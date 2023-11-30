Какое чудо нужно «МЮ» для плей-офф? Все расклады на последний тур ЛЧ
Просчитываем варианты.
На групповом этапе Лиги чемпионов всем осталось сыграть по одному матчу. У кого какие задачи остались?
У «МЮ» один сценарий для выхода в плей-офф. Сложный
«Манчестер Юнайтед» остался на последнем месте в группе А из-за ничьей с «Галатасараем», теперь им нужно совпадение двух пунктов.
«МЮ» выйдет в плей-офф, если:
• сам выиграет у «Баварии» (матч дома)
• «Копенгаген» и «Галатасарай» параллельно сыграют вничью.
Победа одного из конкурентов – что датской, что турецкой команды – оставит «Юнайтед» шансы максимум на Лигу Европы.
Чтобы рассчитывать хотя бы третье место, придется набирать очки с «Баварией».
«Копенгаген» выйдет в плей-офф, если обыграет «Галатасарай» или если сыграет вничью, а «МЮ» не выиграет у «Баварии».
«Галатасарай» выйдет в плей-офф, только если победит «Копенгаген».
У «Севильи» единственный шанс пройти домой. Для Лиги Европы надо выиграть
Группу B выиграл «Арсенал», ПСВ точно второй, а у «Севильи» только один способ попасть в Лигу Европы.
«Севилья» займет третье место, если обыграет «Ланс» на выезде. У испанской команды тогда будет преимущество по личным встречам, потому что в первом туре дома они сыграли вничью.
«Унион» может зацепиться за ЛЕ. Нужна сенсация
«Реал» досрочно выиграл группу C, «Наполи» нужен еще шаг для второго места, а «Унион» пока бьется за проход в Лигу Европы.
«Наполи» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Браге» в два (или больше) мяча.
«Унион» займет третье место, если обыграет «Реал», а «Брага» не выиграет у «Наполи». По личным встречам преимущество у португальцев (гостевые 3:2 и 1:1 сейчас).
«Бенфике» трудно заскочить в ЛЕ. «Сосьедад» поборется за первое место
Ни одна позиция еще не закреплена окончательно.
«Реал Сосьедад» и «Интер» разыграют первое место между собой, первый матч они сыграли вничью 1:1.
«Бенфика» займет третье место, если обыграет «Зальцбург» и в гостях отыграет 0:2, чтобы быть выше по дополнительным показателям
«ПСЖ» нужна победа – и будут первыми. Но риск вылететь значительный
Из группы смерти в 1/8 финала уже вышла «Боруссия» Д, а на второй пропуск претендуют все трое.
«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:
1) выиграет у «Дортмунда»;
2) сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана» (при победе «Милана» и ничьей «ПСЖ» у обеих команд станет по восемь очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей – 3:0 и 1:2).
3) проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.
«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если сам победит «Милан», а «ПСЖ» не обыграет «Дортмунд» (при победе «Ньюкасла» и ничьей «ПСЖ» обе команды наберут по восемь очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей – 4:1 и 1:1).
«Милан» выйдет в плей-офф, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» миланцы закончат ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).
«Шахтеру» нужна победа над «Порту». Ничьей мало
Интрига в борьбе за второе место.
«Шахтер» выйдет в плей-офф, если победит «Порту». Ничья устроит португальцев, потому что они выиграли в гостях.
«Атлетико» vs «Лацио» за первое место
У итальянцев только один способ добиться преимущества при жеребьевке 1/8 финала.
«Лацио» займет первое место, если выиграет в гостях у «Атлетико».
Все понятно в группе G: места финальные
«Манчестер Сити» и «Лейпциг» идут в плей-офф ЛЧ, «Янг Бойз» спускаются в ЛЕ, а «Црвена Звезда» без евровесны.
1. Почему в F таблица кривая? У остальных порядок вертикали и горизонтали совпадает
2. Если Брага не выиграет, сыграет вничью, разве она не пройдёт в ЛЕ даже при победе немцев?
мю займёт последнее место
Убрать Онану.
*а Брага проиграет
Ничья устроит Брагу для выхода в ЛЕ
Но и сам Милан удивил. Даже не знаю кто больше.
Копенгаген и Сарай вполне могут скатать боевую ничейку, а Бавария в борьбе с Байером за чемпионство привезет второй состав.
если придется считать тайбрейкер то значит МЮ не проиграл а Копенгаген проиграл, там будет или 4-й критерий, общая разница мячей, или 5-й, общие забитые мячи, по обеим МЮ пройдет (4-й - у проигравшего Копенгагена будет "-2" или хуже, 5-й - вряд ли Копенгаген проиграет забив 5, и до 12 мячей МЮ не дотянутся), до 6-го, гостевые мячи во всех матчах, вряд ли дойдет