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Они сыграют в плей-офф ЛЧ. Кому-то достанутся несеяные «ПСЖ» и «Интер»

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Барселона Барселона
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Теперь мы знаем всех участников плей-офф Лиги чемпионов. В среду добавились «Порту» и «ПСЖ», а уже вышедшие «Атлетико», «Лацио», «Боруссия» и «Барселона» определились с местами.

Жеребьевка 1/8 финала – в понедельник, 18 декабря.

Победители групп будут сеяными, команды со второго места − нет. Сеяные ответный матч проведут дома.

Соответственно, кому-то из первых мест может достаться, например, «Интер» – прошлогодний финалист (остался вторым из-за «Сосьедада»).

Команды из одной группы или одной ассоциации не смогут сыграть друг против друга.

Первые матчи сыграют 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные − 5, 6, 12 и 13 марта 2024-го. Сразу после этого будет жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов − уже без посева и ограничений.

Кто, на ваш взгляд, фаворит Лиги чемпионов?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm

120 комментариев
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Сити по традиции достанутся сильнейшие Копенгаген или ПСВ
+52
-10
+42
Ответ Syndycate
Все 4 клуба Испании вышли с 1 места) А в прошлом сезоне только Реал вышел из группы, если не ошибаюсь, прогресс)
У Испании было 5, Севилья подпортила картину
+26
0
+26
Ответ Homelender_666
Буду топить за Барсу. Фаны Реала поддержат меня, надеюсь. ПСЖ - позор футбола.
Прости, кто тебя поддержит?)
+22
-5
+17
За Реал Сосьедад с первого места порадовался, ну и за Копенгаген, но там великий МЮ помог
+17
0
+17
Барса - ПСЖ
+19
-3
+16
Все 4 клуба Испании вышли с 1 места) А в прошлом сезоне только Реал вышел из группы, если не ошибаюсь, прогресс)
+16
-3
+13
Ответ John Johnson
А почему Барса первая когда Порту +7 а у барсы +6 разнциа мячей ?
Барса выиграла у Порту обе личные встречи (1:0 в гостях, 2:1 дома), а это первый показатель при равенстве очков.
+10
-1
+9
Атлетико - самая симпатичная команда группового этапа. буду за них притапливать
+7
0
+7
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Барселона самый слабый из все оставшихся участников.
Сразу видно что вы адекватный, неангажированный поклонник футбола
+8
-2
+6
Ответ Syndycate
Все 4 клуба Испании вышли с 1 места) А в прошлом сезоне только Реал вышел из группы, если не ошибаюсь, прогресс)
Только Севилья подвела
+6
0
+6
Ответ Misher Hitrovski
Барса - ПСЖ
Буду топить за Барсу. Фаны Реала поддержат меня, надеюсь. ПСЖ - позор футбола.
+19
-14
+5
Ответ John Johnson
А почему Барса первая когда Порту +7 а у барсы +6 разнциа мячей ?
По личным встречам, Барселона оба раза обыграла Порту
+5
-1
+4
Ответ Misher Hitrovski
Как настоящий болельщик Реала буду болеть против Барсы, но буду рад если Барса пройдет Фараонов, это даст ей уверенности.
На данный момент псж куда больше враг для Реала, нежели Барса
+6
-2
+4
Ответ Homelender_666
Один из болельщиков Барселоны писал, что в противостоянии Реала и ПСЖ будет болеть за Реал. Болельщики Реала и Барсы объединяются против ПСЖ. Всё логично)
Ключевое слово один!)
+4
0
+4
хех, если провести опрос между болельщиками несеянных они бы все выбрали в соперники Барсу)
+5
-1
+4
Ответ Тухель
2 команды из АПЛ заняли 4 место в группах это позор.
Ну Ньюкасл можно понять и простить,а вот МЮ конечно продолжает удивлять!
+5
-1
+4
Ответ AKhazhi
Комментарий скрыт
У телевизора как и ты
+5
-1
+4
Реал-ПСЖ и Папа Карло ставит аль-Хелайфи в коленно-локтевую ещё раз
+9
-5
+4
Ответ Syndycate
Сити по традиции достанутся сильнейшие Копенгаген или ПСВ
Ну Реал уже показывал что в плей-офф можно получить и Челси,ПСЖ,Сити и Ливерпуль, но в турнире победить, многое зависит от формы в той или иной фазе сезона
+4
-1
+3
Ответ John Johnson
Я был уверен по разнице мячей. Это было бы справедливее
В турнирах УЕФА личные встречи в приоритете.
+3
0
+3
в итоге 4 команды из лалиги с 1 мест. неплохо. сева только обделалась
+4
-1
+3
Ответ Groznyi2024
Для Сити купят Копенгаген Для ПСЖ купят Сосьедад Скриньте
Думаю, Сосьедад без напряга ПСЖ пройдет, лучше Барсу пусть ПСЖ купят)
+3
0
+3
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
За Реал Сосьедад с первого места порадовался, ну и за Копенгаген, но там великий МЮ помог
МЮ, конечно, помог, но это как раз не удивило. удивило, что Копен смог опередить звездный Галатасарай
+2
0
+2
Сколько клубов там из сильнейшей лиги осталось в ЛЧ?
+3
-1
+2
Ответ Homelender_666
Буду топить за Барсу. Фаны Реала поддержат меня, надеюсь. ПСЖ - позор футбола.
Как настоящий болельщик Реала буду болеть против Барсы, но буду рад если Барса пройдет Фараонов, это даст ей уверенности.
+2
0
+2
Жаль Милан, хороший матч провели с Ньюкаслом.Надеюсь ПСЖ попадет на Сити Реал Баварию уже в 1/8 и вылетит
+5
-3
+2
Парижу опять по классике Реал или Баварию подкинут, ну или Барсу (типа Энрике при ремонтаде с Айтекином был по ту сторону баррикад).
+2
0
+2
Кстати максимальное количество возможных пар (нет в разных корзинах команд из одного чемпионата, кроме немцев)
+2
0
+2
Ответ Homelender_666
Буду топить за Барсу. Фаны Реала поддержат меня, надеюсь. ПСЖ - позор футбола.
Думаю большинство мадридцев здесь будут за Барсу. Настолько сильно неприятны катарцы
+8
-6
+2
Ответ Misher Hitrovski
Только если наличием черепашки?) в ПСЖ играет Ашраф и Асенсио)) а в Барсе таких нет
Да в том то и дело, что даже такой хромой ПСЖ мощнее будет, чем барса с таджиком)
+2
0
+2
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