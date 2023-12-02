Роналду получил 0:3 от Митровича и Милинковича. Бесился из-за офсайда и слал поцелуи на «Месси-Месси»
А тренеры врубали ВАР на телефоне.
Разочарование Криштиану Роналду выглядит так: его «Аль-Наср» проиграл матч лидером чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хилалю» Малкома.
Разгром, 0:3.
Главными героями были совсем не те, кто упомянут в предыдущей фразе.
У Митровича дубль, а Роналду вколотил только из офсайда. О голе смешно спорили
Первый тайм запомнился не голами, а травмой Алекса Теллеса – бывший защитник «МЮ» воссоединился с Роналду в «Аль-Насре».
Во второй половине наконец-то пошли забивать. Первый от «Аль-Хилаля» влетел на 64-й минуте: гол у Сергея Милинковича-Савича, он результативен даже с позиции в центре поля: уже пять мячей и четыре голевых в 12 матчах.
На 73-й Роналду сравнял красивым ударом с лета, но судья тут же показал, что это офсайд! Матч возобновили почти сразу, ВАР видимо подтвердил все моментально. Криштиану стал возмущаться, но потом графикой показали, что судья прав – хоть Криш и залез совсем чуть.
Роналду злился даже после возобновления игры. Яссин Буну успокаивал.
Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру показывал ассистенту видео на телефоне – не помогло. Да и не могло.
После «Аль-Наср» рассыпался: в концовке Александар Митрович закинул дубль и довел до разгрома. Причем в эпизоде с первым голом серб оттолкнул Роналду – и забил головой. Криштиану бесился к арбитру, но все зря. Главная дуэль матча – за соперником.
Малком ушел без голов, хотя в добавленное время тоже мог забивать – выручил кипер «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди. Последние минуты вообще прошли ярко: Али Аль-Булайхи из «Хилаля» получил красную за провокацию фанатов «Аль-Насра».
А фаны «Аль-Хилаля» подкалывали Роналду: скандировали «Месси-Месси». Криштиану научился реагировать (теперь ничего неприличного как раньше), не повелся – просто улыбнулся и отправил несколько воздушных поцелуев.
«Аль-Наср» все дальше от лидера. Роналду пока лучший бомбардир лиги – но Митрович рядом
«Аль-Хилаль» теперь еще дальше от «Аль-Насра» – лидеруют с запасом в семь очков. Команда Малкома в бешеной форме: 13 побед подряд во всех турнирах.
«Аль-Наср» до принципиального соперника тоже шел супер: проиграли впервые за 21 матч. Было 18 побед и две ничьих.
Роналду борется с Митровичем еще и в бомбардирской гонке: теперь у серба 13 мячей, у португальца осталось 15.
Чемпионская интрига очень яркая, и Кришу нужно что-то придумывать.
- Дата проведения
- 1 декабря, 21.00, «King Fahd International Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 64 Милинкович-Савич, 2:0 – 89 Митрович, 3:0 – 90 Митрович.
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Аль-Хилаль –
Буну, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Брейк (Аль-Досари, 84), Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Аль-Досари (Аль-Фарадж, 90), Майкл Ричард (Канно, 77), Малком (Джахфали, 90), Митрович.
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Аль-Наср Эр-Рияд –
Аль-Акиди, Аль-Ганам, Лапорт, Аль-Авджами (Маран, 89), Теллес (Яхья, 37), Брозович, Отавио, Талиска, Фофана (Гариб, 72), Мане, Роналду.
- Удаление:
- Аль-Булайхи (90).
9:0 – команда Малкома рвет, у него хет-трик. Затмили даже Роналду с дублем и камбэк с 1:3 на 4:3 после 90-й
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; кадры трансляции
это вам не фейковые улыбочки и благодарности в инстаграме постить
Явиться на предсезонку а не искать себе новый клуб?)
А то там Бавария буквально намекала, что не надо нам звонить)