О духе времени
Блог

Роналду получил 0:3 от Митровича и Милинковича. Бесился из-за офсайда и слал поцелуи на «Месси-Месси»

Алекс Теллес Алекс Теллес
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
Александар Митрович Александар Митрович
Али Аль-Булайхи Али Аль-Булайхи
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Луиш Каштру Луиш Каштру
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

А тренеры врубали ВАР на телефоне.

Разочарование Криштиану Роналду выглядит так: его «Аль-Наср» проиграл матч лидером чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хилалю» Малкома.

Разгром, 0:3.

Главными героями были совсем не те, кто упомянут в предыдущей фразе.

У Митровича дубль, а Роналду вколотил только из офсайда. О голе смешно спорили

Первый тайм запомнился не голами, а травмой Алекса Теллеса – бывший защитник «МЮ» воссоединился с Роналду в «Аль-Насре».

Во второй половине наконец-то пошли забивать. Первый от «Аль-Хилаля» влетел на 64-й минуте: гол у Сергея Милинковича-Савича, он результативен даже с позиции в центре поля: уже пять мячей и четыре голевых в 12 матчах.

На 73-й Роналду сравнял красивым ударом с лета, но судья тут же показал, что это офсайд! Матч возобновили почти сразу, ВАР видимо подтвердил все моментально. Криштиану стал возмущаться, но потом графикой показали, что судья прав – хоть Криш и залез совсем чуть.

Ronaldo was just offside

Роналду злился даже после возобновления игры. Яссин Буну успокаивал.

He wouldn't let Bono re-start the game

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру показывал ассистенту видео на телефоне – не помогло. Да и не могло.

После «Аль-Наср» рассыпался: в концовке Александар Митрович закинул дубль и довел до разгрома. Причем в эпизоде с первым голом серб оттолкнул Роналду – и забил головой. Криштиану бесился к арбитру, но все зря. Главная дуэль матча – за соперником.

Малком ушел без голов, хотя в добавленное время тоже мог забивать – выручил кипер «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди. Последние минуты вообще прошли ярко: Али Аль-Булайхи из «Хилаля» получил красную за провокацию фанатов «Аль-Насра».

А фаны «Аль-Хилаля» подкалывали Роналду: скандировали «Месси-Месси». Криштиану научился реагировать (теперь ничего неприличного как раньше), не повелся – просто улыбнулся и отправил несколько воздушных поцелуев.

«Аль-Наср» все дальше от лидера. Роналду пока лучший бомбардир лиги – но Митрович рядом

«Аль-Хилаль» теперь еще дальше от «Аль-Насра» – лидеруют с запасом в семь очков. Команда Малкома в бешеной форме: 13 побед подряд во всех турнирах.

«Аль-Наср» до принципиального соперника тоже шел супер: проиграли впервые за 21 матч. Было 18 побед и две ничьих.

Роналду борется с Митровичем еще и в бомбардирской гонке: теперь у серба 13 мячей, у португальца осталось 15.

Чемпионская интрига очень яркая, и Кришу нужно что-то придумывать.

Аль-Хилаль – Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
1 декабря, 21.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 64 Милинкович-Савич, 2:0 – 89 Митрович, 3:0 – 90 Митрович.
Аль-ХилальБуну, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Брейк (Аль-Досари, 84), Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Аль-Досари (Аль-Фарадж, 90), Майкл Ричард (Канно, 77), Малком (Джахфали, 90), Митрович.
Аль-Наср Эр-РиядАль-Акиди, Аль-Ганам, Лапорт, Аль-Авджами (Маран, 89), Теллес (Яхья, 37), Брозович, Отавио, Талиска, Фофана (Гариб, 72), Мане, Роналду.
Предупреждения:
Отавио (40), Митрович (69), Кулибали (79), Яхья (90), Малком (90), Джахфали (90).
Удаление:
Аль-Булайхи (90).

9:0 – команда Малкома рвет, у него хет-трик. Затмили даже Роналду с дублем и камбэк с 1:3 на 4:3 после 90-й

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; кадры трансляции

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все-таки забавно, что игрок, забивающий в среднем по голу за матч, кушать не давал тен Хагу. А остающиеся в Маню Рэшфорд, Хейлунд и Марсьяль, суммарно забившие аж три гола в Апл в этом сезоне, полностью устраивают. Видимо прессингуют очень хорошо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Слончик
Все-таки забавно, что игрок, забивающий в среднем по голу за матч, кушать не давал тен Хагу. А остающиеся в Маню Рэшфорд, Хейлунд и Марсьяль, суммарно забившие аж три гола в Апл в этом сезоне, полностью устраивают. Видимо прессингуют очень хорошо.
У 7Хага нужно не в футбол хорошо играть, а извиняться во-время и на коленках перед ним ползать, что бы он чувствовал свое превосходство)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяч на стоп-кадре уже в полёте или его к ноге привязали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
надо было падать на пеналь раз 7, может хоть три бы зашло))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
когда рыгалду не выигрывает или не забивает - видна его настоящая сущность.

это вам не фейковые улыбочки и благодарности в инстаграме постить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Антон Киселёв
Мяч на стоп-кадре уже в полёте или его к ноге привязали?
Там их два
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Слончик
Все-таки забавно, что игрок, забивающий в среднем по голу за матч, кушать не давал тен Хагу. А остающиеся в Маню Рэшфорд, Хейлунд и Марсьяль, суммарно забившие аж три гола в Апл в этом сезоне, полностью устраивают. Видимо прессингуют очень хорошо.
Забавно что без этого игрока 2 и 3 место в апл, а с ним 6.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ arspurs9
У 7Хага нужно не в футбол хорошо играть, а извиняться во-время и на коленках перед ним ползать, что бы он чувствовал свое превосходство)
А может все проще?
Явиться на предсезонку а не искать себе новый клуб?)
А то там Бавария буквально намекала, что не надо нам звонить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий