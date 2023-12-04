Красивый поступок Касорлы – играет за минимальную зарплату в родном «Овьедо». Хотел бесплатно, но нельзя

Санти Касорла еще в 2020 году пропал с радаров, перебравшись в Катар, но в 2023-м вернулся в Испанию – в родной «Овьедо». Респекты, улыбки, восхищения – вот что окружает Касорлу в клубе.

«Овьедо» – клуб детства, за который раньше не удалось поиграть

В девять лет Касорла занимался в «Овьедо» и даже в 18 не хотел уходить – фактически вынудил сам клуб, который свалился в жуткую яму: падал из дивизиона в дивизион все ниже, сокращалось финансирование. В самом Касорле все еще не видели игрока первой команды, а резервной просто не стало.

Касорла перебрался в резерв «Вильярреала» и дорос до основы. Дальше вы знаете – «Арсенал», Кубки, два золота Евро, статус суперзвезды. Но даже на пике он не забывал об «Овьедо». Например, в 2012-м во время очередного финансового кризиса купил акции клуба. Это теперь у «Овьедо» есть акционеры в 125 странах, а тогда вмешательство Касорлы, Хуана Маты и Мичу очень помогло клубу не развалиться на долгие годы.

В том же сезоне Касорла в соцсетях поддерживал «Овьедо», который боролся в плей-офф за выход в Сегунду, но уступил «Альбасете» по правилу гостевого гола.

За «Овьедо» Касорла мечтал играть с девяти лет, а попал туда только в 38. Он не выдвигал никаких финансовых условий и говорил о переходе так: «Когда у вас есть мечта, которую надо осуществить, она превыше всего». Сайт клуба после перехода Касорлы написал, что футболист попросил назначить себе минимальную установленную для игроков Сегунды зарплату, а еще клуб получил все имиджевые права Касорлы. При этом 10% дохода от продажи футболок с его фамилией направляются на развитие клубной академии.

Касорла откровенничал: «Я пришел в «Овьедо» не для того, чтобы заработать денег. Играл бы бесплатно, если б мог. Но по правилам я должен получать хотя бы минимальную зарплату. Клуб сделал довольно приемлемое предложение, но я отклонил его – я пришел сюда не за деньгами, а за эмоциями и чтобы отдать всего себя. Это мой клуб, и я хочу помочь – ему и академии.

Молодые игроки действительно важны для «Овьедо». Я просто хочу помочь им всем. За ними будущее».

Касорла в «Овьедо»: помог приобрести опорника и восхищает соперников

Играя в Катаре, Касорла следил за родным клубом и даже во время ЧМ-2022 искал стрим, чтобы посмотреть дерби против хихонского «Спортинга». А Марк Муньеса рассказывал, что Касорла отлично знает гимн «Овьедо» – часто его пел.

Президент «Овьедо» Мартин Пелаес подтвердил благотворительный настрой Касорлы: «Он мог бы играть где-то еще, зарабатывая кучу денег, в любой команде, но захотел быть здесь. С самого начала он сказал, что с обсуждением финансового вопроса не будет проблем, так и вышло. Это была воля Санти – он приехал из-за привязанности к городу и людям. Ситуация с его зарплатой помогла нам арендовать Сантьяго Коломбатто».

Касорла не попал в заявку в первых пяти матчах после перехода, а потом сыграл в восьми. В них «Овьедо», кстати, проиграл лишь однажды. С начала ноября Касорла не играет из-за травмы. А упомянутый Коломбатто – основной опорник в клубе, в ноябре он забил «Эйбару» победный гол с пенальти.

«Некоторые последствия [трансфера Касорлы] можно измерить, – считает Пелаес. – Это продажи футболок, внимание к «Овьедо», еще число членов клуба перевалило за 20 тысяч. Но кое-что измерить нельзя – влияние, которое он оказал на город». Любопытно, что 40% от всех проданных футболок были с именем Касорлы. А на его презентацию клуб продал три тысячи билетов.

Его скромность и приветливость впечатлили всех. Руководитель отдела коммуникаций Лаура Гонсалес-Манджойя Пеон рассказывала: «Изо дня в день с ним приятно работать. Даже если он не играет, я прошу его об интервью или об общении со спонсорами – и он всегда соглашается».

Соперники тоже любят Касорлу. Гендиректор «Овьедо» Агустина Лерида рассказывала о последнем на данный момент матче игрока – в Сарагосе: «Когда он уходил с поля на этом стадионе, где еще проходили игры ЧМ-1982, все встали со своих мест. Это отражает то, чего он достиг. Думаю, такое признание справедливо».

Сам Касорла говорил, что хочет помочь клубу подняться по турнирной таблице. Лерида уточнила: «Мы пригласили Санти не для того, чтобы он существенно повлиял на ситуацию на поле – он уже не обладает теми физическими кондициями, которые были десять лет назад. Но на техническом и тактическом уровне он ничего не утратил – и свой вклад уже внес».

Пелаес выразился еще более лаконично: «Я бы подписал его и в 45».

«Овьедо» вылетел с Онопко из Ла Лиги и пока туда не возвращался

В 1990-е годы «Овьедо» больше десяти лет играл в Ла Лиге, 200+ матчей в его составе провел Виктор Онопко. Поначалу команда, как правило, держалась в середине таблицы, но во второй половине 1990-х боролась за выживание. Вылетев в 2001-м, «Овьедо» пока не возвращался в элиту и даже на несколько сезонов падал в четвертую лигу. Онопко отыграл сезон после вылета из Ла Лиги, а затем через сезон в «Райо Вальекано» вернулся в Россию.

С 2015-го «Овьедо» выступает в Сегунде – провел там восемь сезонов подряд. В шести из них занимал место с седьмого по девятое, в остальных – финишировал ниже.

Сейчас «Овьедо» идет девятым в лиге, отставая на три очка от зоны плей-офф и имея на матч больше. Слишком тяжелым был старт – три очка в первых семи матчах, но дальше пошло лучше – девять игр подряд без поражений. Забивает в среднем по голу за игру, но мало пропускает (меньше – только лидер «Леганес»).

В первый день зимы «Овьедо» обыграл 2:0 «Эспаньол», который борется за прямой выход обратно в Ла Лигу. Следующие две игры очень важны – как раз с конкурентами по борьбе за зону плей-офф: «Овьедо» сыграет с «Расингом» и «Эльче». Касорла явно постарается помочь.

Фото: AFP7/Global Look Press; Gettyimages.ru/Firo Foto