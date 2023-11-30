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Какое чудо нужно «МЮ» для плей-офф? Все расклады на последний тур ЛЧ

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Галатасарай Галатасарай
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Ланс Ланс
Барселона Барселона
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
ПСВ ПСВ
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Унион Берлин Унион Берлин
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Бавария Бавария
Селтик Селтик
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ньюкасл Ньюкасл
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Янг Бойз Янг Бойз
Порту Порту
Реал Мадрид Реал Мадрид
Брага Брага
Интер Интер
Футбол Футбол

Просчитываем варианты.

На групповом этапе Лиги чемпионов всем осталось сыграть по одному матчу. У кого какие задачи остались?

У «МЮ» один сценарий для выхода в плей-офф. Сложный

«Манчестер Юнайтед» остался на последнем месте в группе А из-за ничьей с «Галатасараем», теперь им нужно совпадение двух пунктов.

«МЮ» выйдет в плей-офф, если:

• сам выиграет у «Баварии» (матч дома)

• «Копенгаген» и «Галатасарай» параллельно сыграют вничью.

Победа одного из конкурентов – что датской, что турецкой команды – оставит «Юнайтед» шансы максимум на Лигу Европы.

Чтобы рассчитывать хотя бы третье место, придется набирать очки с «Баварией».

«Копенгаген» выйдет в плей-офф, если обыграет «Галатасарай» или если сыграет вничью, а «МЮ» не выиграет у «Баварии».

«Галатасарай» выйдет в плей-офф, только если победит «Копенгаген».

У «Севильи» единственный шанс пройти домой. Для Лиги Европы надо выиграть

Группу B выиграл «Арсенал», ПСВ точно второй, а у «Севильи» только один способ попасть в Лигу Европы.

«Севилья» займет третье место, если обыграет «Ланс» на выезде. У испанской команды тогда будет преимущество по личным встречам, потому что в первом туре дома они сыграли вничью.

«Унион» может зацепиться за ЛЕ. Нужна сенсация

«Реал» досрочно выиграл группу C, «Наполи» нужен еще шаг для второго места, а «Унион» пока бьется за проход в Лигу Европы.

«Наполи» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Браге» в два (или больше) мяча.

«Унион» займет третье место, если обыграет «Реал», а «Брага» не выиграет у «Наполи». По личным встречам преимущество у португальцев (гостевые 3:2 и 1:1 сейчас).

«Бенфике» трудно заскочить в ЛЕ. «Сосьедад» поборется за первое место

Ни одна позиция еще не закреплена окончательно.

«Реал Сосьедад» и «Интер» разыграют первое место между собой, первый матч они сыграли вничью 1:1.

«Бенфика» займет третье место, если обыграет «Зальцбург» и в гостях отыграет 0:2, чтобы быть выше по дополнительным показателям 

«ПСЖ» нужна победа – и будут первыми. Но риск вылететь значительный

Из группы смерти в 1/8 финала уже вышла «Боруссия» Д, а на второй пропуск претендуют все трое.

«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:

1) выиграет у «Дортмунда»;

2) сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана» (при победе «Милана» и ничьей «ПСЖ» у обеих команд станет по восемь очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей – 3:0 и 1:2).

3) проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.

«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если сам победит «Милан», а «ПСЖ» не обыграет «Дортмунд» (при победе «Ньюкасла» и ничьей «ПСЖ» обе команды наберут по восемь очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей – 4:1 и 1:1).

«Милан» выйдет в плей-офф, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» миланцы закончат ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).

«Шахтеру» нужна победа над «Порту». Ничьей мало

Интрига в борьбе за второе место.

«Шахтер» выйдет в плей-офф, если победит «Порту». Ничья устроит португальцев, потому что они выиграли в гостях.

«Атлетико» vs «Лацио» за первое место

У итальянцев только один способ добиться преимущества при жеребьевке 1/8 финала.

«Лацио» займет первое место, если выиграет в гостях у «Атлетико».

Все понятно в группе G: места финальные

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» идут в плей-офф ЛЧ, «Янг Бойз» спускаются в ЛЕ, а «Црвена Звезда» без евровесны.

62 комментария
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Донован хозяин НБА
Знаю одно-если на спортсе начинают считать расклады команды, то шансов на проход у нее нет
+146
-6
+140
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TushcanRash
Мы Россияне вообще в топе по расчёту раскладов
+63
-3
+60
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Nickolay Lyskov
Ответ Донован хозяин НБА
Знаю одно-если на спортсе начинают считать расклады команды, то шансов на проход у нее нет
Только если у тебя в группе нет сборной Хорватии.
+53
-2
+51
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Денис Иванов
Зачем МЮ нужен в плей-офф если сарай и копенгаген обыграть не может ?
+49
-1
+48
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Overkiller
Ответ Донован хозяин НБА
Знаю одно-если на спортсе начинают считать расклады команды, то шансов на проход у нее нет
То есть в группе F вылетят все кроме Дортмунда?
+38
0
+38
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liverpool and barcelona fan
Скорее всего Бавария поможет МЮ сосредоточиться на домашнем турнире
+30
0
+30
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Makeav
Черданцев сказал, что у Браги нет шансов, так что на месте Наполи я бы не расслаблялся.
+26
-1
+25
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Ёшимин Бональдо
пригласить экзорциста из Ватикана для начала
+24
-1
+23
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ArnoNeputevy
Интересно, что Тен Хаг умудрился сделать сразу две, совершенно не похожих друг на друга, команды. Одна играет в АПЛ. Играет так себе, скорее середняк. Но в равных матчах она всегда выигрывает: со скрипом, уныло - но выигрывает. Эта команда плохо играет в атаке (забила 16 голов за 13 туров, 1,25 гола за игру в среднем), но относительно прилично в обороне (те же 16 голов и пропустила, причём у неё много матчей на ноль). Хёйлунд в этой команде играет роль манекена: у него 0 голов. Экспортный вариант "МЮ" Тен Хага играет весело: за 5 матчей аж 12 забитых голов (2,4 гола за игру в среднем, т.е. В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, чем в чемпионате!), из них Хёйлунд забил 5 (за 5 игр, напомню). Но в обороне экспортный вариант играет ужасно: 14 пропущенных (2,8 гола за игру, больше пропустила во всей ЛЧ только одна команда - "Антверпен" - 15). Как ему это удалось? Всё-таки он гений.
+13
0
+13
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Stas Politik
Не хватает сборной России или наших команд, которые после таких подсчетов обычно всегда сливают последний тур и занимают последнее место.
+10
0
+10
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Timur_A
Ответ Денис Иванов
Зачем МЮ нужен в плей-офф если сарай и копенгаген обыграть не может ?
Чтобы над ними хотя бы чуть-чуть поменьше смеялись
+13
-4
+9
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Alim Alim
Ответ IntoTheRainBow
а каким образом у МЮ преимущество над Копенгагеном по личным встречам, если гостевые мячи в личном противостоянии не считаются? если придется считать тайбрейкер то значит МЮ не проиграл а Копенгаген проиграл, там будет или 4-й критерий, общая разница мячей, или 5-й, общие забитые мячи, по обеим МЮ пройдет (4-й - у проигравшего Копенгагена будет "-2" или хуже, 5-й - вряд ли Копенгаген проиграет забив 5, и до 12 мячей МЮ не дотянутся), до 6-го, гостевые мячи во всех матчах, вряд ли дойдет
как же это жалко выглядит. великий и ужасный муму считает разнмцу голов с Копенгагеном. ахахах примерно один уровень команд наверно
+14
-6
+8
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Меган Лайф
Ответ прощай Роналду
Их фаны смеялись над Барсой, теперь борятся (Бавария) чтобы попасть в ЛЕ
В этой группе барса бы на четвертом месте была)
+6
-1
+5
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Oleg Nikolaev
Думаю все будет рады увидеть Сарай в плей-офф
+8
-3
+5
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Tun
Два момента:
1. Почему в F таблица кривая? У остальных порядок вертикали и горизонтали совпадает
2. Если Брага не выиграет, сыграет вничью, разве она не пройдёт в ЛЕ даже при победе немцев?
+4
0
+4
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Егор Понамарёв
Всего 4 команды забили больше МЮ в этой лч. Поразительно
+3
0
+3
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Mansur Shamshidinov
чудо не будет
мю займёт последнее место
+4
-1
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Tun
Ответ Денис Иванов
Зачем МЮ нужен в плей-офф если сарай и копенгаген обыграть не может ?
Деньги
+2
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Ziggi06
Что нужно для выхода в плей-офф?
Убрать Онану.
+3
-1
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Владимир Стрельцов
«Унион» займет третье место, если обыграет «Реал», а «Брага» не выиграет у «Наполи». По личным встречам преимущество у португальцев (гостевые 3:2 и 1:1 сейчас)

*а Брага проиграет

Ничья устроит Брагу для выхода в ЛЕ
+2
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ivanessense
Ответ Overkiller
То есть в группе F вылетят все кроме Дортмунда?
Зная Дортмунд вообще удивлён, что он не скатился на 3-е место))
+3
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Murtynya
что Атлетико занял 4 место в прошлый раз, что МЮ что эт такое
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John Doe
Ответ gerr_max
Можно было сделать, чтоб 2 и 3 место играли дополнительный раунд плей-офф.
Лишние матчи на и так забитый календарь, обесценивание группового турнира.
+1
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Дмитрий Дубовик
Ответ lus
Просчитываем варианты. Это всегда было любимое занятие российских клубов в еврокубках, особенно перед последним туром.
Ну да, ну да. Таким уникальным делом иностранные болельщики и журналисты, конечно же, не занимаются. Особенно перед последним туром
+4
-3
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Давран Шеркулов
Ответ Заяцволк
Да всё нормэ, МЮ выйдет. Помню был матч с ПСЖ, у них ещё наш Буффон в воротах был, и тоже все говорили, что у МЮ нет шансов. А в итоге что ? Лукаку дважды раздраконил нашего Буффона, и МЮ прошёл дальше. Это называется характер победителя !
Дело в том, что теперь не все зависит от Манчестер Юнайтед. Даже если победят в последнем туре, но кто-то из пары Сарай/Копенгаген выйдут из группы. Не верю, что они сыграют вничью второй раз.
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Максим_К
Ответ Егор Понамарёв
Всего 4 команды забили больше МЮ в этой лч. Поразительно
И всего 1 пропустила больше
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Nek Nek
Дайте лысому поработать еще лет 10!
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ivanessense
Ответ liverpool and barcelona fan
Скорее всего Бавария поможет МЮ сосредоточиться на домашнем турнире
На 6-м месте домашнего турнира?
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Давран Шеркулов
Ответ Murtynya
что Атлетико занял 4 место в прошлый раз, что МЮ что эт такое
Разве групповой этап уже закончен? Рано делать выводы.
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Be_Cos
Ответ Alim Alim
как же это жалко выглядит. великий и ужасный муму считает разнмцу голов с Копенгагеном. ахахах примерно один уровень команд наверно
"Спасибо" мepзким Глейзерам за это
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Will Turner
Ответ Ваганов Фидаиль
Я всегдв говорил и говорб что немецский футбол это футбол будущего! Рациональный и прагматичный! И футбол сейчас к силовому варианту! Тики так уже не проходит уже. Борьба, стандарты, угловые и удары становятся основными параметрами в футболе
немецкий футбол - футбол будущего, но европейский кубки выигрывают не немцы, хмм
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Will Turner
Ответ Murtynya
что Атлетико занял 4 место в прошлый раз, что МЮ что эт такое
Дело случая
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Mr Joker
Ответ ivanessense
Зная Дортмунд вообще удивлён, что он не скатился на 3-е место))
Дортмунд всегда был сильной командой,если местные эксперты считают что это не так,не значит что в Германии одна Бавария играет хорошо
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Давран Шеркулов
Ответ Mansur Shamshidinov
чудо не будет мю займёт последнее место
😭😭😭
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Кэдди Бэйла
Ответ Oleg Nikolaev
Думаю все будет рады увидеть Сарай в плей-офф
Пишу это не как фанат Юнайтед, а как сторонний наблюдатель: турецкий клуб в очередной раз собрал разбалансированный состав с явным перекосом в атаку, где просматриваются не гениальные тренерские ходы, а индивидуальная игра звёзд, как вчера штрафные Зиеша. Если кризисный Юнайтед с проблемами в обороне создал столько голевых моментов против турков, то в плове с любой более-менее здоровой в игровом плане командой будет два разгрома. Всегда считал, что Сараю или Фенеру с такими финасовыми вложениями в престарелых звёзд нужно качественного тренера привозить с европейским опытом, а не рассчитывать на местного коуча, пусть и ярко зарекомендовавшего себя в местной лиге, иначе из года в год будут такие же невзрачные выступления во всех трёх еврокубках, когда команды с солидным даже по европейским меркам бюджетом вылетают от скромных команд в плове.
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Oleg Nikolaev
Ответ Кэдди Бэйла
Пишу это не как фанат Юнайтед, а как сторонний наблюдатель: турецкий клуб в очередной раз собрал разбалансированный состав с явным перекосом в атаку, где просматриваются не гениальные тренерские ходы, а индивидуальная игра звёзд, как вчера штрафные Зиеша. Если кризисный Юнайтед с проблемами в обороне создал столько голевых моментов против турков, то в плове с любой более-менее здоровой в игровом плане командой будет два разгрома. Всегда считал, что Сараю или Фенеру с такими финасовыми вложениями в престарелых звёзд нужно качественного тренера привозить с европейским опытом, а не рассчитывать на местного коуча, пусть и ярко зарекомендовавшего себя в местной лиге, иначе из года в год будут такие же невзрачные выступления во всех трёх еврокубках, когда команды с солидным даже по европейским меркам бюджетом вылетают от скромных команд в плове.
Тем не менее несмотря на все минусы они смотрятся куда более интересным участником плей-офф, чем МЮ и шансов у них на проход подальше побольше
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Давран Шеркулов
Ответ Satyr77
Вопрос насущный. Выиграет ли Севилья ЛЕ в этом году или нет?)))
Скорее всего нет. Потому что они туда врядли попадут.
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Kirkorofff
Ответ Денис Иванов
Зачем МЮ нужен в плей-офф если сарай и копенгаген обыграть не может ?
МЮ это МЮ. Во первых они могут собраться и обыграть любого соперника в конкретном матче, а это как раз то что надо для плей офф, ну а во вторых хотелось бы верить что к весне они усилятся и обретут наконец хорошую форму.
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ArnoNeputevy
Ответ TushcanRash
Мы Россияне вообще в топе по расчёту раскладов
Просто однозначно лучшие!
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Артем Гладских
Ответ Донован хозяин НБА
Знаю одно-если на спортсе начинают считать расклады команды, то шансов на проход у нее нет
гениальные слова)
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Kirkorofff
Ответ Mr Joker
Дортмунд всегда был сильной командой,если местные эксперты считают что это не так,не значит что в Германии одна Бавария играет хорошо
Дортмунд всегда был играющей, но бесхребетной командой, проваливающей важные матчи. С Миланом удивили.
Но и сам Милан удивил. Даже не знаю кто больше.
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tampa-bay
Хоть бы Севилья пролетела, достала их гегемония в ЛЕ
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tampa-bay
Матчи МЮ нравятся всем кроме фанатов МЮ, такое зрелище выдают) Если бы можно было давать титул за самые зрелищные матчи, то у дьяволов не было бы конкурентов
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Столичный Чел
На выход МЮ из группы буки дают 9, хотя по очкам и по раскладу это не такая уж и фантастика.
Копенгаген и Сарай вполне могут скатать боевую ничейку, а Бавария в борьбе с Байером за чемпионство привезет второй состав.
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Столичный Чел
Весь прикол в том, что Копенгаген и Сарай не смогут катать ничейную вату, т.к. велик шанс, что МЮ выиграет у уже вышедшей в 1/8 Баварии, которая возможно приедет вторым составом.
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Satyr77
Вопрос насущный. Выиграет ли Севилья ЛЕ в этом году или нет?)))
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Заяцволк
Да всё нормэ, МЮ выйдет. Помню был матч с ПСЖ, у них ещё наш Буффон в воротах был, и тоже все говорили, что у МЮ нет шансов. А в итоге что ? Лукаку дважды раздраконил нашего Буффона, и МЮ прошёл дальше. Это называется характер победителя !
0
0
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Joe Black
У МЮ нет преимущества в личных встречах с Копенгагеном. 4:4 по сумме двух встреч
+2
-2
0
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Nek Nek
Чудо для МЮ в том, что если бы взяли бы и выгнали лысого! И позвали ОГС! При не нем не было такого беспредела!
+2
-2
0
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IntoTheRainBow
а каким образом у МЮ преимущество над Копенгагеном по личным встречам, если гостевые мячи в личном противостоянии не считаются?

если придется считать тайбрейкер то значит МЮ не проиграл а Копенгаген проиграл, там будет или 4-й критерий, общая разница мячей, или 5-й, общие забитые мячи, по обеим МЮ пройдет (4-й - у проигравшего Копенгагена будет "-2" или хуже, 5-й - вряд ли Копенгаген проиграет забив 5, и до 12 мячей МЮ не дотянутся), до 6-го, гостевые мячи во всех матчах, вряд ли дойдет
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