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«Унион», «Аякс» и «Лион» – главные провалы сезона. Как они там?

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Ненад Бьелица
Футбол Футбол

Амстердам выздоравливает.

В этом сезоне хватает неожиданных разочарований: «Севилья», «Сельта», «Удинезе», «Базель», неприятно удивляет и «Бернли», от которого при Венсане Компани ждали яркой игры.

Но есть три особенных провала: «Унион», «Аякс» и «Лион». Еще недавно они шли в зоне вылета в своих чемпионатах: мы отдельно отмечали ужасный старт голландцев и катастрофу французов

Что-то изменилось?

«Лион» все еще последний, Гроссо никак не починит команду

«Лион» все еще страдает: последнее место, 7 очков за 12 игр, до стыков – 4. Есть матч в запасе.

Отставка Лорана Блана ничего не изменила: пришел Фабио Гроссо, экс-защитник сборной Италии, он играл за клуб в конце 10-х. Гроссо до этого потренировал «Фрозиноне» и даже вышел в Серию А, хотя под высший дивизион уступил должность Эузебио Ди Франческо.

Внутри «Лиона» неспокойно. По информации L’Equipe, Фабио считает, что один или несколько игроков сливают прессе информацию о проблемах в раздевалке. Однажды даже отменил тренировку, собрав вместо нее футболистов и предложив виновнику сознаться самому. Никто не признался.

«Не хочу называть имен. Но вряд ли найдется игрок, который может терпеть это. Некоторые опытные и даже очень опытные игроки рассказали мне, что Гроссо – один из худших тренеров, с которыми они работали. Он настроил всех против себя», – инсайд от Жерома Ротена.

Как пишет RMC Sport, руководство «Лиона» уже планирует серьезно сократить зарплатную ведомость за счет продажи Корантена Толиссо и Александра Ляказетта. Отставку Фабио пока не рассматривают – наоборот, клуб готовит совместный пресс-релиз с выражением поддержки тренера.

«Унион» нашел нового тренера. Но выбор странный

Недавно «Унион» уволил Урса Фишера. Того самого, при котором команда впервые в истории вышла в Бундеслигу и отобралась в Лигу чемпионов. Все из-за 14 матчей без побед, сейчас клуб идет в зоне вылета.

Сначала «Унион» хотел пригласить Рауля из «Кастильи», но испанец отказался. Он ждет предложения от главной команды «Реала», хотя Карло Анчелотти вот-вот продлит контракт.

Тогда остановились на экс-коуче «Трабзонспора» Ненаде Бьелице, помогать ему будет Даниэль Юмич – ассистент, с которым 52-летний хорват работает всю карьеру.

Кстати, в штабе останется и 32-летняя Мари-Луиза Эта. Она станет третьим номером в тренерской зоне.

Возможно, вы слышали о Ненаде как тренере австрийского «Вольфсберга», он вывел клуб из третьей лиги за пару лет до встреч с ЦСКА в Лиге Европы. Еще он брал чемпионство в Хорватии с загребским «Динамо», проработал там два года.

Бьелица – неоднозначный вариант, ведь свободны Ральф Хазенхюттль, Джесси Марш и даже Оливер Гласнер, недавно выигравший ЛЕ с «Айнтрахтом». Но берлинцы почему-то отказались от варианта из системы «Ред Булла».

«Аякс» уже в еврокубках. Спас новый тренер

Месяц назад «Аякс» шел на последнем месте в чемпионате Нидерландов. Сейчас они восьмые – зона квалификации в ЛК.

Помогает смена тренера: вместо уволенного Мориса Стейна позвали Джона ван ’т Схипа. Изначально он зашел как новый технический директор, но из-за отсутствия у руководства достойных альтернатив согласился на другую должность.

Хотя сначала не хотел. Уговорила жена Даниэлла – она была смертельно больна. В начале октября ее не стало.

Джону уже 59 лет, он воспитанник «Аякса», в качестве игрока играл там 11 сезонов. Успел поработать главным в «Твенте», «Мельбурн Харт», мексиканской «Гвадалахаре», «Мельбурн Сити», «Зволле», даже заскакивал в сборную Греции на два года. 

Под руководством нового тренера «Аякса» наконец полетел: выиграли два матча подряд – впервые с начала сезона. До этого амстердамцы не могли победить в 10 играх подряд. Могли забирать и третью победу, но на выезде с «Алмере» пропустили на 93-й минуте и скатали вничью.

Герой – 28-летний форвард Чуба Акпом. Этим летом воспитанник «Арсенала» пришел из «Мидлсбро», но до Ван ’т Схипа сидел на лавке. А с новым тренером пошло: 5 мячей в 4 последних матчах, причем англичанин только раз вышел в старте.

Фото: Gettyimages/Maja Hitij / Staff; IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de /Global Look Press

19 комментариев

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tverd1
В этом сезоне хватает неожиданных разочарований: «Севилья», «Сельта», «Удинезе», «Базель»,
-------------------------------------------------
И что неожиданного? Про финансовые проблемы Севильи и управленческий кризис Базеля было известно еще весной в конце прошлого сезона. Удинезе начал проваливаться еще зимой, а весной дошел апогея и сохранил позицию за счет набранных ранее очков. Да и Удинезе это тот клуб который очень редко выстреливает и на долго не задерживается в верхней части таблицы.
+37
-1
+36
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MVL
Ответ tverd1
В этом сезоне хватает неожиданных разочарований: «Севилья», «Сельта», «Удинезе», «Базель», ------------------------------------------------- И что неожиданного? Про финансовые проблемы Севильи и управленческий кризис Базеля было известно еще весной в конце прошлого сезона. Удинезе начал проваливаться еще зимой, а весной дошел апогея и сохранил позицию за счет набранных ранее очков. Да и Удинезе это тот клуб который очень редко выстреливает и на долго не задерживается в верхней части таблицы.
Сельта - вот уж разочарование). По ней уже лет 10 Сегунда плачет.
+18
-4
+14
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Cearvm
Аяксу изначально ничего не грозило, слишком слабый чемпионат. С Лионом и Унионом интереснее.
+13
-1
+12
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Levais
Ну "Аякс полетел" это как бы громко сказано, там три очка и до стыков, но у них вообще удивительная плотность - от 6 до 16го места 6 очков.
+7
0
+7
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liverpool and barcelona fan
Куда Аякс дел бабки за де Йонга, де Лигта, ван де Бека, Нереса, Антони, Лисандро Мартинеса, Кудуса, Зиеш, Эд. Альвареса???????????
+5
-1
+4
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CHIP26RUS
Базель тоже совсем сдулся
+3
0
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waleri
Ответ denimo21
Лион тоже не вылетит. Во всяком случае лично я в это не верю. Посмотрите на их состав. Точно не под лигу 2. Уволят тренера, найдут кризис менеджера и он исправит ситуацию.
Да ладно. Бордо и Сент-Этьенн там. Монако тоже бывал.
+2
0
+2
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Димаш Тулегенов
Только Гроссо играл в "Лионе" в конце нулевых, а не десятых
+2
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waleri
По "Аяксу" было сразу понятно, что это кратковременное пике. Во-первых, кроме ПСВ, "Фейе" и отчасти АЗ соперников у амстердамцев в Эре по сути нет. Во-вторых, ростер "Аякса" не позволит регулярно отливаться условным Волендамам (У "Лиона" в этом плане конкурентное окружение в Лиге 1 куда серьезнее, там аутсайдер способен рубиться с ПСЖ).
Да, Джон молодчина - наладил, прежде всего, микроклимат в раздевалке и внес игровую командную дисциплину в родном клубе. Подобные фортели далеко не впервые в Амстердаме, и они всегда возрождались. У "Фейноорда" несколько лет назад наблюдался схожий хаос как в руководстве клуба, так и в тренерских кадрах. Ничего, все разрулили, стали чемпионами в прошлом сезоне и сейчас вообще достойно смотрятся в ЛЧ.
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tverd1
Ответ MVL
Сельта - вот уж разочарование). По ней уже лет 10 Сегунда плачет.
Если честно, то не слежу. Но общие сходства с Удинезе есть. То где то у зоны ЕК то в подвале. Смотрел один матч против Барсы, но это не показатель, т.к. с Барсой и Реалом все "выпригивают из штанов", но Барса включилась в конце второго тайма и просто раздавила Сельту.
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tverd1
Ответ MVL
Ну Удинезе желаю вылететь в Серию Б со времен, когда они в ЛЧ играли, никакого даже подобия на спортивные цели у этой команды нет, лишь бы продать непонятных игроков в Ювентус или куда там.
Ну почему так резко? Аталанта тоже была "донором" для клубов серии А пока не пришел Гасперини. С приходом в Удине Соттиля многие надеялись, что Удинезе эволюционирует, но оказалось, что у Соттиля был план, до паузы на ЧМ собрать максимальное количество очков, за счет физики и мотивации. А дальше это закончилось...
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Cristiano Ronaldo
Ответ Levais
Ну "Аякс полетел" это как бы громко сказано, там три очка и до стыков, но у них вообще удивительная плотность - от 6 до 16го места 6 очков.
По игре, от и уже напоминают себя прежних. В ЛЧ щалетят по итогам сезона, тренер у них сильный и целеустремлённый.
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denimo21
Ответ Cearvm
Аяксу изначально ничего не грозило, слишком слабый чемпионат. С Лионом и Унионом интереснее.
Лион тоже не вылетит. Во всяком случае лично я в это не верю.
Посмотрите на их состав. Точно не под лигу 2. Уволят тренера, найдут кризис менеджера и он исправит ситуацию.
+2
-1
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ILYA_FCB
Никто их не заставлял продавать своих лучших игроков
И то, что они не пытались сохранить свои лучшие составы

Вот и пожинают
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waleri
"Унион" намного больше удивил своим достижением, чем привычным нынешним положением. Куда более статусная берлинская "Герта" болтается в болоте 2-ой Бундеслиге. "Гамбург", "Шальке", "Кайзерслаутерн" - все эти некогда примечательные клубы элиты немецкого футбола тоже там. Не так давно опускались туда же "Вердер" и "Штутгарт". Бундеслига крайне конкурента все что ниже 2-го места.
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Марио 9
Лион жалко
0
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MVL
Ответ tverd1
Если честно, то не слежу. Но общие сходства с Удинезе есть. То где то у зоны ЕК то в подвале. Смотрел один матч против Барсы, но это не показатель, т.к. с Барсой и Реалом все "выпригивают из штанов", но Барса включилась в конце второго тайма и просто раздавила Сельту.
Ну Удинезе желаю вылететь в Серию Б со времен, когда они в ЛЧ играли, никакого даже подобия на спортивные цели у этой команды нет, лишь бы продать непонятных игроков в Ювентус или куда там.
+1
-1
0
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