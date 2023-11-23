«Унион», «Аякс» и «Лион» – главные провалы сезона. Как они там?

Амстердам выздоравливает.

В этом сезоне хватает неожиданных разочарований: «Севилья», «Сельта», «Удинезе», «Базель», неприятно удивляет и «Бернли», от которого при Венсане Компани ждали яркой игры.

Но есть три особенных провала: «Унион», «Аякс» и «Лион». Еще недавно они шли в зоне вылета в своих чемпионатах: мы отдельно отмечали ужасный старт голландцев и катастрофу французов.

Что-то изменилось?

«Лион» все еще последний, Гроссо никак не починит команду

«Лион» все еще страдает: последнее место, 7 очков за 12 игр, до стыков – 4. Есть матч в запасе.

Отставка Лорана Блана ничего не изменила: пришел Фабио Гроссо, экс-защитник сборной Италии, он играл за клуб в конце 10-х. Гроссо до этого потренировал «Фрозиноне» и даже вышел в Серию А, хотя под высший дивизион уступил должность Эузебио Ди Франческо.

Внутри «Лиона» неспокойно. По информации L’Equipe, Фабио считает, что один или несколько игроков сливают прессе информацию о проблемах в раздевалке. Однажды даже отменил тренировку, собрав вместо нее футболистов и предложив виновнику сознаться самому. Никто не признался.

«Не хочу называть имен. Но вряд ли найдется игрок, который может терпеть это. Некоторые опытные и даже очень опытные игроки рассказали мне, что Гроссо – один из худших тренеров, с которыми они работали. Он настроил всех против себя», – инсайд от Жерома Ротена.

Как пишет RMC Sport, руководство «Лиона» уже планирует серьезно сократить зарплатную ведомость за счет продажи Корантена Толиссо и Александра Ляказетта. Отставку Фабио пока не рассматривают – наоборот, клуб готовит совместный пресс-релиз с выражением поддержки тренера.

«Унион» нашел нового тренера. Но выбор странный

Недавно «Унион» уволил Урса Фишера. Того самого, при котором команда впервые в истории вышла в Бундеслигу и отобралась в Лигу чемпионов. Все из-за 14 матчей без побед, сейчас клуб идет в зоне вылета.

Сначала «Унион» хотел пригласить Рауля из «Кастильи», но испанец отказался. Он ждет предложения от главной команды «Реала», хотя Карло Анчелотти вот-вот продлит контракт.

Тогда остановились на экс-коуче «Трабзонспора» Ненаде Бьелице, помогать ему будет Даниэль Юмич – ассистент, с которым 52-летний хорват работает всю карьеру.

Кстати, в штабе останется и 32-летняя Мари-Луиза Эта. Она станет третьим номером в тренерской зоне.

Возможно, вы слышали о Ненаде как тренере австрийского «Вольфсберга», он вывел клуб из третьей лиги за пару лет до встреч с ЦСКА в Лиге Европы. Еще он брал чемпионство в Хорватии с загребским «Динамо», проработал там два года.

Бьелица – неоднозначный вариант, ведь свободны Ральф Хазенхюттль, Джесси Марш и даже Оливер Гласнер, недавно выигравший ЛЕ с «Айнтрахтом». Но берлинцы почему-то отказались от варианта из системы «Ред Булла».

«Аякс» уже в еврокубках. Спас новый тренер

Месяц назад «Аякс» шел на последнем месте в чемпионате Нидерландов. Сейчас они восьмые – зона квалификации в ЛК.

Помогает смена тренера: вместо уволенного Мориса Стейна позвали Джона ван ’т Схипа. Изначально он зашел как новый технический директор, но из-за отсутствия у руководства достойных альтернатив согласился на другую должность.

Хотя сначала не хотел. Уговорила жена Даниэлла – она была смертельно больна. В начале октября ее не стало.

Джону уже 59 лет, он воспитанник «Аякса», в качестве игрока играл там 11 сезонов. Успел поработать главным в «Твенте», «Мельбурн Харт», мексиканской «Гвадалахаре», «Мельбурн Сити», «Зволле», даже заскакивал в сборную Греции на два года.

Под руководством нового тренера «Аякса» наконец полетел: выиграли два матча подряд – впервые с начала сезона. До этого амстердамцы не могли победить в 10 играх подряд. Могли забирать и третью победу, но на выезде с «Алмере» пропустили на 93-й минуте и скатали вничью.

Герой – 28-летний форвард Чуба Акпом. Этим летом воспитанник «Арсенала» пришел из «Мидлсбро», но до Ван ’т Схипа сидел на лавке. А с новым тренером пошло: 5 мячей в 4 последних матчах, причем англичанин только раз вышел в старте.

Фото: Gettyimages/Maja Hitij / Staff; IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de /Global Look Press