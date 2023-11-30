Какое чудо нужно «МЮ» для плей-офф? Все расклады на последний тур ЛЧ

Просчитываем варианты.

На групповом этапе Лиги чемпионов всем осталось сыграть по одному матчу. У кого какие задачи остались?

У «МЮ» один сценарий для выхода в плей-офф. Сложный

«Манчестер Юнайтед» остался на последнем месте в группе А из-за ничьей с «Галатасараем», теперь им нужно совпадение двух пунктов.

«МЮ» выйдет в плей-офф, если:

• сам выиграет у «Баварии» (матч дома)

• «Копенгаген» и «Галатасарай» параллельно сыграют вничью.

Победа одного из конкурентов – что датской, что турецкой команды – оставит «Юнайтед» шансы максимум на Лигу Европы.

Чтобы рассчитывать хотя бы третье место, придется набирать очки с «Баварией».

«Копенгаген» выйдет в плей-офф, если обыграет «Галатасарай» или если сыграет вничью, а «МЮ» не выиграет у «Баварии».

«Галатасарай» выйдет в плей-офф, только если победит «Копенгаген».

У «Севильи» единственный шанс пройти домой. Для Лиги Европы надо выиграть

Группу B выиграл «Арсенал», ПСВ точно второй, а у «Севильи» только один способ попасть в Лигу Европы.

«Севилья» займет третье место, если обыграет «Ланс» на выезде. У испанской команды тогда будет преимущество по личным встречам, потому что в первом туре дома они сыграли вничью.

«Унион» может зацепиться за ЛЕ. Нужна сенсация

«Реал» досрочно выиграл группу C, «Наполи» нужен еще шаг для второго места, а «Унион» пока бьется за проход в Лигу Европы.

«Наполи» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Браге» в два (или больше) мяча.

«Унион» займет третье место, если обыграет «Реал», а «Брага» не выиграет у «Наполи». По личным встречам преимущество у португальцев (гостевые 3:2 и 1:1 сейчас).

«Бенфике» трудно заскочить в ЛЕ. «Сосьедад» поборется за первое место

Ни одна позиция еще не закреплена окончательно.

«Реал Сосьедад» и «Интер» разыграют первое место между собой, первый матч они сыграли вничью 1:1.

«Бенфика» займет третье место, если обыграет «Зальцбург» и в гостях отыграет 0:2, чтобы быть выше по дополнительным показателям

«ПСЖ» нужна победа – и будут первыми. Но риск вылететь значительный

Из группы смерти в 1/8 финала уже вышла «Боруссия» Д, а на второй пропуск претендуют все трое.

«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:

1) выиграет у «Дортмунда»;

2) сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана» (при победе «Милана» и ничьей «ПСЖ» у обеих команд станет по восемь очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей – 3:0 и 1:2).

3) проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.

«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если сам победит «Милан», а «ПСЖ» не обыграет «Дортмунд» (при победе «Ньюкасла» и ничьей «ПСЖ» обе команды наберут по восемь очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей – 4:1 и 1:1).

«Милан» выйдет в плей-офф, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» миланцы закончат ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).

«Шахтеру» нужна победа над «Порту». Ничьей мало

Интрига в борьбе за второе место.

«Шахтер» выйдет в плей-офф, если победит «Порту». Ничья устроит португальцев, потому что они выиграли в гостях.

«Атлетико» vs «Лацио» за первое место

У итальянцев только один способ добиться преимущества при жеребьевке 1/8 финала.

«Лацио» займет первое место, если выиграет в гостях у «Атлетико».

Все понятно в группе G: места финальные

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» идут в плей-офф ЛЧ, «Янг Бойз» спускаются в ЛЕ, а «Црвена Звезда» без евровесны.