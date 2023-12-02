Роналду получил 0:3 от Митровича и Милинковича. Бесился из-за офсайда и слал поцелуи на «Месси-Месси»

А тренеры врубали ВАР на телефоне.

Разочарование Криштиану Роналду выглядит так: его «Аль-Наср» проиграл матч лидером чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хилалю» Малкома.

Разгром, 0:3.

Главными героями были совсем не те, кто упомянут в предыдущей фразе.

У Митровича дубль, а Роналду вколотил только из офсайда. О голе смешно спорили

Первый тайм запомнился не голами, а травмой Алекса Теллеса – бывший защитник «МЮ» воссоединился с Роналду в «Аль-Насре».

Во второй половине наконец-то пошли забивать. Первый от «Аль-Хилаля» влетел на 64-й минуте: гол у Сергея Милинковича-Савича, он результативен даже с позиции в центре поля: уже пять мячей и четыре голевых в 12 матчах.

На 73-й Роналду сравнял красивым ударом с лета, но судья тут же показал, что это офсайд! Матч возобновили почти сразу, ВАР видимо подтвердил все моментально. Криштиану стал возмущаться, но потом графикой показали, что судья прав – хоть Криш и залез совсем чуть.

Роналду злился даже после возобновления игры. Яссин Буну успокаивал.

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру показывал ассистенту видео на телефоне – не помогло. Да и не могло.

После «Аль-Наср» рассыпался: в концовке Александар Митрович закинул дубль и довел до разгрома. Причем в эпизоде с первым голом серб оттолкнул Роналду – и забил головой. Криштиану бесился к арбитру, но все зря. Главная дуэль матча – за соперником.

Малком ушел без голов, хотя в добавленное время тоже мог забивать – выручил кипер «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди. Последние минуты вообще прошли ярко: Али Аль-Булайхи из «Хилаля» получил красную за провокацию фанатов «Аль-Насра».

А фаны «Аль-Хилаля» подкалывали Роналду: скандировали «Месси-Месси». Криштиану научился реагировать (теперь ничего неприличного как раньше), не повелся – просто улыбнулся и отправил несколько воздушных поцелуев.

«Аль-Наср» все дальше от лидера. Роналду пока лучший бомбардир лиги – но Митрович рядом

«Аль-Хилаль» теперь еще дальше от «Аль-Насра» – лидеруют с запасом в семь очков. Команда Малкома в бешеной форме: 13 побед подряд во всех турнирах.

«Аль-Наср» до принципиального соперника тоже шел супер: проиграли впервые за 21 матч. Было 18 побед и две ничьих.

Роналду борется с Митровичем еще и в бомбардирской гонке: теперь у серба 13 мячей, у португальца осталось 15.

Чемпионская интрига очень яркая, и Кришу нужно что-то придумывать.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; кадры трансляции