо слово «феномен», – говорил журналист RMC Sport Лоик Танзи. – Если вы посмотрите один из его матчей, не зная, сколько ему лет, не сможете определить, что это самый юный игрок на поле».

«Это инопланетянин», – был краток Витинья.

Он правда уникальный талант? Напоминаем главные истории про парня, которые рассказывали Любовь Курчавова и Артем Денисов.

Уоррен попал в футбол благодаря отцу – он работал тренером. На турнирах парень раздражал родителей других детей

Заир-Эмери родился в Монтрее – восточном пригороде Парижа. Сначала Уоррен хотел стать пожарным, но очень скоро увлекся футболом и уже в четыре с половиной года начал заниматься. Франк, отец Уоррена, говорил: «Если хочешь стать футболистом, сначала научись завязывать шнурки». Заир-старший окончательно все понял, когда взял сына на любительский турнир.

«Я отдал крайне неточный пас – на 30 метров в сторону, прямо в Уоррена, – вспоминал Франк в интервью RMC Sport. – А он принял на грудь так, словно тренируется каждый день. Мы с кузеном посмотрели друг на друга и сказали: «Неплохо».

Заир-Эмери начинал в детской команде «Обервилье» – там тренировал его отец. Иногда Франк просил Уоррена показать игрокам взрослой команды, как выполнять упражнения – настолько техничным был парень.

«Он был очень маленьким – гораздо меньше всех остальных, – вспоминал Фарид Мессани, тренер детской команды «Обервилье», в интервью Actu Foot. – Но мы увидели, что у него есть талант, как только он к нам пришел. Мы быстро стали брать его на все детские турниры, и он везде делал разницу. Мы чувствовали, что у него есть нечто большее».

«На каждом турнире он получал приз лучшему игроку, – смеялся Франк. – Родители других детей даже жаловались, потому что в субботу Уоррен играл на турнире U-9, в воскресенье – на турнире U-8».

Еще один важный человек в карьере Заира-Эмери – бабушка Джиджи. Она несколько лет возила его из коммуны Рони-Су-Буа, где жили мама и три брата Уоррена, в Ивелин, где его папа тренировал «Обервилье». «Однажды мы с командой U-19 играли в Дранси, и бабушка Уоррена была на трибунах, хотя он уже тренировался с основой, – вспоминал Зумана Камара, первый тренер Заира-Эмери в U-19. – Я был удивлен и спросил, что она здесь делает. А она ответила: «Это все равно команда Уоррена!» Для нее важно, чтобы внук получал удовольствие и веселился».

Недавно Франк, отец Уоррена, перестал работать в «Обервилье». «Часто приходилось уходить пораньше или просить подменить меня, чтобы посмотреть игру сына, а такого тренера уже нельзя назвать хорошим, – сказал он для L’Équipe с улыбкой. – Да, когда Уоррен был маленьким, мне казалось, что он хорош, но это не Мбаппе. Не тот масштаб. Я был действительно удивлен, что в 15 лет он играл за U19. Уоррен сделал отличный рывок».

«Впечатление, что это 25-летний игрок». В 14 Заир-Эмери сыграл за U-17 и U-19

Очень скоро Уоррена заметил «ПСЖ» – в 8 лет он перешел в академию парижан. Сначала его пригласили тренировку, а потом позвали на турнир, хотя он еще числился в «Обервилье».

В апреле 2014-го «ПСЖ» играл с «Лионом» в финале Кубка лиги, поэтому LFP организовала матч для их команд U-9 и U-10. Участвовать могли лишь зарегистрированные в академиях игроки, поэтому «ПСЖ» молниеносно уладил все формальности и договорился с отцом Уоррена. Парень взял 10-й номер и забил сверстникам из «Лиона». «Он был очень маленьким, но чудесным, – вспоминал Франк в разговоре с L’Équipe. – Те матчи можно даже найти на ютубе. Потом Уоррен еще дважды играл в таких играх. Я спросил у него: «Ты вообще осознаешь? Я мечтал сыграть на «Стад де Франс», а ты к 11 годам уже сделал это трижды!»

Абду Фалл, работавший с Уорреном в U-11, рассказал, что сильнее всего тренеров во всех возрастах впечатляло умение парня читать игру. «Очень часто игроки не знают, как использовать возможности, и принимают неправильные решения, – говорил Фалл для RMC Sport. – Уоррен отличался от них тем, что обладал невероятным умением читать игру и анализировать ее. Заир-Эмери – лидер не на словах, а на деле. Он ведет партнеров за собой тем, как выкладывается на поле».

«Это было парадоксально, но другие игроки становились контрпродуктивными рядом с Уорреном, – вспоминал Бафоде Диаките, бывший тренер Заира-Эмери. – Все из-за того, что он компенсировал все недочеты и ошибки партнеров. Благодаря Уоррену у команды появлялся баланс, а все остальные прилагали меньше усилий. Приходилось напоминать, что Уоррен – не дежурный пожарный».

Заир-Эмери стремительно прогрессировал и постоянно играл против ребят старше него. «И он был лучшим, – рассказывал Паскаль Шарло, тренировавший Заира в U-10 и U-11. – На турнире в Нидерландах тренер «Аякса» прошел мимо нас, даже не посмотрев. А потом он увидел Уоррена, подошел к нему и пожал руку. А с нами он даже не заговорил! Все из-за того, что он заметил Заира на турнире в Брюсселе за год до этого».

В день, когда Заиру-Эмери исполнилось 14, его перевели в U-17. Но отец призывал не останавливаться: «Постарайся зацепить несколько матчей в U-19, если сможешь». И через несколько дней у Уоррена получилось – его перевели в команду. «В академии «ПСЖ» не так уж и часто столь резко повышают в возрасте, – говорил директор академии Антони Вивьен. – Это одно из редких исключений. Мы имеем дело с феноменом, но с феноменом, у которого есть голова на плечах. Он очень скромный и спокойный. Учитывая его физику и развитие за последние месяцы, у нас впечатление, что это 25-летний игрок».

Заир-Эмери не совсем совместим с футболом Энрике. Но все равно развивается

Как коротко описать любимый футбол тренера «ПСЖ» Луиса Энрике? Владение мячом и культ коротких передач.

Как коротко описать любимый футбол Заира-Эмери? Рывки с мячом в ногах на полполя.

Чувствуется несоответствие, но реальность мягче ярлыков.

Заир-Эмери подстраивается под требования Энрике. Он пасует больше 88% полузащитников Лиги 1 – при любом другом тренере запросто обменял бы часть передач на более рискованные попытки дриблинга.

Уоррен далек от Хави, Иньесты, Бускетса, которых наверняка любит Энрике. Ближе к Муссе Дембеле – вы должны помнить центрального полузащитника «Тоттенхэма», тараном вскрывавшего пространства АПЛ за счет координации из «Матрицы».

Может, Заир-Эмери и хочет разбивать линии, как Дембеле, но у «ПСЖ» есть свой Дембеле, которому позволено рисковать 24/7. А вот Заир-Эмери должен давать контроль, как и все игроки центральной оси «ПСЖ».

Он не выполняет 100 темповых коротких передач, как ушедший Верратти, но при Энрике у Заира-Эмери точно прогресс в игре через пас.

Например, Заир-Эмери освоил пасы-парашюты в штрафную – их ценили в «Барсе» Энрике, где обычно под такие закидушки включался Жорди Альба.

Раз – и ассист против «Ньюкасла».

Два – и ассист против «Ренна».

Еще весной увидеть подобное от Уоррена было невозможно. Подчеркнем: Заир-Эмери все еще не мастер передач, просто довел параметр до приемлемых значений и несколько раз удивил технически и интеллектуально сложными пасами.

«Прекрасный пример для ребят в нашем молодежном центре», – говорит Луис Энрике. Хороший девиз. Понятно, что футбол нового тренера стилистически отличается от идеального рисунка для Заира-Эмери, и все-таки Уоррен старается, адаптируется, расширяет инструментарий.

Вопрос, который все-таки ограничивает оптимизм: а точно ли именно полузащитник типажа Заира-Эмери нужен команде с 68,5% владения в среднем за матч (высочайший результат в топ-лигах)? Позиционные атаки «ПСЖ» все еще больше напоминают стерильный перекат, а не угрозу №1 в европейском футболе, и Уоррен точно не тот, кто быстрым перепасом будет стабильно вскрывать защиту.

При этом выбора нет, надо уживаться: с одной стороны новый главный продукт академии, с другой – догматичный системный тренер.

Послушание, зрелость и невероятная физика – главные особенности Заира-Эмери

Адаптация под Энрике – самый важный, но не единственный пример разумности парня. Перед написанием текста я прочитал множество интервью людей, которые успели поработать с Уорреном. И так много оборотов в духе «ему 16, но он мыслит как 25-летний» встречал, только когда копался в биографии Джуда Беллингема.

Зумана Камара, тренировавший Заира-Эмери в «ПСЖ» U-19: «Он серьезный слушатель».

Кристоф Гальтье, при котором Уоррен дебютировал за основу «ПСЖ»: «Невероятная зрелость: всегда открыты глаза, прочищены уши, а рот плотно закрыт – так и надо в его возрасте. Да, он мало говорит, но он не застенчивый, внутри сильная личность. Это просматривается в устойчивости к давлению, в сохранении концентрации. После первых тренировок он произвел впечатление человека с 200 матчами за плечами во взрослом футболе».

Томас Лейссалес, один из первых тренеров Заира-Эмери: «В 13 лет он интересовался растяжкой – такой профессионализм встречается очень редко».

Лучшая история – от Хосе Алькосера, тренера юношеской сборной Франции: «Мы попросили ребят посмотреть только что сыгранный матч, провести видеоанализ и написать отчет о своей игре. Уоррен сделал это настолько подробно и точно, будто игру разбирал 25-летний профи».

Обычно вундеркинды характеризуются уникальной техникой или другими выдающимися навыками. Заир-Эмери выделяется рабочей этикой.

И физической формой, конечно. В первом круге группового этапа ЛЧ Уоррен пробежал 34,6 километра – на два больше, чем любой другой игрок «ПСЖ». Его телосложение – вероятно, второй по популярности пункт обсуждения. Гальтье так вообще говорил, что еще до 17-летия Заир-Эмери был среди лучших игроков основы «ПСЖ» на тренировочных тестах. Особенно тренер выделял способность быстро восстанавливаться после спринтов, благодаря чему Заир-Эмери почти без передышек играет на внушительных ускорениях.

Физподготовка Уоррена – ценный плюс для Энрике. «ПСЖ» лидирует в топ-5 лиг по интенсивности прессинга. Давление перманентно: и при вводе мяча соперником от ворот, и попросту в ситуациях, когда «ПСЖ» упускает владение. Контрпрессинг страшен. Могут наваливаться на одного противника вчетвером. Заир-Эмери – всегда в стае. У него нет выдающегося чтения игры для перехватов или цепкости в отборах, но за счет общего пробега он напрягает соперника.

Так что, растет топ-игрок?

Что уже знаем про Заира-Эмери.

Стилистически это в первую очередь игрок рывков, который за счет резкости, координации и таранных маневров проходит соперников, при этом приемлемо учится играть в структуре, где этим рывкам предпочитают короткие пасы.

Физически абсолютный монстр по меркам своего возраста. И во взрослом футболе не теряется ни по беговому объему, ни по спринтам, ни в банальном физическом контакте (видели, как от него отлетали игроки «Милана»?).

Ментально готовый атлет: рассудительный, спокойный и готовый пахать ради саморазвития.

Нет сомнений, что Заир-Эмери не пшик а-ля Хашим Мастур, но железной уверенности, что он станет новым элитным полузащитником, прямо сейчас нет. Просто потому что невозможно гарантировать, что хороший (оценка без скидок на возраст) 17-летний футболист через 5-10 лет обязательно поднимется на уровень лучших в мире.

Фото: Panoramic, Jack Chan/Global Look Press; East News/AP Photo/Martin Meissner