Они сыграют в плей-офф ЛЧ. Кому-то достанутся несеяные «ПСЖ» и «Интер»

Теперь мы знаем всех участников плей-офф Лиги чемпионов. В среду добавились «Порту» и «ПСЖ», а уже вышедшие «Атлетико», «Лацио», «Боруссия» и «Барселона» определились с местами.

Жеребьевка 1/8 финала – в понедельник, 18 декабря.

Победители групп будут сеяными, команды со второго места − нет. Сеяные ответный матч проведут дома.

Соответственно, кому-то из первых мест может достаться, например, «Интер» – прошлогодний финалист (остался вторым из-за «Сосьедада»).

Команды из одной группы или одной ассоциации не смогут сыграть друг против друга.

Первые матчи сыграют 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные − 5, 6, 12 и 13 марта 2024-го. Сразу после этого будет жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов − уже без посева и ограничений.

Кто, на ваш взгляд, фаворит Лиги чемпионов?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm